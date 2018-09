El BM Ciudad de Algeciras arranca la pretemporada

Voz 1313 00:00 bueno pues abrimos como cada martes la selección de balonmano aquí en Ser Deportivos Campo de Gibraltar y Ceuta recuperamos la normalidad en este mes de septiembre ya con un tono muy moreno de piel casi poniendo la gafas de sol tenemos que saludar a nuestro mi compañero Aurelio convino como hasta ahora

Voz 1 00:13 hola buenos días o tardes lo carga para no perder por Elio es que el cambio horario tiene tiene un poco

Voz 1313 00:21 Nos encanta volver a desde aquí Aurelio para hablar de el mejor balonmano en este SER Deportivos donde bueno como cómo ha ido el verano porque casi casi que no ha habido tiempo para descansar no

Voz 1 00:30 bueno el verano como siempre si es descanso un poco para los jugadores todos los que lo hacen balonmano playa pero bueno nosotros hemos estado trabajando todo el verano intentando puede bueno buscar recursos para para poder reforzar el primer equipo y buscando recurso también para que que la base pueda continuar con los veintiún equipo que tenemos ni bueno llega a lo más alto posible queríamos también es solucionar el tema que el año pasado no pudimos del director deportivo también lo hemos conseguido así que trabajando trabajando bastante

Voz 1313 00:59 eh vamos a conocer vence director deportivo que es una figura que vuelve a implantarse la en el bueno en el club desde la ausencia de Alejandro pedir hace un par de temporadas y que figuras ha querido buscar para parece balonmano

Voz 1 01:12 bueno se ha querido buscar una una persona que ha admitido que deporte y bueno el viene pues bueno como estaba Alejandro a a coordinar todo lo que son los equipos de competición las escuelas a imponer un sistema de juego un criterio un aprendizaje para los para los en para los entrenadores es decir un chico casi casi para todo bueno encontramos a David nos parece currículo un amplio Nos parecen una persona coherente con una idea de balonmano que que nos gustan aparte muy muy muy trabajador

Voz 1313 01:48 bueno pues vamos a saludar al nuevo director deportivo del Balonmano Ciudad Algeciras David González David qué tal buenas tardes

Voz 2 01:53 ver sí bueno cuéntame David cómo están

Voz 1313 01:55 en estas primeras semanas de aclimatación a al que su nuevo club a esta ciudad de Algeciras que que te vas encontrando dentro del del Balonmano Algeciras

Voz 2 02:03 bueno la verdad decir que a pesar de que hay mucho trabajo porque es un club muy grande son las canteras de Balonmano de España hay y eso se nota desde un principio que no estoy haciendo con mucho gusto

Voz 1 02:14 porque me he encontrado un grupo

Voz 2 02:16 pero sobre todo un grupo humano dentro del club que que es cree no tiene siempre un montón de manos para llegar con cualquier cosa a cualquier cosa que necesites la gente está muy dispuesta de momento me estoy encontrando a todo el mundo con muchas ganas ya no sólo entrenadores sino entrenadores directiva jugadores todo el mundo que compone este amplio abanico de de personas que forma parte este Globe y bueno ante esta manera pues la verdad es que remontó está siendo Muface mi trabajo

Voz 1313 02:41 David por portó acento por tu forma de habla creo que de la zona de La Bajadilla creo que no ERE no sé de dónde viene ese David cómo cómo te ha forjado tu en este mundo del Balonmano bueno yo

Voz 2 02:51 empecé yo soy de Valladolid nació en Valladolid empecé mi carrera allí en Valladolid pero bueno yo soy una persona que siempre me ha busca me ha gustado saber un poco me zona de confort buscar nuevos retos sí después de estar en Valladolid muchos años pasé dos años en Barcelona entrenando en Primera Nacional allí en el último año y medio estado aquí cerquita estado en Ceuta sin director técnico de la creación de Ceuta y bueno a partir de ahí que tenía Algeciras saque al lado oí ya nos conocíamos sobrevivía yo de ves de estos años Si bueno pues ahora acaba de aquí una nueva etapa Hay

Voz 3 03:23 y nada a ser trabajando gato al club ir bueno desde el primer

Voz 1313 03:28 ya como te ponen manos a la obra en qué facetas cree tú que tiene que mejorar ciertas ciertos aspectos de las categorías inferiores no sé cómo también mida también al primer equipo

Voz 2 03:38 bueno la verdad es que el primer equipo es un referente para las categorías de base no todo lo que todo lo que se pasea

Voz 4 03:45 sí que se ve reflejada abajo sí que es verdad que

Voz 2 03:47 hemos varios jugadores del primer equipo tanto de chicos como chicas ayudando con la base eso es bueno para los chicos no que sus propios Ferrer ante sus propios ídolos no deben jugar cada casa de cada domingo en el pabellón los tengan ahí entrenando no qué cosas veo a mejorar pues bueno sí que es verdad que nos hemos encontrado con con un grupo amplio de jugadores sobretodo en chicos bueno a partir de ahí pues siempre hay cosas a mejorar sí que es verdad que que técnicamente ella Seven jugadores muy bueno se ve que se ha hecho un gran trabajo pero también hay otras cosas que qué buscamos mejorar no sobre todo a nivel de competición que los chicos sean capaz de competir que buscamos un juego más atractivo más dinámico implantar además la misma estructura de juego para la base la defensa al contraataque que es lo más gustoso de ver siempre para el público es muy bueno sobre todo crear un un una estructura de juego para todo el club y que vaya todo el club esa misma dinámica no de dejó alegre de de de competición de ser competitivo en el juego ese tipo de cosas sobretodo

