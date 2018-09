Voz 1304 00:00 seguimos visitando diferentes espacios hoy nos vamos a dedicar a los universitarios y en este caso a todos aquellos que quieren realizar una carrera hay muchas veces no disponen del tiempo para asistir a clase si poder bueno llevarla de una forma habitual no o como lo hacen todos los estudiantes hablo de de personas que quieren realizar carreras y quieren tener esa oportunidad como todos o de aquellos que quieren realizar su carrera universitaria aquí en nuestra comarca pero no está esa especialidad pero si la tiene la UNED la universidad a distancia a eso me estoy refiriendo osea que oportunidades realmente hay para todos hasta veintiocho titulaciones diferentes tiene la UNED veintiocho ofertas de grado quiere saludar Octavio Ariza que es el director de el centro asociado de la UNED aquí en Algeciras Octavio muy las tardes buenas tardes encantado de estar aquí

Voz 1 00:52 con ustedes un año más hablando de esta oferta universal

Voz 1304 00:54 Darias son veintiocho titulaciones veintiocho ofertas de grado las que tiene hoy en día la UNED

Voz 1 01:00 sí como adelanta la oferta es importantísima es mucho más amplia de lo que habitualmente la universidad presencial tiene en la comarca y además se complementa tiene en algunas titulaciones de las que los alumnos no podrían cursar sino fuera a través de la unidad de la universidad a distancia el número de titulaciones pasa por todas la áreas por hacer de atención especial área las demanda de nuestra comarca la titulación más demandada es psicología precisamente porque no existe la universidad presencial Ia además contamos en ella con un importante número de alumnos de perfil no habitualmente es de alumnos jóvenes de veinte años que no eran un poco el tono nuestro estrangula la siguiente titulaciones demandada es derecho el después el área de Economía el área de Ciencias Ambientales sin olvidar que también el arte e historia son también muy demandada iban disminuyendo después pues tenemos desde educación Ciencia ingeniería es decir veintiocho titulaciones para que prácticamente todo el mundo cubra sus necesidades pero yo creo que lo más importante probablemente puede hacer lo que ha dicho es que no es sólo que se ofertan veintiocho titulaciones sino que se ofertan en unas condiciones que son asequibles para cualquiera que tenga una un ritmo de vida que no pueda asistir a una universidad presencial

Voz 1304 02:27 ya está abierto el plazo de matriculación hasta el próximo veintitrés de octubre

Voz 1 02:31 sí ya se abrió hace tiempo porque la UNED prefiere dejar mucho margen a la hora de organizar de que el alumno se pueda organizar su matrícula hice lo abre prácticamente Julio pero lo importante es que a finales de octubre conviene no llegara al a último momento hasta el veintitrés igual que también yo recomendaría esto es una opinión personal no adelantarse en el proceso de matrícula todos telemático se hace a través de ordenador cualquiera que tenga dificultad que sepan que tenemos un servicio de asesoría con ordenadores en nuestro centro la biblioteca nuestro ciento para que el experto lo pueda ayudar a hacer su propia matrícula pero todo es virtual todo a través de del ordenador hay dos fases la matricula una las fase de borrador yo tras la confirmación de matrícula la fase de borrador es aquella en la que uno ya manifiesta su interés está de participar como alumno de la UNED hace una declaración de las asignaturas que quiero organizarse pero todavía Ted se te da la oportunidad de que te lo replantee y te lo piense antes de confirmarlo definitivamente esa confirmación de alargar en el tiempo todo lo que sea necesario sabiendo que ya estando en la fase borrado prácticamente disfruta de las ventajas de alumno de la UNED y esto es muy importante quiero recalcar lo aquí porque hay una disparidad entre el comienzo del curso el final del periodo de matrícula las tutorías van a empezar el día ocho de octubre el final de plazo de matrícula sería el veintitrés de octubre pero no hay problema es que a partir del ocho de octubre simplemente con un borrador que incluso si después no interesara podría ignorarse uno puede ya ir a las tutorías Ile puede servir para decidir pues mira esta asignatura creía que era de una manera fácil pero he hablado con el tutor y no es tanto o aquella que creía un poco más difícil a poder porque hacer una buena planificación en la selección de asignatura asegura o cambia radicalmente las posibilidades de éxito por eso es importante integrar al centro encuentre en cuanto que se pueda no confirmar la matrícula con demasiada rapidez hay tiempo para todo y hay además la presencia humana de top dos tutores como comentabais de los compañero allí en el mismo curso pueden hacer cambiar de opinión y mejorar su estrategia porque el principal problema de nuestro alumnos cuando llega es un poco enfrentarse de nuevo una situación académica que hace mucho tiempo que habían abandonado y eso hace por ejemplo que nosotros tengamos previsto una jornada de acogida lo había dos tres y cuatro de octubre para facilitar ese reencuentro y hace que la decisiones no tenga todavía un fundamento que cuanto más información tengamos sean mucho más llevadera hagamos las decisiones que tomemos las decisiones con tranquilidad siente tal un no con la matrícula en borrador participa en las actividades del centro aunque no haya confirmado la matrícula

