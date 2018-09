Miguel Ángel García analiza la actualidad del Algeciras CF

Voz 0066 00:00 hola Álvaro buenas tardes bueno cuéntame Miguel Ángel cómo ha ido el verano porque casi casi que está ya en los retazo finales de este mes de agosto septiembre pero yo creo que desde que acabó la feria incluso antes no he parado no

Voz 1 00:10 sí efectivamente no desde que termina la la temporada anterior no no hemos parado el verano pues el verano ha sido muy laborioso hemos trabajado muchísimo pero a la vez ha sido apasionante no te puedo decir lo contrario yo desde el momento en el que el presi mi compañero de junta directiva me me lanzan el reto de de que me haga cargo de la parcela deportiva hay que de alguna manera pues lleve a la práctica no la idea que uno siempre ha tenido de lo que tenía que hacer el equipo hoy la estructura deportiva del club pues la verdad Kenia Venice me habré las carnes en este momento pero a mí como los reto me encantan pues pues ella con él inmediatamente pueden me hice con mi equipo de trabajo que para mí era fundamental de su casa Mané última instancia también el míster Javi hizo y a partir de ahí a trabajar como loco y la verdad que creemos que con buen resultado hasta el momento pues no está

Voz 0066 01:04 a ese volcado con la cantera más allá de los asuntos jurídicos del club en el que se marcha Rafael Mellado como recibes tu esa llamada como dice tú bueno tengo que encarga el me también ahora de confeccionar una plantilla del Algeciras que acumula dos etapas en Tercera y ahora una tercera consecutiva

Voz 1 01:19 sí yo como bien dices no estaba Rafael Mellado Miguel mientras que compañero era el director deportivo el decide de de cesar en esta en este puesto bueno y marcharse de la junta directiva así como tú bien dices yo hace unos tres años creo aproximadamente yo era el coordinador de categoría inferiores sube cuatro años en esa función bueno y uno siempre ha tenido en mente pues lo que él consideraba no lo que yo consideraba que tenía que ser este club siempre desde el punto de vista deportivo en el momento en que bueno el presidente y los compañeros de junta directiva en la en ese vacío digamos de de de poder deportivo pues me lanzan el reto a por ello hoy y además encantaba no yo siempre digo que te digo apasionante porque cualquier aficionado de las a que tenga Law la oportunidad no de de lo que en su cabeza tiene respecto a la necesidad de ya que tiene que ser esto pues yo es que soy y la verdad que se disfruta muchísimo yo los lo recomendaría a cualquiera al margen de por supuesto esfuerzo lo va a algunos sinsabores que también aparecen pero todo se doce se complementa con con la ilusión

Voz 0066 02:30 para cualquier aficionado Miguel Ángel que diga bueno y llega García Núñez que dentro de lo que cabe no tiene una experiencia en el fútbol profesional muy brillante porque bueno no estamos dirigiendo brillante claro viene de jugar pues hace tres meses en el fútbol profesional eh como Monteys esta nueva plantilla cómo se trabaja casi de cero en el punto de vista futbolístico en el que no no tenía tanta experiencia a la hora de buen muchas ideas

Voz 1 02:55 ha sido margen de ello todo el trabajo este que te digo que había que hemos hecho ha sido fácil fácil en el sentido de lo principal es que nuestras ideas son comunes si no hay una cuestión que yo plantea manejo que mantiene plantea mi que no estemos de acuerdo básicamente entonces bueno yo lo que hemos formado un equipo que nos complementamos bastante bien y por supuesto es el que decide qué futbolista a por qué futbolista hay que ir el el bueno como como futbolista profesional que ha sido tienen un conocimiento amplio hoy y además tiene una visión perfecta de te echa las características de un jugador en un instante él en ese momento que nos traslada nosotros oye pues me gusta este tenemos llevaría opciones Bonilla Jesús casa yo nos ponemos a trabajar sobre todo desde el punto de vista económico con lo agentes negociando cantidad de ello hablando con los jugadores hablando justificando pues la verdad que hasta ahora ha dado muy buen resultado porque eso te digo que creo que forman un buen equipo porque además no personalidad de diferente y nos complementamos no yo siempre le digo al hombre de hielo Mané Mané en un tiene una idea ahí las lleva hasta el final y y el frío y yo soy más pasional soy más más forofo claro

