Voz 1 00:00 hola muy buenas tardes el sector del taxi acaba de empezar el como quien dice un nuevo curso no la nueva temporada cómo está yendo el verano Ignacio pues deberá no la verdad es que no

Voz 2 00:11 ha ido mal tampoco ha ido lo bien que esperábamos pero tampoco ha habido más llano que ha ido bien

Voz 0141 00:17 ha sido un verano caluroso para no contar con marquesinas en las diferentes para

Voz 2 00:23 esa es una reivindicación que llevamos años año y años haciéndole al Consistorio el Ayuntamiento pero una vez más el Ayuntamiento hace oídos sordos y no nos hace caso a al gremio del taxi

Voz 0141 00:34 qué es lo que ocurrió aquel porque no sé cuántas paradas tenéis con marquesinas hay muchas aquí en Algeciras no sé

Voz 2 00:42 pues nada ahí alrededor de veinte para casi la única la única que tiene marquesina en la única Bono que tienen marquesina no pertenecen a la ciudad en la en la Estación Marítima y la otra es el centro comercial Carrefour la todas las demás han a pleno sol en verano con las altas temperaturas que sufrimos te puede dar una idea nueva a las cuatro de la tarde en pleno mes de julio agosto a la temperatura que llegamos muy luego invierno también la incomodidad de la lluvia cuando la persona o los cliente lo su barrio del taxi vienen a montarse en otro vehículo que se mienta que cierran el paraguas no observan el paraguas se ponen chorreando

Voz 1 01:23 implicación de te digo llevamos años

Voz 2 01:25 haciendo el Ayuntamiento pero el Ayuntamiento no estar por la labor de de conceder Nos

Voz 1 01:32 esa petición Ignacio

Voz 0141 01:34 por qué siempre miráis en las dos partes ya no sólo los trabajadores los taxistas que son muchas veces esperas largas en el coche sobre todo en verano no se puede estar con el aire acondicionado gastando

Voz 3 01:46 el gasoil lo

Voz 0141 01:49 entonces hay que salirse del taxi sino hay una marquesina se pasan mucho calor sino también para los propios usuarios no

Voz 2 01:56 hombre es que nosotros comemos nunca mejor dicho gracias los pensamos varios exactamente nosotros la mayoría de nuestros vehículos van tapizado por higiene vale con piel imagen de estar hora y media hora en una parada a pleno sol como se pone a cien tú cuando llega al cliente es vamos un abraza cuenta se intentamos mantener vehículos más fresco posible pero que que no no no conlleva es tiene el el aire acondicionado todo día puesto y lógicamente todo día no podemos tener aire acondicionado puesto ya no económicamente también por salud no queremos neumonía

Voz 1 02:34 lo propio sería Echarri

Voz 2 02:36 dado va una sombra va a una marquesina creo que no estamos pidiendo de hace años una obra faraónica simplemente Kant la parada que verdaderamente se puedan que hay algunas que realmente no se pueden ni otras que sí pues que no la no las tesis estamos pidiendo tampoco como ya te digo una obra faraónica digna locuras ni nada de eso mismo algo sensato pero bueno el Consistorio una vez más al gremio de así no

Voz 1 03:03 esta ese una

Voz 0141 03:05 la asignatura pendiente desde hace muchos años no sé si habéis mantenido diferentes reuniones y había puesto este tema sobre la mesa una y otra vez pero yo recuerdo haber hablado con vosotros en muchas ocasiones sobre estas marquesinas en las diferentes paradas de taxi en Algeciras

Voz 2 03:21 sí sí vamos la directiva a la que yo presido llevamos un año y medio Inma vamos en Valle bastantes ocasiones varias ocasiones como ha propuesto el Ayuntamiento se lo mejor recordado Ayuntamiento y me consta que la anterior lógicamente igual pero como el que habla contra una pared pues lo mismo

Voz 0141 03:42 ayer hablamos de la Operación Paso del Estrecho Nos acordábamos precisamente de todo lo que os influye a vosotros el tema de los taxis piratas como esta esta situación

