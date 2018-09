LA SANIDAD EN LA COMARCA

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Campo de Gibraltar Gloria más allá

Voz 1946 00:06 son las doce y cuarenta y dos nueve minutos vamos a entrar en materia vamos a hablar sobre la sanidad en nuestra comarca para ello me gustaría darle la bienvenida a José Luis maíz Tegui que es coordinador comarcal de sanidad además de secretario de acción sindical por CCOO José Luis muy buenas tardes buenas tardes

Voz 2 00:27 yo también me alegro mucho de verte en el verano

Voz 3 00:30 pues hombre acabo de volver de vacaciones y tal el verano también bien y para los trabajadores que en agosto es Julio bien pero los que se queda un poquito fastidiados

Voz 1946 00:39 sí porque aquí se solucionan los parches no poniendo osea no se no se hacen parches sino que los mismos que están tienen que rellenar los boquetes

Voz 3 00:49 oye como todos los años que yo creo que alguna vez también lo hemos comentado en la comarca o aquí que evidentemente no son presentar un plan de vacaciones ese plan de vacaciones de nosotros intervenimos bastante poco o nada que no lo presentan filtrado que lo que con lo que piden los directores de los centros y con lo que decía la Gerencia algo va a Sevilla que es otro filtro osea tenemos tres filtros y al final Nos encontramos que que el servicio público que Sepes esta durante las temporada de verano pues no está a la altura de lo que tenía que ser servicio público Kay toda la el peso está cayendo sobre los compañeros que se quedan trabajando no

Voz 1946 01:29 José Luis a mi me gustaría que hoy pudiésemos a analizar la situación general no sólo en los hospitales sino también en los centros de salud que a veces no los mencionamos tanto pero eso no quiere decir que nos olvidemos de ello me vas a permitir que salude a Yolanda Castro que es la delegada de UGT de Sanidad Yolanda buenas tardes

Voz 4 01:48 hola buenas tardes gloria al compañero Mike Peggy a todo los oyentes bueno disculpar que no he podido estar ahí con vosotros pero estoy en una reunión y me he salido para poder a terceros

Voz 2 02:00 ha dado tiempo aún no te ha dado tiempo hace tiempo Gloria doscientos

Voz 1946 02:04 ha sido imposible hemos estado hablando durante toda la mañana lo hemos intentado pero bueno al final las cosas son como son y no has tenido no has tenido tiempo vamos a ver ahora el verano para ti qué tal bien no

Voz 4 02:16 bueno pues el verano estoy de acuerdo con el compañero José Luis y ha sido bueno por los que hemos estado hemos podido vacaciones pues medianamente bien para los compañeros que se quedan pues son los que han sufrido los en sus espaldas todo todo el trabajo porque bueno pues lo que hablan con esta mañana sigue en las mismas líneas a todos los centros entramos hace unos años como todos sabemos en una crisis que se hicieron muchísimos recorte pero bueno tanto que dicen todos los político a bombo y platillo ya que hemos salido de la crisis actualmente en sanidad la crisis sigue existiendo hay compañeros que se van de vacaciones o incluso hay dos compañeros que faltan en las unidades de esperan a que falten para cubrir uno si es posible ninguno con lo cual bueno pues esa crisis que parece que hemos salido en sanidad estamos todavía en en muchos aspectos de la vida

Voz 1946 03:17 lamentablemente porque si hablamos de la Nidal hablamos de de la salud de de de todos los ciudadanos José Luis pensamos que iba a haber un antes y un después de esa manifestación multitud multitudinaria en la que la comarca se echó a la calle para pedir un así una sanidad digna ha sido así