Voz 0066 04:06 L a Prieto muchas cosa más calculador entonces yo creo que bueno

Voz 1 04:09 como consecuencia de todo eso parece ser que hasta el momento

Voz 0066 04:12 pues las cosas van funcionando bien está contento con la plantilla vocación doce refuerzo Se sabía yo creo que desde el principio en el que o montar traigan este nuevo Kilombo del del Algeciras con una premisa clara no rejuvenecer la plantilla y creo que son veinticuatro con dos la media de años que tiene este año la plantilla del Algeciras salvó Berlanga Me el rector de menos de treinta decide veintiocho no para Vázquez

Voz 1 04:32 efectivamente una una de las premisas que porque como decía yo a los jugadores lo decide pero bueno las premisas hice la íbamos poniendo nosotros no yo yo tenía muy claro que haya que rejuvenecer la plantilla y sobre todo que había que profesionalizar el vestuario no te hablo del punto de vista económico que es imposible sino es que estoy de la es decir acude fútbol y aquí los que estén en El Vestuario tienen que se profesionales y eso se consigue desde el punto de vista de que los jugadores sea gente joven que lo que vengas quieran que lo que quieren es Josep profesional desde el fútbol vengan a dar el salto a categorías superiores en yo a todo el mundo les digo que yo tengo la seguridad podremos ganar o perder partidos pero esta plantilla no no va a engañar a nadie el día que haya que ir a la sede de la mañana nadie le va a doler femoral Innova poder ir a día que haya que veía piel a las cinco de la tarde día de invierno nadie va a tener dolor de barriga todos van a pelear por entrar en la convocatoria y eso es fundamental Icex plasma después pues la actitud del equipo en el campo en El Vestuario el alemán admirable yo los aficionados tienen que saber que hay gente ahí que que piden ahora de entrenamiento están en el Body Factory lleva una dieta estricta de profesionales si hay admirable todo eso como digo siempre se puede hacer y se refleja en el campo

Voz 0066 05:53 hubo algún que otro nervio en en pretemporada con con esa confección de la plantilla duda que si faltaba algo arriba algo atrás pero a la hora de la verdad el gen competitivo de de la algecireña del que se pone esa camiseta siempre queda reflejado

Voz 1 06:05 sí por eso que te decía la la necesidades técnica unos ahí van viendo a permanecer en consenso con el míster siempre por supuesto pero lo que tenemos claro al al perfil de todos los jugadores todos los que tenían que venir ya está ahora creo que lo que hemos acertado todos los que tengan que venir tenían que tener ese gen competitivo esa idea de que aquí la camiseta que hacer algo diferente hay eso vamos a llevar a rajatabla de aquel que en el que no lo cumpla ya lo saben CL buscará salida es decir nosotros vamos se intransigente en este tema

Voz 0066 06:39 un equipo que ha ido madurando yo creo que con el paso de las semanas Álamo con con Juanjo decía que había mucha cara nueva un ambiente muy renovado dentro del vestuario yo creo que ha venido muy bien no digamos ese cambio desde el último eslabón de la plantilla hasta el primero con el entrenador Javier viso la cabeza no que llegó yo creo que un poquito mono con todos los acontecimientos aquella eliminación con el Ibiza de las aguas revueltas en el Algeciras

Voz 1 07:02 y que a día de hoy pues todo está mucho más sereno no mucho más

Voz 0066 07:04 calmado muy claro cuando cuando las cosas

Voz 1 07:07 tuercen no terminan de cuajar pues siempre es bueno una renovación además de cara a iniciar una nueva a mí no me gusta la palabra proyecto porque los pero esto tiene un inicio y un final a mi me gusta una nueva identidad no de una nueva identidad al club al equipo siempre bueno la nueva mentalidad es nueva ni mejor ni peor diferente frescas que vienen con otra con otra idea ya divisó aun cuando se se podía haber afectado digamos por esa última temporada que las cosas no tuvimos la mala suerte de la eliminación con el Ibiza pero yo que lo conocía de hace tiempo ya porque fue conmigo entrenador de categorías inferiores yo estaba seguro que que le iba a dar aire al equipo ir parece ser que creo tengo la certeza de que no nos equivocamos él él es un ente Adobe tiene un concepto de zulo que ahora es muy diferente al que al que se ha visto en otras temporada de hecho ya lo estamos viendo ahora en la presente y además coincide plenamente conmigo porque tuvimos largas conversaciones en su época entrenador de la base respecto a que necesitaba a este club ya te digo y creo que hasta hoy toquemos madera no creo que que han sido todo aceptado no