Voz 2 03:51 pues mira hemos tenido más suerte IU en los medios de comunicación ha recordado más del gremio del taxi que que las que las administraciones públicas con esto quiero decir que lo que hemos sufrido durante dos días la en la UTE el intrusismo tan grandísimo tan grandísimo tan grandísimo creo que has a día de hoy nunca jamás han visto en esta ciudad ha sido tremendo por eso digo que creo que hemos tenido suerte que por lo menos en de comunicación estar dan acordado el gremio del taxi porque fue con lo que la Administración pública para el acuerdo hubieran acordado hubieran puesto medio que hubieran puesto hacia hubieran hecho acciones para evitar que hubiera habido tanto intrusismo como árido ese años porque es que ha sido una cosa brutal brutal en la zona del arranqué en la entiendo te guste en la misma la estación marítima hace una cosa vamos al a los mismo los mismos piratas Se les ha desbordado tengo constancia pues tengo a mi compañero está que chaquetón Marroquín entonces ellos entienden el idioma lógicamente ellos se plasman allí como podían para intentar quitarle los que como muchos muchos compañeros Nos metíamos la zona del que Ile quitamos los servicios cuidar de nosotros cuando nuestro pellejo porque al ver que la incompetencia de de las administraciones públicas por ayudarnos Nacha sentido no la íbamos allí a nuestros casi prácticamente nos peleábamos jugó con los pirata como te digo tengo compañeros marroquí que entiendo perfectamente y han podido comprobar que a Yemen estaban diciendo como han venido entre comillas refuerzos desde otra ciudad desde Almería Huelva Córdoba así Chuck ilegal a trabajar a quiero hacer tira por el gran volumen de trabajo que ha vivido y la gran pasividad de las administraciones públicas contra esta persona darle escaños frío de esas son totalmente para nosotros nuestros sentidos

Voz 0141 05:43 qué es lo que está fallando en este asunto que es lo que está fallando en esta cuestión vosotros que estáis dentro cómo se podría solucionar este problema

Voz 2 05:53 por poniéndole gana poniéndole gana saben las personas que son saben la zona en las que están en algo que se dedican le gana Si por lo menos a contarles un poco el terreno pero que no le ponen ganan pues voy a decir como con el tema de de las marquesinas el gremio del taxi para esta ciudad parece que no existes somos doscientos padre y madre de familia y doscientas familias generar más de doscientas familias encontramos los asalariados alrededor de unas trescientas familias las que vivimos de este hacer sólo aquí las ciudades tiras para el Consistorio la actividad portuaria además parece que no existimos somos los que estamos ahí cuando hace falta pero los puntos no debemos no tenemos voto no no las reivindicaciones que hacemos caen en saco roto oí y ahí están los compañero suyo lógicamente como tacita súper quemados no sabemos y vamos a iniciar movilizaciones pero esto está llegando llegan a un nivel que no aguanta tanto sobre todo en el intrusismo no lógicamente

Voz 0141 06:55 precisamente nos preguntamos aunque nosotros vemos los coches pasar si la Operación Paso del Estrecho supone un revulsivo económico para el sector del taxi aquí en Algeciras osea es un revulsivo económico muy importante Os supone muchos desplazamientos esta operación paso del Estrecho durante los meses de verano

Voz 2 07:14 claro que se nota son muchas miles de personas las que vienen a pie como bien dices tú no no en tu propio vehículo se nota pero no se nota lo que debería notarse aquí estamos hablando que que en esto en este intrusismo que hemos tenido estos días la vuelta de la OPA aquí ha habido en las zonas del mar Raquel te doy mi palabra de que no te salieron entre cincuenta sesenta ilegales trabajando cuanto servicios servicio es decir solamente una zona de marras que la estación marítima y la estación de autobuses ya están más dispersado ponemos controlado tanto pero en las zonas más Ramis que son una línea de veinte metros haya habido entre cincuenta y sesenta personas quitándonos el trabajo diariamente es un revulsivo económico claro que estilo es la la vuelta de la de la Open pero por desgracia por dejadez de las administraciones públicas no se nota en nuestros bolsillos en el gremio del taxi como debería realmente de notarse

Voz 0141 08:10 ahora que has hablado de de revulsivo económico como esta esta cuestión como han Days económicamente la asociación

Voz 2 08:19 hombre con únicamente la la sensación nuestra Se mantiene hacia la cuota de los ciento setenta y cinco socios que que pertenece Mortensen es decir Cooperativa Andaluza de tu Rayet así porque con lo que igualmente el consistorio puede estamos

Voz 4 08:33 a quién es

Voz 2 08:35 cómo cómo te explica Diego Reyes en resumidas cuentas el Consistorio de es de Algeciras no tiene una deuda de doscientos catorce mil euros ahí estamos año tras año mi reunión tras reunión que lo más importante solicitando que no devuelva pero igualmente oídos sordos hacia el gremio del taxi de hecho llevamos meses meses solicitando una reunión tanto con José Ignacio Landaluce la el cártel de la ciudad como comunidades de ir a ciento puño y parece que la reunión no

Voz 0141 09:08 tres meses desde cuándo está pendientes de esta reunión Edna fallo desde el mes de mayo