Voz 4 03:36 sí

Voz 5 03:37 yo creo que la manifestación que hubo sí sí tuvo su importancia y su incidencia evidentemente yo como organización sindical pues la reconozco no entonces yo creo que es una movilización bastante importante que yo creo que sí que he hecho parada ante algunos temas la Sexta o en el hospital de La Línea o por ejemplo algunos temas de Hospital Punta Europa y tal que yo creo que cualquier movimiento ciudadano que vaya en la defensa del servicio público pues a todos los que trabajamos en en sanidad pues nos ayuda bastante yo creo que que fue bastante bastante significativo que se echa a la calle en Algeciras y el Campo de Gibraltar no yo creo que el SAS muchas veces no evoluciona hasta que no ve que la ciudadanía se echa a la calle no nosotros como organización sindical formamos parte de esa ciudadanía Nos alegra mucho que haya esos movimientos ciudadanos también por qué nos ayudan un poco aquel nuestros compañeros del trabajo nuestro evoluciona mejor qué pasa con las vacaciones porque como dice Yolanda y en Primera un filtro de los directores de los centros que pies sustituciones luego a la Gerencia aquí y el último filtro el de Sevilla el de Sevilla está a cien a doscientos kilómetros de distancia de aquí entonces lo ve todo como con muchas relatividad aquí a cosa es importante es que ellos no se hinchan la boca a dar discursos de Z de servicio público o sea la presidenta de la Junta de Andalucía sea alta decir que tenemos que defender el servicio público que tenemos que tal entonces yo les invitaría a que pasasen los centros de Andalucía además en Hesse en general toda Andalucía en donde sí están pasando en verano momentos muy malos además tienden a a utilizar por ejemplo en Primaria que has dicho tú pues muchas veces la jornada complementaria que es una jornada

Voz 3 05:31 prácticamente extra que ese para no generar empleo luego la en la generación de empleo público

Voz 5 05:39 nada porque tanto ese verano

Voz 3 05:41 tres meses hay mucha gente es de esta esperando trabajar en en un puesto público se ve totalmente frustrada ante la situación de la falta de dinero en los medios pues los médicos ni acumulan cupo yo sí hemos hablado alguna vez de acumular el cupo o sea yo estoy haciéndolo viéndolos pacientes de míos y el compañero de al lado que se va de vacaciones con lo que ocurre tal con lo que la calidad asistencial que que está prestando es mucho menor de la que es sí sí siempre lo mismo o sea yo llevo muchas nada nuevo no hay no hay nada nuevo osea lo lo que da dando gente tienen que que entender es que si en este país se gasta el producto interior bruto bruto en sanidad una cantidad es de las que somos el noveno o décimo país de Europa pues tienen que entender que tengo a estas son poco vale dinero entonces llegan las vacaciones y ahí es donde se ahorran dinero también llegan las Navidades te ahorran dinero también el servicio público

Voz 4 06:44 en la zona además tenemos que añadir a todo esto que que bueno la alta todo el alega que éste no hay médicos disponibles para poder contratar los que estamos de acuerdo es cierto no hay médicos

Voz 1946 06:58 bueno eso no nos lo apuntaba además el otro día disculpa Yolanda el subdirector gerente del área sanitaria en el Campo de Gibraltar Antonio González Pinto nos contaba en el programa que era muy difícil encontrar a profesionales sobre todo en especialidades determinadas que estaban teniendo de verdad esa imposibilidad que no podían

Voz 3 07:16 sí pero mira te voy a decir una cosa

Voz 4 07:18 pero creemos instar a todas las me imperios que hagan falta porque existe una solución hay que dar a ver lo que no es normal si sabemos cuál es el es uno de los problemas importantes

Voz 1946 07:31 pero esta comarca pero no en todas las especialidades en todos los sectores o un hospital

Voz 3 07:37 es que vamos a ver vamos a parar un poco reflexionar que tiene que ver que no haya médicos que a lo mejor están buscando para que el nivel de sustituciones Sega cedían un centro si se va nueve médicos de vacaciones que se sustituya un y medio pues intenta sustituirlo en nueve que no puedes pues vale pero es que en los puntos de información al usuario se van las chavalas kosovares auxiliares administrativos no sustituyen a nadie

Voz 2 08:02 tampoco hay Auxiliares Administrativos esa lista es que en la excusa la excusa de que no hay médicos parece que se utiliza

Voz 3 08:09 para todas las categorías entonces

Voz 6 08:11 eso es una excusa absurda porque así

Voz 3 08:14 eh hay dinero para sustituir auxiliar de enfermería pues que lo demuestren o Panza esmero porque hay enfermeros embolsa ya hay enfermeros médicos no ahí tenemos que buscar médicos de familia siempre hemos ido a médicos de familia la verdad