Voz 0066 08:16 actualmente Granadilla Miguel Ángel hay veintiún futbolistas y aficionados que que dicen bueno sin vas a tenor y a Miguel Ángel de los estudios de la radio pregunta le que con esa ficha que queda libre que que se busca porque lo hay es una oportunidad de mercado entró lo que cabe pero hay algunos que me demandan a mí un central más si se confía también en la polivalencia de los Oñate de Aaron si Seúl algo de arriba aunque ahora han llegado Brian y Alberto Fuentes con esa ficha que queda nosotros la esperar al mercado de invierno que también sempre alguna en otra de las es otra de las opciones pero

Voz 1 08:47 yo en principio esa fichara queremos utilizar para un nueve estamos detrás de encontrar el nueve que que se adapte a la a la necesidad de que creemos nosotros pues si damos vueltas sobre un jugador de un segundo delantero que sea compatible en el campo como Antonio o un delantero puro nueve nueve que dispute el puesto Antonio estamos dando vueltas barajando nombre no paramos de hablar con futbolistas que lo sepa la afición lo que no queremos equívoca no tampoco tenemos prisa porque el equipo la verdad que va respondiendo en el campo y hay jugadores que que el segunda línea están funcionando muy bien junto con Antonio respecto al central nosotros sinceramente creemos que en que on cuando leyes alarma la afición que Kate tienen que está tranquilo no necesario porque para el diecisiete de octubre incorporamos a Fran No y la gente va a ver que tenemos hay un central de muchísima categoría por lo diese su currículum no no tenemos que nosotros que venderlo ahora eso

Voz 2 09:42 eso no hubo estará Pablo de Castro está Berlanga estar aunque puede hecho en Kabul ahí

Voz 1 09:47 está el chaval de Tarifa Amalia a más Malia que que cada día mejora y el míster me lo dice continuamente que podía que entrenamiento que pasa va mejorando y que y que va ponérselo muy difícil a los centrales titulares sí que hay un grupo de jugadores que pueden perfectamente desempeñar el puesto Iker nuestros fichaje como central viene el diecisiete de octubre que ya está entrenando con normalidad y que a mí todo el mundo me daba muy bien de él cuando además Javi Morilla el preparador físico esta hace un trabajo muy bueno con él porque claro ya que no podía jugar hasta mediados de octubre por el tema de de la de la baja de larga duración que tenía pues hecho una preparación específica para él iba poniendo muy bien y tenemos la gran confianza de que cuando llegue el momento lo va a poner muy complicado los que ahora mismo están jugando así un verano Miguel A

Voz 0066 10:35 en el que ha habido alegría por la fichajes que han llegado que la verdad que que momento están dando resultados ya algún cuatro sinsabor que que tuvo su aquél también entre el aficionado al que cita como fue la marcha de de Michael se demanda una vez retirada o algún adiós que es uno de los mejores futbolistas que han tenido los que tienen

Voz 1 10:51 yo estoy de acuerdo con eso es decir yo con Mike estuve un viernes por la noche una conversación muy larga eh de hecho yo pensaba que él iba a continuar en el club hiciste insisten tomaba la determinación de irse yo le decía que él no merecía ningún momento salir por esa puerta de atrás como cómo iba a salir y no que se tenía que ir de otra manera sino iba a seguir en la primera plantilla como jugador porque porque bueno el lo que era una plena dedicación en el que en un trabajo claramente no sólo vamos a quitar al pero sí una plena Un pleno compromiso de de ya estamos viendo el nivel de compromiso con el equipo no ese tenía el que da lo él fue muy sincero la verdad que eso no lo puedo negar hay bueno él decía que que no tenía claro que pudiera dar el nivel de compromiso que el club exigía a partir de ahí yo siempre digo y lo mantendré quema y que no merece salir como parece ser que ha salido que siempre ahora momento de de retomar con él de que estés cerca de la base de que esté cerca del club y yo se lo decía él yo estaba la noche la noche famosa de cómo se llamaba estoy inversor que vine verdad Jové de verdejo la famosa noche de verdejo yo estaba a las doce y pico de la noche la puerta al estadio como a un aficionado y Michael salía llorando del estadio a mí yo tengo claro que él es una leyenda en el en el club y que algo al el momento vamos al que las cosas vayan navegando llega el momento en el que Michael pues tenga tenga el puesto que se merece en la en la institución

