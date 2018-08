La Unión recibe al Ciudad de Lucena

me llamo correr a que lo compañero que no publicitan Xiomara llena el SER Deportivos tres y cincuenta y dos estamos aquí para contar ese final de tramo de semana que nos queda por delante todavía con el partido de la Unión Deportivo Los Barrios que debuta en casa el domingo a las ocho y cuarto recibiendo en el San Rafael al Ciudad de Lucena vamos a ver con qué sensaciones después de la derrota en Montilla la semana pasada escuchamos a hablar de que no fue el mejor partido el del domingo pasado

Voz 0953

00:22

que no que no nosotros pero bueno íbamos con una a a Montilla que sabíamos que el campo tampoco no cita mucho a nosotros y tampoco al Prado a ver qué pero esperamos caló pero no siempre tuvimos allí que parece que estamos realmente no no pesos muchísimo y soy sí aparte bueno pues Córdoba porque tiene futbolistas con mucha tirada rápido con con desborde a partido que se pusieron uno cero en la verdad que nos costó mucho entrar en el partido