Juanjo Mateos, una de las sensaciones del Algeciras

Voz 1 00:00 hola buenas tardes Juanjo qué buen arranque de competir

Voz 2 00:02 yo no del equipo la verdad que parece mentira que en estos dos primeros partidos selló en cuatro goles a favor cero en contra seis puntos inmejorable no

Voz 1 00:11 bueno la verdad en aquel momento otra no todo todo muy bien como otra vista se contó se posible cuatro en las hago y ninguno en contra pero bueno tienen ocho con ningún partido y tendremos que salir a tope no

Voz 2 00:26 dónde está el secreto Juanjo de este buen arranque de temporada de del Algeciras que parece que a la hora de la verdad ha encontrado el once idóneo hizo una conexión dentro del terreno de juego que no sé si supera lo paranormal pero sigue dice bueno este equipo que con el Écija compitió durante una hora menos con con un futbolista menos y que en Gerena parecía que que llevaba años jugando al fútbol haya completado dos partidos tan distintos y tan completos

Voz 1 00:52 yo creo que la clave está en el equipo yo dejando una uno jugadora lleno de Muller dentro del terreno de juego donde estamos todos muy sus primeras tres últimos nada hay mucha competencia y eso hace que que en equipo esté muy fuerte pero como te he dicho todavía quedan cuarenta un nada allí está para para hace muy larga y muy dura

Voz 2 01:15 el equipo despertó alguna duda no Juanjo durante la pretemporada que únicamente está para eso para preparar a la plantilla de cara a la competición porque no marcaba goles contra las equipo de superior categoría con lo que jugo se hablaba ya de que había algún fantasma de cara a portería de que ese equipo tal vez no no daba la talla pero a la hora de la verdad ha respondido ha ganado dos par todos hemos dicho que no caja dos goles y la sensación iban in crescendo

Voz 1 01:39 bueno como te dicho una pretemporada está para innovar también es verdad que que llegan mucho cuidado de nuevos mucho es canterano y nada no los silbidos hace mucha pruebas muy muy cambia había eso sí como tú dices no no estuvimos muy bien en la pretemporada pero la verdad la verdad es que era temporadas haciendo de manera muy muy correcta

Voz 2 02:02 a la baja el domingo te escuchamos decir que claro que es Algeciras está muy bien que la Liga arrancado pues de la manera en que cualquier equipo querría hacerlo ganando los dos primeros partidos pero que quedan cuarenta batalla por delante y sobre todo a dice hacía hincapié en eso en cuarenta partidos casi nada no con lo cual no ha hecho nada ha hecho un poquito pero casi nada no

Voz 1 02:20 fuese como te dice llevamos dos partir desde que eran cuarenta partido que da un poco pues recordé sabemos que mamado aunque aquí toda equipo vienen a este estadio fuera de Gaza como mucho equipo llevan omisión apodo por aquí por de tiro tanto por la permanencia como por los play Ópera vamos todos todos los partidos hace muy difícil tiene dureza incluso todos los partidos en el minuto uno de partido

Voz 2 02:49 otra de las bueno de las características de los condicionantes que está marcando esta temporada la plantilla del Algeciras Juanjo en la juventud se viene hablando durante mucho día de de lo bien que ese acogido dentro de del grupo tu llegada la de José Carlo la vuelta de Antoñito la velocidad de Zafra vais a Moto la verdad que estáis en un momento de forma yo no sé si por la edad o por el físico que da envidia ver lo decía Berlanga el domingo

Voz 3 03:15 yo lo vi que también plazas Singer en la que

Voz 1 03:19 la verdad que que estuvo muy bien físicamente tanto poder tremendo nuestro como con el cuerpo técnico en el PGA de para nada es éramos muy duro muy fuerte para que cuando llegué a la hora de la verdad o como os voy hagamos un buen partido en cuanto a la juventud pues venimos con muchas ganas a aportar nuestro granito de arena está pues a sacar partido con con victoria ahí hacerlo posible

Voz 2 03:46 dos ante de acabar Juanjo como el salto de una cantera como la del Real Betis a a un club como como el Algeciras porque bueno desde el primer día se visto muy muy bien aquí en la ciudad cómodo con con la cogía del vestuario asentado ahí en ese flanco derecho de la defensa la verdad que de momento te el primer mes y medio quién en la ciudad Algeciras está siendo creemos de de de aquí muy positivo para ti no

Voz 1 04:09 bueno pues de puede estar diez años en la aquí programa soy muy contento oí como día de primer y en la presentación todo procura Bruno que apuesta por mí

Voz 3 04:23 el para a este año ver el partido

Voz 1 04:25 con el último partido de la temporada cuando Árbitro

Voz 2 04:30 lo último antes de acabar el domingo llegan lo mirador una de las bestia negra de las últimas temporadas el Sevilla hace un equipo que ya para todos es sabido que puede perder cuatro cero en cualquier encuentro o qué puede hacer el partido del siglo en Algeciras en la últimas temporadas está ganando imaginamos que durante los próximos día ya seguirá advirtiendo en el vestuario de que no gusta tener un filial tan correoso tan entre comillas pesado como este equipo pero que estáis advertido no que todos los partidos lo que parece que no que que vienen con la juventud pero más ganas si cabe ese Se van a echarlo chavales por encontrarse en un escenario como el estadio del Algeciras no

Voz 1 05:03 claro como tú se al fin al cabo vamos que no es ético pero concedía sé yo como está una niña de tres años pues ellos vienen con mucha hambre luego muchísimas ganas al partido porque ellos cuentan que se ese equipo no es Sevilla F para intentar Sevilla Sevilla Atlético ambos con las que como no lo va plantaba arriba a ser un partido muy complicado del círculo de primer momento

Voz 2 05:30 bueno pues vamos a ver cómo sale la semana de trabajo para el Algeciras que ya saben tienen Juanjo Mateo a uno de los nombres y con luz propia en este inicio de temporada Juanjo a seguir trabajando que la verdad que lo estáis haciendo de categoría en estarán un abrazo