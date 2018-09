Capítulo 3 del Espía de SER Deportivos

Voz 1963 00:00 qué tal buenas tardes Álvaro bueno pues vamos a ponernos con todos

Voz 1673 00:02 lo que tenemos después de lo que hemos escuchado en declaraciones del coordinador del área deportiva del Algeciras ya que tenemos mucho fútbol este fin de semana no podemos olvidarnos del equipo de nuestra comarca arrancamos con la Real lo pedí qué Linense que visita a Almería el domingo a partir de las siete ante un equipo que ha ganado un partido ha perdido otro como buen filial PP muestra una cara muy de equipo muy bisoño una en casa y otra fuera

Voz 1963 00:24 si de lo que suele pasar con los filiales no en este caso entregaba por por Esteban Navarro que fue jugador de segundo división en Almería

Voz 1 00:33 en tiempo Hirvonen encontró

Voz 1963 00:35 el equipo en Segunda B pues pues ya están un poquito más han hecho encontramos muy cerca de veintidós años que que quiere estará por el filial de de niños dieciocho diecinueve años ya en que se suelen reforzar en este caso puede encontramos por ejemplo en el centro de la defensa aburrir ignoren ronda no que te tienen veintidós veintitrés años vienen de jugar en el Leganés o en el tropezón no lo poco que tiene un bagaje y luego yo creo que destaca María del Campo que que es un jugador que tuvo la Balona hace dos temporadas en incluso y luego pues que tienen hay un jugador que que a mi me gusta mucho tiene Guirado que para que perdamos la temporada en Lorca

Voz 1 01:18 luego está está varía

Voz 1963 01:20 hay que tomar marcó el gol podía otro día de un falta pues rápido muy vertical que lleva mucho peligro

Voz 1673 01:30 vemos moje la portería Guille Lara PP San Roque año que a esa encontrado acomodo en el filial del conjunto almeriense y que va a tener enfrente una Balona que vamos a ver no la verdad carne acabó bien la temporada sólido

Voz 2 01:39 ya en la tarea defensiva y bueno

Voz 1673 01:42 momento no está nada mal el cuadro Loyor diluye para haber tenido dos equipos que tampoco eran cómodo del todo en este arranque liguero

Voz 1963 01:48 no de un arranque liguero complicado pero que les ha solventado con notan osea que que vamos a ver no ahora también encontró filial que que quedara encontramos pues ya lo hemos dicho no a un equipo que que si la Balona tiene un buen que pueden tener un partido que pues un equipo que físicamente te llega muy bien aparte de este tipo de cosas

Voz 1673 02:15 a hablar también del partido del Algeciras Club de Fútbol que en su caso va a jugar media hora más tarde Pepe a partir de las siete y media en el Nuevo Mirador ante el Sevilla hace otro equipo que bueno anualmente lo contamos aquí en la SER es buen equipo es un equipo que siempre que llega al campo del Algeciras La Línea por una manera o por otra y que lleva cuatro puntos así que yo tengo un nombre propio que es el de Mahamadou jugador gambiano que precisamente viene de jugar también en Tercera con el filial del Almería Ike mantiene más o menos la base del año pasado no

Voz 1963 02:44 sí es que el Sevilla se filial mira que todos los años se renuevan pero pero mantiene un poco un una forma de jugar y de entender por qué que que no es el típico filiales un equipo que saben jugar muy bien los partidos sabe esperar su momento sabe bien meterse atrás cuando lo tocas sabe salir a la contra tienen tienen todas esas cosas que parecen un equipo mucho más veterano luego cuando cuando se presenta en el campo no es cierto que que este equipo yo creo que sufre mucho hablar contra les falta algún medio centro el fuerte demanda más duro porque tiene el campo futbolistas que yo creo que son muy interesantes jugar bien a la pelota está Juanpe que está Luis García que llenó de un canario que que Bale dijo de un equipo inglés los temporada al juvenil e tenemos Espinar tenemos Luis Flaquer Madrid desde desde el juvenil centro campo bastante jugó no y luego además un equipo muy vertical el pliego que arriba pero luego cuando coges velocidad a la contra ahí buena vertical bulos dicho no es una referencia arriba era un jurista además era muy bien por arriba definido a los noventa y que que la referencia ofreció de su

Voz 1673 04:03 esperemos que no le de la tarde a la defensa del será su diecinueve años pero ya seguro vamos que el domingo haber fiesta el mirador esperemos que no sea para bien íbamos a hablar también del partido del Ceuta PP porque hoy tiene cita a las ocho con la actualidad copera el domingo a las seis menos cuarto llega el cabeza en sea el Alfonso Murube entre una cosa y otra eh a ver si el equipo se centra porque bueno viene de ganar en Conil todo hay que decirlo parece que ha recuperado pero no se puede centrar tampoco de la Liga a pesar de que hoy tiene este este asunto pero no entre manos

Voz 1963 04:34 sí que es un equipo que te puede poner las cosas complicadas no porque está mantiene mucho la base de lo último año con defensa con avisada con con Francis un futbolista querido en llevar esto importa en el equipo y yo creo que tiene un buen centro del campo para la categoría bastante experimentado tenemos hacía aguas Guerra que es un futbolista que fuera más y apunta que es incorporar muy bien arriba marcaba el gol otro día también esta mujer aunque yo creo que tal sí es un futbolista dentro de de la categoría bastante experimentaron hoy con un concierto nombre luego ya encontramos por ejemplo en banda izquierda Adri que lo es que esa Luqueño que es incorporar Medinaceli iba su tercera Vuelta más joven de la cantera sevillista muchas de pelo y anima tenemos apuntó del delantero muy habilidoso que poco también equipo arriba aunque es de otro perfil perfil más más adelante alrededor

Voz 1673 05:29 bueno pues mañana hablaremos Juan Antonio Jesús Falcón a ver qué nos cuenta de este cabeza en se que también dar más que pendiente de lo que pase hoy en La Condomina a partir de las ocho de la tarde Pepe Álvarez en siete días te quiero porque gracias como siempre por hacernos análisis un abrazo