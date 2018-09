Ahmed Belhadji, encantado tras el arranque de la Balona

Voz 1 00:00 hola buenas tardes que también se vosotros

Voz 1378 00:02 estamos trabajando gano poco un buen arranque liguero no decimos el que ha hecho la Balona conectó cuatro punto de seis eh bueno la sensación de que el domingo se pudo sacar algo más y al final lo marchase con un poquito de sabor agridulce no

Voz 1 00:15 bueno la verdad es que bueno que bueno pero como tú dices sabor que nos merecíamos los tres puntos pero al final lo que digo esto es Segunda B a la que no se han repartido una que se tiene el equipo rival extremadamente pues mira esto es todos los suele pasar

Voz 1378 00:36 han poquito rabia no decimos porque bueno esa rabia en la que sí porque se pudo ganar dejando buenas sensaciones más te castiga a lo mejor esa noche de partido pero dice bueno también asumo que jugando así estoy más cerca de la victoria que otra cosa no

Voz 1 00:50 sí se lo que te he dicho antes que mira quién equipo ha estado bien en general todos bien no nos han creado muchas ocasiones que eso es lo importante que no te crea muchas ocasiones y que tú crees muchas ocasiones porque tuvimos la verdad para sentenciar mudo bastantes ocasiones igual no es lo que te he dicho que no cuando a ver suele pasar esto a la que tanto al final y entonces les vas a decir que que tienen una una una jugada del equipo rival Hay de primera Juan

Voz 1378 01:24 la de temporada en la que la Balona bueno ha sacado un buen triunfo en el campo de La Condomina ante UCAM Murcia eh este puntito ante el Jumilla dos jornadas en las que sobretodo el sello de Jordi fluye que imaginamos que ya lo lo conocería tu de etapas anteriores se está viendo un poquito refleja dado no en el terreno de juego el que no le lleguen en exceso a la Balona por desgracia bueno el domingo con gol de de saque de esquina pero sí que es cierto que en dos partidos para ser dos equipos yo creo que un poco distinto como Jumilla educa Murcia eh practicamente no hayan creado mucho peligro no

Voz 1 01:54 se a nosotros no nos transmiten es que nosotros somos un equipo aumente un equipo normal no no no somos un equipo como el buenos días digamos eso cartas por supuesto que que diga usted que tenemos que hacer Ci U si nosotros no lo que nos transmite es trabajo trabajo de trabajo luego ya vienen los resultados ir lo que lo que se transmite en el campo trabajos Correa el sacrificio de todo el equipo logos en lo bueno y llegan los resultados

Voz 1378 02:23 es sabiendo con peso en el equipo de desde el inicio de la pretemporada siendo uno de los hombres que más está gustando entre el aficionado de la de la Balona y además el domingo frenando de la faceta goleadora como está siendo este primer mes y medio largo de de pretemporada y de da arranque de competición con los nuevos compañeros

Voz 1 02:41 lo como te digo ya en la pretemporada harían me sentía me sentí a gusto también marcando goles ayudando en equipo ahí quién impongo ayudado en el vestuario hizo apoya Si bueno la verdad es que me siento muy a gusto aquí la posesión que me pone el mister bueno darlo todo y a ver cómo cómo termina esto porque esto acaba de empezar y bueno no hay que tampoco ilusionarse decía me entiendes

Voz 1378 03:11 en qué posición se siente más cómodo e en la media punta en la banda por delante porque hay algún que otro aficionado que dice bueno no sé muy bien cómo situaran Met porque en la pretemporada de delantero y actualmente bueno pues con el dios un poquito más retrasado

Voz 1 03:24 sí claro pero como esta semana para siempre lo ha hecho al cambio es dijo Costa focos que que influyan mucho porque también he jugado segundo de Lanceros de la Artero ahoga en las posiciones de ataques en juego ella hace todo eso tampoco no es nada pero lo a gusto a gusto me siento que no se la Sexta

Voz 1378 03:49 lo último antes de acabar e uno mira la carrera la trayectoria de quien como futbolista y lo vemos en el Cornellà en Cataluña lo hemos en el filial de del Zaragoza en el Deportivo Aragón pasa al sur que qué tal la experiencia ahora mismo en La Línea de la Concepción en sitios bueno un poquito tan distintos a los que era más o menos el norte peninsular

Voz 1 04:08 se yo llevo jugando en el norte bueno digamos igual al menos meras sensación muy buena parte aquí en la línea que bueno que es que la gente al principio te dice que no se que no sé cuántos de la línea esperan verdad ello estoy muy a gusto oyes el vestuario que estamos ya no te digo porque le digo uno no la verdad que muy muy a gusto

Voz 1378 04:32 bueno pues ya lo ha escuchado la verdad que las sensaciones más positivas no pueden ser tan toda la Balona como el autor de ese uno cero el pasado fin de semana ante el Jumilla un gusto conocerte ya seguir trabajando que seguro que van a llegar mejor el resultado un abrazo