Voz 2 09:14 desde el mes de mayo sí porque queremos estar Unión porque lamentablemente como muchos usuarios recuerdo ahora en el mes de marzo debido a los grandes temporal de que sufrimos de lluvia y viento llegó un fin de semana que fue un sábado tuvimos suerte entre comillas que fue por la madrugada que debido a la gran cantidad de agua que caía por primera vez en la historia de radio y tuvimos que Basterra Radio Taxi tuvimos que cerrar la instalación de porque es que se estaba filtrando el agua en nuestras instalaciones y allí lo primero el riego o la vida de la trabajadora que estaba allí hay mucho equipo informático mucha lectura única mucha electricidad entonces con lo cual electricidad y agua no no nos compatible decidimos cerrar por su seguridad que lamentablemente pues la ciudad se quedó sin Thaçi pues una siete ocho horas tememos que este año ha que no tengamos azote que son creyera la semana por la mañana cuando llegan temporal aquello empiece a inundarse de nuevo tengamos que cerrar nuestras relaciones pues que siempre la ciudadanía que lamentablemente

Voz 4 10:21 el tendremos que cerrar nuestra relación en el hotel

Voz 2 10:24 haciendo todo lo posible ir haciendo las cuentas más inimaginable que podamos hacer para intentar cambiar el CD para no fallan a la ciudad y lógicamente entonces no repercuta en nuestros Morcillo pero como te he dicho ante el Consistorio tiene una deuda

Voz 5 10:41 así se doscientos catorce mil euros

Voz 0141 10:44 el cuando desde cuándo viene esta deuda

Voz 2 10:47 desde el año dos mil ocho nueve gastaste llamen esto fue debido a que cuando se instaló aquí en la Ciudad de Algeciras el equipo de hecho Clotas con el que trabajamos el Ayuntamiento se comprometió hacer una serie cierta me pago lo pagábamos América vale Ashton avisábamos o o unos modernizar la flota es decir con respecto a a la hora de al final los servicios Gemma pero el Ayuntamiento cumplió una parte del pago pero como en tantas otras cuestiones no hacemos por desgracia los únicos a los que el Ayuntamiento no deben dinero se quedó en el olvido la la el rey el montante de dinero

Voz 0141 11:31 porque vosotros no recibiese otro tipo de ayuda anual no desde el Ayuntamiento se ha que es que es una deuda que está desde el año dos mil ocho dos mil nueve pendiente desde entonces no se ha abonado ninguna cantidad de esos doscientos catorce mil euros nos dices no

Voz 2 11:46 sentimos al contrario no somos nosotros los que abonaron con nuestras tasas nuestro un impuesto al Ayuntamiento no se impone una tasa a una revisión anual que verificar que fichen condicione tanto te pongo un ejemplo de documentación hasta que el aire acondicionado Merche correcto es que las tarifas de corcho que pagamos anualmente de la Policía Local aquí nadie tira y eso nos cuesta sobre veinticinco euros

Voz 1 12:13 entonces lo pagamos ocho bueno pues sí

Voz 0141 12:15 desde desde Mallorca donde siguen perdón

Voz 2 12:18 su perdón a Gloria subvencionan la única te recibimos por ser un centro preciada incapacitado empleo es la de la Junta Andalucía pero ya sabemos también que la Junta está como está y la cubismo con piensa hacer que estará anual ir un año a otro y no sabemos si le vamos a

Voz 1 12:33 al pobladas pero hasta no

Voz 0141 12:35 al momento de la Junta estáis al día la Junta Andalucía ha pagado hasta el momento sea que la deuda es sólo con el Consistorio y las al que os debe doscientos catorce mil euros desde el año dos mil ocho dos mil nueve

Voz 2 12:50 sí

Voz 0141 12:51 no han abonado nada ninguna cantidad bueno pues espero que esa reunión que estáis solicitando de de desde el mes de mayo llegue porque realmente por muy ocupadas que tengamos las agendas es un sector importante estamos hablando de muchos puestos de trabajo y estamos hablando de un servicio importante

Voz 2 13:11 ICO cinco público

Voz 0141 13:14 que si nos quedamos sin él horas pues podemos lamentarlo mucho porque es un precisamente un servicio que se utiliza en muchas ocasiones de urgencia e insistía en que hay que tenerlo Ignacio Castro nosotros hoy queremos saber cómo comenzó este curso y aunque el mese en los meses de verano no están siendo malos pero vemos que hay muchos asuntos pendientes el principal Estado duda para poder tener una nueva sede poder funcionar durante el invierno no tener que cerrar por las lluvias en ninguna ocasión Por otro lado los taxis piratas están haciendo mucho daño al ser Thor de del taxi y eso hay que solucionarlo como bien decías está en manos de la Administración poder hacerlo por otro esas marquesinas históricas pendientes para las paradas de taxis tanto para los trabajadores como para los usuarios creo que son cuestiones muy importantes que tenéis que poner sobre la mesa en esa reunión pendiente desde el mes de mayo muchísimas gracias