Voz 0066 12:18 por supuesto dos más y Miguel Ángel antes de acabar se respira otro ambiente en el Algeciras desde principio de temporada más allá de que la pelota entre y que con la victoria todos mucho mejor pero en todos los estamentos institucionales del club con ahora por ejemplo que tenemos la página web tan bien con todo lo Mato ocas tantos patrocinadores ese hace EFE círculo empresarial que se está volcando tanta gente que parece que aunque un poquito tarde pero se está volviendo enganchado otra vez al club

Voz 1 12:46 sí vamos es que esto es complicado Álvaro el nosotros al final no deja de ser aficionado aquí los sinsabores también te te te llega la moral a Rivel amoral abajo y hay momentos en los que bueno te pone las pilas o te ponen menos en ningún momento hemos dejado de trabajar muy fuerte de hecho yo yo admiro miro a mis compañeros de junta de la capacidad de trabajo que tiene porque todos tenemos nuestras profesiones como todo el mundo sabe y esto le dedicamos el tiempo que podemos pero bueno es cierto que que sigue este año parece que todos vamos en una aire de optimismo las cosas están saliendo bien no sé si es Paul cambio de mentalidad o de identidad en lo deportivo que también

Voz 2 13:24 ha contagiado al resto de la diré

Voz 1 13:27 yo lo intento hacer ellos partícipes siempre de de todos lo acuerdo Dick deportivos para que se sientan también al final esto es fútbol y todo el mundo quiere estar ahí hay a lo único que sí notamos es que hay esa ahí ese positivismo también en la afición pero no se traslada después el número de abonados en nosotros anoche preguntamos ni todavía no habíamos sobrepasado los mira o no y eso sí es un problema es un problema porque el presupuesto nosotros acordamos mantenerlo claro acordamos mantener el presupuesto de ingreso y de gasto el ingreso si lo lo ha abonado no no dan hacía mejor aún y llegamos lo mil doscientos pues ya tenemos el primer problema que afrontar

Voz 0066 14:06 es decir también que bueno más allá de que te encargue del área deportiva también sigue siendo abogado del del club del Algeciras eh cómo se maneja todo se cacao mental que siempre tiene el Algeciras por dentro bueno en resumidas cuentas cómo está la situación a día de hoy porque bueno no sé cómo está el compromiso con con Seguridad Social con tesorería con todos eso entuerto en lo que asamblea tras Asamblea pues poner al día

Voz 1 14:28 tienen eso sí es un entuerto como bien dices no es así es otro tema que no tiene bastante preocupa pues mira tenemos el tema concursal por ejemplo que siempre me gusta decir que lo llegó con Nacho Castro que un mil como Nacho Castro necesitaba a este club hoy Isar Gemma otra cosa no Nacho aún un bastión de de este club y estamos luchando en él con él a la cuestión concursal se presentó una cuestión incidental son tema más técnico ir lo vamos a traer com al contencioso administrativo de es decir a lo cual yo creo que es bueno que haya un cambio de tribunales el tema dónde desafiaría pues estamos donde hemos estado en otra ocasión eh yo he tenido muchas reuniones ya contexto debería ir la verdad que eso a mí sí me tiene bastante preocupado porque no porque sea una cuestión que que que nos pueda causar un problema serio y en un corto plazo pero sí porque la espada de Damocles que siempre tenemos en lo alto no entonces crecemos Cor avanzamos pero siempre tenemos esa espada de Damocles que no tenemos cerrado un compromiso y de pago por escrito con tesorería porque no tenemos un aval que que no respalde no entonces siempre todos son negociaciones puntuales para que no conocen el tiro de hacia la verdad que siempre no están atendiendo el año pasado al club le costó en torno a los cincuenta mil euros esa negociación Inuncat y eso no no aminorado la deuda o simplemente con los intereses pues lo van comiendo no yo siempre digo lo mismo a mí me da mucha pena que que en esta comarca in esta ciudad en la que estamos tan tan castigado en cuanto a la opinión pública en todo el país que no haya nadie que no haya una empresa no ya una institución que que del paso de simplemente avalarnos porque el momento que tuviéramos una vale unos quitar a ese problema de encima este club no tiene techo este club puede ser el nuevo Huesca nuevo Éibar el nuevo Villarreal yo lo tengo clarísimo que esa Loza la quitamos que que que no es tampoco hablamos de clubes que tienen deuda de muchos millones con la Administración nosotros tenemos un millón setecientos no tenemos más el concurso está controlado si encontráramos a instó a esa empresa a esa institución que no que tirará para adelante con este tema y simplemente avalará para que tuviéramos un compromiso por escrito contra eso debería una fórmula de pago cerrada bueno desde el deporte también se da imagen a la ciudad no yo creo que un club en Segunda o peleando por estar en primera división pues también daría una imagen diferente a esta comarca que esta ciudad que falta hace un llamamiento acabo de decir aquí porque es una pena que todo este trabajo de campo que se está haciendo si no si no encontramos esa solución contra tesorería siempre vamos en la duda de que nos puedan dar el el ponemos el freno oí tener que volver a aceptar ayer le haya Miguel Ángel que