Voz 1304 05:23 eso con respecto a la matriculación con respecto a cómo no se organizan las tutorías y ahora vamos a hablar si te parece de otras actividades que se realizan durante el año en el centro y que vienen de alguna forma a completar la formación de los alumnos hablamos por ejemplo de de Proyecto Oso o programas como la UNED y la palabra los premios UNED

Voz 1304 05:49 nada policiales hay muchas

Voz 1 05:51 si realmente creo no debemos olvidar como centro universitario que aparte de la formación reglada nosotros tenemos la actividad de extensión que se llama nosotros debemos formar integralmente a los alumnos sí es cierto que sin olvidar este objetivo tenemos unas trabas increíble nuestra estaba increíble fundamentales son las económicas cuando tenemos no una situación precaria en cuanto a nuestra a posibilidades monetarias pues tampoco podemos detraer mucho dinero de lo que necesitamos para un mínimo funcionamiento a dedicar las actividades de extensión pero no por eso obviamos que son importantes que es lo que hacemos sólo podemos llevar a cabo aquella actividad extensión que viene con financiación externa acompañada por ejemplo una palabra de Premium no contamos con el apoyo de cesa lo cual aquí agradecemos la jornada de la ciencia policía y la otra un curso de verano sobre migratorio contamos con la el la el apoyo de la Cuerpo Nacional de Policía hacer también aquí a su comisario el apoyo que nos presta es decir que siempre procuramos que hacer la máxima actividades posible pero con el mínimo costo y eso un equilibrio claro algunas veces difíciles en cualquier caso creo que somos un elemento activo en cuanto a las actividades culturales de la comarca y queremos seguir manteniendo ese nivel para que la gente conozca qué es lo que hacemos y entienda la la labor social que se desarrolla en el centro que creo que es importante que se conozca

Voz 1304 07:24 sí ahora que has tocado el tema económico la financiación cómo están las cosas

Voz 1 07:29 bueno yo no quiero ser pesimista pero como estamos en una situación que se prolonga a lo largo del tiempo se va deteriorando cada vez no y nosotros somos un consorcio que depende fundamentalmente de un es Madrid diputación de caddie Ayuntamiento de Algeciras es cierto que en la época de crisis todos los presupuestos se han visto reducida porque cuando llega la crisis como nosotros dependemos de organizaciones públicas por nuestra quicio la crisis lleva amplificada nuestro presupuesto se han reducido pero ya no están y sí que es importante la reducción de presupuesto yo creo que hemos tenido que bajar un poco que la calidad de los servicios quedamos con todo lo de mi alma yo creo que lo habitantes de las es decir a los ciudadanos de la comarca no merece peor servicio que los habitantes de la UNED de caddie osea los alumnos de la una de cada alumno de la UNED de Almería o de Montevil que está en unas condiciones más holgadas que las Nuestro por eso digo que me pesan poco llegar a esta situación aunque reconozco que era de alguna manera la respuesta a esta a esta situación tan constreñida y y ha pagado no han reducido presupuesto Madrid muy poco a la Diputación Soma importante Un cuarenta el cincuenta por ciento los presupuestos pero nos paga otro problema es cuando una institución de alguna manera no tenían presupuesto y no sacó o de la deuda que teníamos pendiente no no la abona porque eso no deja un poco en una circunstancia penosa arte hemos que reducir reuniones de alumnos reuniones de profesores reuniones con el equipo docente en Madrid y eso genera mejor calidad en cuanto al servicio que da pero bueno las circunstancias son las que son como digo quizá en el Ayuntamiento de Algeciras bueno en un acuerdo del dos mil dieciséis cuando lo sacaron de presupuesto con cargo a la deuda no iba a hacer unos ingresos cincuenta mil euros anuales al anuales sólo ha habido veinticinco mil euros