Voz 6 08:28 pero eso es una excusa para no plantear necesitamos de nueve médicos de familia sustituir seis o cinco en verano Hinault sustituir uno uno y medio es que el planteamiento de sustituir uno y medio si lo encontramos bien y si no lo encontramos también pero si tú dices seis por lo menos tienes intención de sustituir imagínate que aparecen no entonces eso es una excusa que se pone por parte de la administración yo ya estoy harto de oírla y el ciudadano tiene que saber que eso es que no que es una patraña o sea tú plantea el plan de vacaciones y cuando yo vea que hay cuatro auxiliares de enfermería y sustituyes dos de ellos o tres pues diré

Voz 3 09:06 me chapeau pero bueno nuestra sustituyen ningún

Voz 6 09:09 no

Voz 2 09:11 Yolanda dime dime Gloria hablemos si te para

Voz 1946 09:15 dejé de de carencias ya específicas no dentro de los hospitales de nuestra comarca La Línea y Algeciras La Línea hospital nuevo por cierto que lo visite el otro día por primera vez en llamó la atención porque evidentemente las instalaciones nuevas pues nos gusta a todos hay carencias y hay ciertas zonas que todavía no están habilitadas porque no están finalizadas me llamó mucho la atención la suciedad en la puerta de entrada y eso es un problema de los propios usuarios que que no somos bueno correctos sí que me habían dicho que había mucha seguridad y me extraña que esté tan sucio tan sucia una entrada si hay mucha seguridad como pueden permitir eso o como la Policía Local no se da vueltas por por lo centros y están viendo que en las zonas donde se puede fumar secta fumando y están dejando latas y están ensuciando tanto en un hospital nuevo esto me llamó la atención pero bueno esto es otro tema pero decía yo no en hay carencias en los dos hospitales ya no sólo en verano pero en verano se acentúan aún más se cierran algunas plantas qué ocurre

Voz 4 10:16 claro en verano lo que pasa vamos a ver haría por ejemplo el hospital de La Línea Madame a aproximadamente el final de junio es trasladado al hospital del edificio donde estaban al nuevo edificio que dirige a dejar nombrando en doce pasan aproximada Antoine el el personal es el mismo día aproximadamente con el mismo número de enfermos vale que no de habitaciones porque bueno son más habitaciones pues porque hay mucho habitaciones pues son difíciles vale entonces hay falta de personal claro que hay falta de personal igual que si de personal cuando Europa volvemos a lo mismo estamos los mínimos en cuando llega el plan de vacaciones y la gente se va de vacaciones ni de dos sustituyen una media de unos por falta personal este no puede ser de otra forma glorias he en el hospital concretando te en el hospital de la de la línea hay algunas categorías que está muy desfavorecidas como es el tema de mantenimiento sí quiero recalcar que en este hospital distintas en el transcurso del traslado de un edificio a otro hay distintas categorías tanto sanitarios como no sanitarios que ayudaron actualmente siguen ayudando a este colectivo porque no van a colectivos está muy desfavorecidos sí es un hospital nuevo con conlleva pues instalaciones que que hay que hacer un tormento y hay que en fin es un colectivo muy muy desfavorecido el situándose en el hospital cultural tropas en este verano se han cerrado unidades como la quinta planta está cerrado por obras es cierto que es que hagan remodelados Atlanta que hay una habitación más han puesto una habitación para pálido es decir deshielo esto que hay una remodelación y ha habido una obra que utilizan también se dejan de utilizar presta más si durante el periodo de verano en Pediatría y media la de pediatría que se tierra para también un adecuar zonas de planta si la hubiera este en una unidad de desintoxicación también cierra en agosto como otros años ha cerrado en coordinación con otros centros de la comunidad de Andalucía claro esto que conlleva hay plantas cerradas evidentemente el personal de esta planta o bien está de vacaciones o bien está sustituyendo tras vacaciones con lo cual que empieza a disminuir como estamos hablando empieza a disminuir el número de gente que va a dar vacaciones porque están aprovechando el personal que ya atienden bueno pues podemos decir medidas economicistas encubierto que es cierto que han arreglado las plantas porque no podemos decir que no se hayan apelado es cierto que tal bueno cálido otras CSC ni siquiera se han arreglado Gloria

