Fermín confía en una buena imagen en Copa

Voz 1 00:00 hola buenas tardes bueno Fermín tenemos

Voz 2 00:02 al Ceuta en ruta X para ese partido de mañana de Copa del Rey no ha comentado fuera de micrófono que vais ondeando ya la provincia de Granada cómo marcha la expedición con esa no sé si mezcla de nervio pero sobre todo de de ilusión no por un trofeo tan bonito como la Copa del Rey

Voz 3 00:18 sí la verdad que mismo temprano organismo sobre las siete de la mañana Icomos dice vamos que estábamos de parar ahí en la verdad que que llevamos mucha alegría e ilusión en el autobús y la verdad es que ya bucea gana vamos sin precedentes de ningún Hay íbamos a disfrutar de de este encuentro tan tan especial como la copa de joder

Voz 2 00:49 el sorteo la que ha sido un poquito bueno caprichoso no porque podía haber tocado en casa podía haber tocado a lo mejor incluso un rival un poquito más cerquita ha tocado el UCAM Murcia un equipo de Segunda B muy poquito complicado no Fermín pero bueno que en el fútbol todo es posible no

Voz 3 01:04 se equipos

Voz 4 01:07 es decir en categoría cero esa parte

Voz 3 01:10 pero nunca se sabe sólo partido Si puedes dar la campanada

Voz 2 01:17 me decía tú que la petición va con mucha ilusión con con un poquito de felicidad porque no sé si se han soltado pierna digamos o esos poquito nervio desde el inicio de Liga con la victoria del del sábado en Conil no ahí el equipo ya se había un poquito más más sólido en poquito más reconocible con ese sello de de la pasada temporada de Juan Ramón imaginamos que para para la caseta para evitar bueno algún que otro suspicacia con este inicio de temporada un poquito raro los tres puntos presentado de categoría

Voz 3 01:43 sí la verdad es que la primera nada pues jurídico

Voz 1 01:47 estoy contento la verdad que era la primera bajada trabaja durante la semana

Voz 3 01:54 la ir por ahí aquí con nosotros en Conil a casa

Voz 1 02:01 la verdad no tanto fianza para

Voz 3 02:05 para afrontar el partido de mañana seguir siendo nosotros mismos disfrutar del partido oí las más parada porque no hubo como tú has dicho bien ante todo puede pasar sea de superior categoría inferior categoría

Voz 2 02:20 cómo ha sido esta semana pasada Fermín tú cree ha llegado a la nuevo a a Ceuta escuchamos a Juan Ramón hace siete días mostrar su malestar por por la imagen que dejó al Ceuta en ese arranque liguero contra el arco donde yo no sé si hubo un exceso de confianza que el equipo no terminó de encontrarse cómodo en el terreno de juego arrancar la Liga con una derrota uno tres en casa y os hacía sentiros no se presionados por llamarlo de alguna manera por decir bueno tenemos ese nombre de Ceuta que tenemos que representar con esa inversión que se ha hecho en el equipo con ese cartel que muchos clubes otorgan de favoritos

Voz 3 02:53 sí la verdad es que hombre estábamos malamente no nosotros mismo porque no no habíamos dado lo que vaya a quedar no lo hicimos un buen partido en la verdad que sí

Voz 4 03:08 parte del partido y la verdad que que para el partido que no

Voz 3 03:19 bueno de hecho la semana y siempre trabajando más si cabe para corregir esos fallos no meten no

Voz 5 03:29 me la intensidad me templo la dinámica que ya traía el año pasado sí sí

Voz 3 03:38 Jalil básica para ver que que sacan los puntos y la verdad que te estoy y esperamos seguir así

Voz 2 03:49 lo último Fermín Cabal que nos queremos quitar mucho mucho más tiempo la carretera eh ahora que da a Bono lo más bonito que el partido de mañana sin olvidarse

Voz 6 03:57 de de de la del partido del próximo fin de semana

Voz 2 03:59 el Club Deportivo cada vez pensé Si algo caracteriza esta temporada más que nunca al Grupo X el lo largo que no se haga hay que tener los pies en el suelo y bueno intentar arrancar la primera victoria ante vuestro público este fin de semana pero que hay que tener mucha tranquilidad no esta temporada

Voz 3 04:14 sí la verdad es que es una temporada larga Si hay que aquí Mi viento a nuevas la gente bien es verdad que en un partido bonito se va a mágico

Voz 1 04:31 mira

Voz 3 04:32 a él el partido el partido desde el minuto uno pero también tenemos que tiene en mente el partido de y que que toca darle una alegría a los tres estoy cambiar la imagen que fueron encarcelados

Voz 2 04:49 bueno pues vamos a ver cómo pasan los guía porque mañana hay partido el domingo también queda mucho día de actualidad en la Agrupación Deportiva Ceuta que va a llegar esta tarde dentro un ratito hacia la región de Murcia Fermín que suerte para mañana ya seguir trabajando que seguro que vais a conseguir buenos frutos un abrazo