Voz 1313 04:50 también está supongo que bueno que echando una manita no a la primera plantilla del del equipo en la primera estatal cómo estás viendo lo que se está confeccionando teniendo en cuenta o no siempre la la limitaciones económicas que tiene el equipo de de Chano pero bueno ya han reforzado entre posiciones en la plantilla Barça temporada que arranca el próximo veintitrés de septiembre eh bueno qué relación puede tener con Chano en qué manera también puedas ayudar tú al al primer equipo que es digamos el estandarte del club

Voz 2 05:13 y usted que para para echar una mano a todo el mundo y todo el mundo que me eche una mano y yo voy a estar ahí siempre sí que es verdad que de momento me ocupo más de la base que Juanes para abajo pero pero bueno tengo una buena relación con con todo la primera plantilla con el señor femenino igual con su entrenador Anabel a todo lo que necesiten yo siempre estoy para echar una mano como los estoy viendo de momento les he visto que han empezado pronto no han empezado ya a doce pronto oí bueno la verdad es que están trabajando mucho yo lo que les vio por allí que tan trabajando mucho ahora tienen los primeros compromisos Si bueno ahora lo que lo que hace falta rogar el equipo empezar fuerte

Voz 3 05:48 seguro que se va a notar en en la temporada pues seguro que se Aurelio porque él

Voz 1313 05:51 la pelota echa a rodar este fin de semana con los primeros partidos para el equipo senior masculino no si tiene

Voz 1 05:56 si hay un equipo en Sevilla lo que Triana el cual se desplazó al equipo el sábado a las ocho de la tarde y el domingo a las doce de la mañana en San Fernando tenemos otro otro partido a Fernando son equipos de son de inferior categoría el San Fernando de Triana es es la misma en la misma categoría y bueno a ver que qué es lo que se da imagino que hay o Chano probará muchísimas cosas Si a en qué punto de de esta pretemporada hasta lo los chavales Si bueno valorara empezará a valorar el juego de del equipo lo que cómo están los jugadores como nuevas es decir el primer te importante que va a tener

Voz 1313 06:37 se ha cumplido el primer mes de pretemporada Aurelio se han confirmado las incorporaciones de Álvaro el guardameta el lunes de Hamza la pasada semana cómo está el tema del pivote

Voz 1 06:47 bueno está ahí en negociaciones algo

Voz 5 06:50 o algo hay algo algo

Voz 1 06:53 va va va a venir es una venir porque por desgracia ése fue Alonso es verdad que hemos recuperado aquí huy pero bueno que Luis Lozano pero por por motivos laborales pues habrá partido en lo que no no pueda está y necesitamos un pivote y estamos trabajando en ello oí seguro que que en pocas fecha tendréis noticias de algún

Voz 1313 07:15 algo positivo porque la temporada arranca el día veintitrés y también tenemos noticia para acabar Aurelio con un algecireña Gómez Paula Valdivia que Nos encanta contar la siempre no en Tremón una jornada de tecnificación con la selección española no

Voz 1 07:25 sí ya tanto Paula como Jenny han estado con la selección española ha hecho una convocatoria larga en la cual no parece Jenny pero bueno creo que que el motivo es porque Jenny es una de las que te hablen de la fijas por lo menos quiero pensarlo y creo que es así porque ha llamado a no y son veinti hay dos chavalas de las cuales pues querrá saber que saber a Paula está vas un poco así que entra que sale imagino que querrá ver la más para ver alguna chica más pero bueno yo tengo esperanza en que este año pues las dos continúen con con la selección española que eso bueno para para el club y para la ciudad respira es una cosa creo bastante importante

Voz 1313 08:04 pues se celebran el día dieciséis en Pinto Madrid con ese objetivo de bueno desarrolla ese trabajo específico con la joven de cara al Mundial de dos mil veintiuno de hecho se llaman Objetivo dos mil veintiuno ETA Juana de tecnificación pues nada David González bienvenido Algeciras bienvenido al club y a trabajar que seguro que el granito granito de cada día va a dar su resultado a final de temporada muchas gracias Aurelio para acabar cuentan si querían felicitó

Voz 1 08:28 las desde aquí también a Domingo Luis es un jugador nuestro que el año pasado jugó en Córdoba que bueno este año ha fichado en teoría por un equipo del cronómetro pro y bueno creo que este fin de semana ha jugado sus primeros diez minutos con el con el equipo de de Asobal

Voz 1313 08:46 tengo una buena noticia para el jugador que que bueno que que salió también de la cantera del igual así que a seguir trabajando a ver si me encontré con el padre y ya te digo estaba muy contento porque el en teoría va con el equipo de primera claro pero bueno está entrena

Voz 1 08:58 ando con el equipo de Asobal Si esta semana pues ha jugado bien minutito con la Copa la Copa Galicia sí