Voz 2 13:09 bueno si no PT ya con los centro

Voz 4 13:11 salud ha habido remodelaciones horarias los centros de salud con las habidos habidos módulos como es que aquí nadie tira el del cobre y La Bajadilla que han permanecido cerrados por la tarde han abierto por la mañana pero por la tarde estaba encartados Pelayo actualmente a día de hoy puntualmente está cerrado por vacaciones del médico sí bueno he él la Alinha los centros de salud pues igual el de tan tolerante como ves como velada como Poniente Sierra han cerrado por la tarde que las urgencias han excomponente sí pero dentro ante el Manchester

Voz 1946 13:48 a por falta pero les más de lo mismo todos los años José Luis

Voz 3 13:53 bueno pues yo me apoya todo lo que dice Yolanda solamente te quería hacer hincapié en una cuestión que es el hospital de la líneas de cómo ha referido el tema de la limpieza con nosotros con la la Antonio González Pinto el gerente del Hospital de La Línea incluso la gerente Carmen Montaño ha mantenido reuniones con ellos con el comité de limpieza el por qué razón porque tú ten en cuenta que el el hospital antiguo nuestro de la línea tenía diecisiete en metros cuadrados este hospital tiene treinta y cuatro mil metros cuadrados como has visto tú los pasillos que hay

Voz 1946 14:29 es el doble doble entonces tú no puedes ir

Voz 3 14:31 el mismo personal no puede decir con el mismo personal y cuando entraron allí al final nos encontramos que iban con el mismo personal sin sustituir las bajas sin las incidencias de reducción de jornada las chavalas hechos polvo intentando limpiar el hospital de la línea hemos tenido que tienes dos reuniones con la empresa ahora estamos esperando que ese se ponga en marcha un nuevo pliego de condiciones de de hospital de Alinha en el que se asegure que se va a sustituir al personal que está de baja o tal para que haya una plantilla de veintitantas personas todos los días limpiando hospital

Voz 1946 15:06 además es verdad es que se están produciendo robos en las habitaciones

Voz 3 15:10 vamos a ver es un hospital que en sí es bastante más grande que el anterior las entradas que tiene en nosotros lo dijimos que bueno que que había que controlar todas las entradas que ha habido un momento que no ha habido control pero se ha podido colar gente

Voz 1946 15:25 yo entro siempre problema el otro día no me dijeran días ya hacia dónde me dirigía ya preguntó nadie

Voz 3 15:29 es que yo creo que eso está dentro en el contexto de de del funcionamiento nuevo del hospital hasta que sea de todas la situación se ha habido problemas de ese tipo en cuanto al primaria de tengo que decir que la Primaria y aparte de lo que dice Yolanda de de que hay había el cierre de servicios a la tarde el principal problema que tenemos hay yo creo que en Primaria es que no estoy es lo que menos ha sustituido en esta zona en Primaria

Voz 1946 15:56 centros de salud de los centros de salud pero de todo

Voz 3 15:58 categorías entonces nos hemos encontrado centros que nos hemos encontrado porque no se ha sustituido apenas una persona de cada categoría entonces estamos hablando de que en verano hay más más baja frecuentación sí pero en algunos sitios no te va a Tarifa y mira tú te vas a la línea también mira entonces yo creo que es una situación endémica

Voz 1946 16:20 bueno yo tengo que decir además que para los profesionales que están en hospitales y en centros de salud esto supone un sobreesfuerzo y un estrés porque cuando uno está mal lo que quieren es que lo atienda muy rápido y que esté muy pendiente de de uno verdad atiende May y ahora me tienes que cambiar algo el gotero ya la claro estas personas están atendiendo cuidando a más de lo que le corresponde y a veces pues no pueden estar en todos los sitios así que un poco de comprensión también para estos profesionales que están haciendo ir realizando este sobreesfuerzo llegamos a la una de la tarde a José Luis Mike Tegui como secretario de Acción Sindical y coordinador comarcal de sanidad de Comisiones Obreras sea Yolanda Castro como delegada de UGT de Sanidad agradeceros que haya estado aquí con nosotros nuevamente hablando lamentablemente de lo mismo de las faltas que hay en nuestra sanidad muchísimas gracias a los dos

Voz 3 17:09 gracias a ganamos los cero grados