Voz 0066 17:23 el Cádiz reducía su deuda sólo entregó entrecomilla cinco millones de euros pero como que diferentes todo no correcto

Voz 1 17:29 no yo creo que ya todos lo sabemos no caddie bueno pues tiene una serie de apoyos que nosotros aquí no tenemos el punto de vista institucional y empresarial en Cádiz tuvo un acuerdo con la hacienda en este caso no con tesorería porque bueno lo he leído en mi mano no lo cerró un acuerdo para particular con la Administración sí pudo lo con una feria de terrenos que que se les pusieron a su nombre y bueno y nosotros no lo tenemos no tenemos esa herramienta la única herramienta que tenemos la de la ilusión y la pasión por este equipo Iker Acero a trasladamos a Tesorería cada vez no que me siento con ellos no pero insisto mientras no tengamos esa solución definitiva que tiene que venir por un aval no estamos al corriente con administración pública y eso supone la espada de Damocles de embargos que puedan venir ya de Malaya en la imposibilidad de recibir subvenciones de la propia Administración Pública de la Federación Española de Fútbol con lo cual ya hace se imagina lo abonado no vivimos de nuestro abonado de nuestras gestiones comerciales que brillantemente lleva mi compañero Nico que que que que a mí me deja admirado de las puertas que abre ese hombre y que últimamente también con la incorporación de de Paco Martínez pues también la verdad que que ha de un nuevo ímpetu que también hacía bastante falta

Voz 0066 18:43 bueno vamos a ver si la ilusión no se pierde nunca porque sino aquí estaría la verdad que más que tocado no me vale

Voz 1 18:49 no se puede perder este este club ha estado muy mal ha estado en la UVI Iñaki no han salido de ella la circunstancia hombre decir yo no puedo decir que el club está en la UVI yo insisto el club recluta sano escruta sano osea eh en un club que afronta un concurso acreedores que no es ninguna tontería en que el Murcia por ejemplo vaya segundo concurso nosotros lo hemos salvado y la verdad que estar perfectamente controlado con negociaciones por supuesto no es que no sobre para pagarlos no pero bueno vamos cumpliendo ir desde que este presidente entró a Ricardo Alfonso tiene muy claro un concepto que es que él no día que terminen no deja un euro pendiente a la política de un tu ofrece que ya pagará a otro que vengan detrás esos acabó también con lo cual el club no incrementada dudas lo único que hace minorar la aminorar las eh E insisto el club está sano el club Leo que tiene es un problema que tiene que solucionar desde el punto de vista económico jurídico por otro lado que estamos en ello y que insisto con la con el gran trabajo de Nacho yo creo que también podemos tener un buen

Voz 0066 19:56 la sorpresa en ese sentido pues no bajar los brazos Miguel Ángel García Núñez coordinador de verdad deportiva ya a seguir trabajando en nombre y en beneficio de Algeciras vale en absoluto

Voz 1 20:04 por supuesto que que vamos a seguir trabajando hasta donde sea necesario a esta institución va a llegar a donde tenga que llegar ir a va a respetar todo el mundo de eso no estamos ocupando hay que tenga sepa lo aficionados que en ello estamos yo hago el llamamiento que por favor no dejen de sacarse el abono yo sé que la gente está quemada que está achicharrado pero que no Pin la gente pensaba que nosotros somos también otro más un aficionado más no somos otra cosa ahí que sino entre todo entre los pocos que somo no juntamos las manos y tiramos para adelante pues nunca sabremos de dónde estamos a partir de ahí por supuesto a luchar al máximo ya ya entregado todo lo que podamos hacer reflejo de lo que el equipo en el campo no porque seamos los demás nada más muchísimas gracias Álvaro por invitarme a tu programa oí darme la oportunidad de de explicaremos seguir