Voz 1304 09:29 mil dieciséis del dos mil dieciséis

Voz 1304 09:34 años osea desde dos mil dieciséis dos mil dieciséis ahora treinta y cinco mil euros el compromiso era cincuenta mil euros anuales con cargo a la deuda duda que alcanza los quinientos mil

Voz 1 09:45 no es con los malamente pero bueno es la cuestión la cuestión de supervivencia hombre entiendo y me extraña porque el alcalde una persona que suele dar una palabra con una acertadas Olivé bueno no se da la circunstancia espero que puedan encontrarse una circunstancia nueva que no haga un apoyo que empecemos a recuperar algo del tono que bueno pocas no tenemos una situación como que los tutores puede sólo han cobrado el primer cuatrimestre del curso pasado cobrar segundo cuatrimestre desde aquí manifestarle mi agradecimiento porque a pesar de que el la UNED tampoco hace rico a ningún tutor sin duda ninguna a pesar de que no es mucho pero que mínimo por decencia humana el reconocerle la actividad que está haciendo y a pesar de que no podemos ni siquiera reconoce el Cela pues ello no cejan nada ni un milímetro en su profesionalidad para seguir impartiendo las tutoría para seguir implicándose en su actividad académica hay más cuando desde la propia UNED Madrid eh a la vez también se les exige más a los tutores hay más tecnología se les obliga a que participe en las tecnologías los profesores nuestro diecinueve profesora emiten a alumnos de otros centros desde Las Palmas de Córdoba y tal porque aquí tenemos cierta asignaturas que ellos no tiene en el compromiso de la UNED es que todo alumno tenga de todas las tutoría un Totó un tutor presencial deseable fundamentalmente en los primeros cursos tutor virtual al que pueda preguntarle a través de los fuera porque eso sí la una es tiene unos medios tecnológicos creo que insuperable en cuanto a la educación a distancia

Voz 1304 11:22 bueno yo espero que el alcalde de Algeciras esté escuchando esta entrevista sino que le trasladen el mensaje ya se puede ir abonando esa esa cantidad de cincuenta mil euros a la que se comprometió en el dos mil dieciséis Si de la que ahora hasta el momento la UNED sólo ha podido ver XXXV mil euros desde aquel año desde el año dos mil dieciséis Octavio Ariza veintitrés de octubre es la fecha tope para la matriculación en este curso un curso que comienza exactamente cuándo

Voz 1 11:51 es como decía dos tres cuatro jornadas de acogida importante esto porque son fundamentales para los alumnos sí ya ya adelantaba que la vuelta a retomar la actividad académica junto con las nuevas tecnologías que conlleva la Universidad cuanto más pronto se familiaricen uno más rendimiento va a obtener jornada de acogida U dos tres y cuatro por la tarde en nuestro centro asociado invitados todo nuevos alumnos no matriculado interesado la una porque no van a conocer todo encantado de recibirlo allí comienzo de actividad tutorial el día ocho de octubre en en el periodo de matrícula quemó hablaba general hasta el veintitrés de octubre después hay otras actividades como los cursos de idiomas él ve un olvidado de inglés que tiene hasta primeros de noviembre los cursos formación continua los máster que ahora están en un periodo pero toda la información está en nuestra página web en la página web de la UNED para no saturar con mucha información sólo decir el punto de referencia que son las páginas que pueden encontrar cualquier información sino acercarse a nuestro centro que daremos con mucho cariño