Voz 0152 00:00 hemos invitado hoy a nuestro programa a la directora de la Fundación Campus Tecnológico ella es Rosa Rodríguez Rosa muy buenas tardes

Voz 1 00:08 hola buenas tardes Gloria es la segunda vez que hemos encontrado

Voz 0152 00:10 hemos cómo ha ido la experiencia desde diciembre que aterrizaste nuestra

Voz 1 00:14 comarca cómo va bueno gloria pues por mi parte el balance es positivo y por supuesto todavía hay mucho que hacer y bueno pues no queremos para el ritmo de hecho tenemos una una batería de actividades para continuar en la línea que venimos haciendo desde el mes de diciembre y eh

Voz 0152 00:35 la Fundación Campus Tecnológico tiene dos importantes áreas en las que trabaja no es una es la de formación y otra es IMAS de Massey innovación desarrollo

Voz 1 00:46 sí innovación es bien no

Voz 2 00:49 investigación investigación me había comido un dime

Voz 0152 00:52 instigación

Voz 1 00:53 sí correcto ese nuestro dos eje principal eso la formación y la I más D más mi buenos principalmente Nos gusta nos gusta nombrar no como una entidad de transferencia de conocimiento de hacer de nexo de unión entre el ámbito académico investigador y empresarial industrial

Voz 0152 01:12 cuando hablamos de la Fundación Campus Tecnológico a que nos estamos refiriendo exactamente estamos hablando de una entidad privada

Voz 1 01:19 estamos hablando de una entidad de carácter público porque nuestros patronos son público porque bueno también contamos ahí con una fuente de financiación pública pero a la vez con carácter privado en el sentido de de la actividad nosotros de hecho nuestro principal objetivo que yo marque los inicio es está actuar de colaborador o de nexo de unión entre la empresa y bueno las administraciones instituciones recto esto de de organismos públicos

Voz 0152 01:48 desde que llegaste aquí han sido muchos los contactos que has tenido que establecer cuáles diferentes empresas del entorno que son muchas que no tardado tiempo todavía a visitar las todas pero en eso estas no

Voz 1 01:59 sí así es que desde que me incorporé el once de diciembre bueno pues llevada a cabo una ronda

Voz 3 02:04 de de contratos y de Reuniones

Voz 1 02:07 y bueno por supuesto o con las administraciones las instituciones nuestros patrono ir por supuesto con con el ámbito empresarial como bien dices todavía me queda aún queda camino esto es una labor además no de un solo primer contacto sino de mantenerlo hijo de hecho no sabe llevamos llevamos unos meses desde el mes de junio llevando a cabo un proyecto Un estudio de competitividad de los sectores productivos de la comarca que no está permitiendo conocer la realidad

Voz 3 02:36 actual de de los sectores

Voz 1 02:39 no solamente estratégico eh que son bien conocidos por todos sino de otros que tiene mucha proyección de futuro el porqué de de llevar a cabo estas mesas de trabajo sectoriales que estábamos haciendo que estamos desarrollando esos cuestionarios esas entrevista bueno porque nosotros queremos realmente desempeñar un rol activo como dinamizador del entorno e es decir por una parte es para que no sirva para consolidarnos como como entidad de transferencia pero al haber para realmente aportar valor a la comarca de la única forma es conocer las necesidades que tienen estos sectores para nosotros poder proponer tanto acciones formativas como acciones de I más D más allí que bueno pues que cubran esas necesidades tenemos muy claro el tipo de entidad que somos pero creemos que somos un buen socio o colaborador estratégico para cuando no tenemos capacidad propia de dar solución si encontrar la entidad la empresa la fuente de financiación que puede solventar eso esos problemas

Voz 0152 03:46 qué novedades presenta la Fundación Campus Tecnológico en este nuevo curso universitario dos mil dieciocho dos mil diecinueve

Voz 1 03:53 pues mira a nivel de formación tenemos varias novedades de hecho estamos diseñando y editando un catálogo de formación que la próxima semana vamos a tener operativo comenzamos con un nuevo Experto Universitario en siempre en base pues a la demanda que detectamos de contabilidad más continuamos por supuesto con los experto anteriores a la quinta edición del despegue del experto en derecho de extranjería cooperación al desarrollo la sexta edición del experto universitario en intensificación de refino de petróleo y la y la XII edición del experto universitario en mantenimiento por otro lado vamos a ofertar unos cursos de soldadura el de soldadura básica que queremos hacerlo en el mes de octubre la soldadura avanzada en el mes de noviembre que además un tema es bueno profesional muy demandado en el a Marca también vamos a a ofertar cursos de inglés técnico para profesionales de diferentes sectores en una demanda trasversal que venimos también detectando por ejemplo en el sector logístico portuario

Voz 4 04:59 eh vamos a a

Voz 1 05:02 no pues a por fin lanzar un curso en relación con las certificaciones profesionales en el sector de la logística para la cual estamos acreditado desde hace desde el año pasado ya queremos ponerlas en marcha y bueno íbamos a continuar codo con la economía circular que que bueno como sabéis nuestro programa de economía circular lo lo comenzábamos en el mes de junio aquí en Algeciras hoy esta tarde y lo lo iniciamos en Cádiz y en el mes de octubre lo vamos a celebrar en Jerez porque hemos votado por desarrollarlo en diferente en diferentes espacios de la provincia de Cádiz bueno pues porque es un programa y que se engloba dentro de un proyecto más complejo denominado programe colmé circular el reto de los profesional del futuro fue aprovecha ha aprobado la convocatoria emplea verde dos mil diecisiete como todos sabemos la economía circular no para de sonar especialmente de hace unos meses que se que se hizo este foro de expertos en Madrid no que Ademar acudió el ex presidente Obama pero bueno la Fundación en este sentido ha sido pionera porque lleva trabajando en el tema desde otoño del año pasado y bueno tenemos que decir que es un programa muy completo con un nivel importante de expertos que además con un nivel de contenido muy interesante Ike es gratuito al estar financiado por la Fundación Biodiversidad es gratuito nosotros la verdad que animamos tengo que decir además que lo los asistente de de la edición que se celebró aquí en Algeciras quedaron encantado la idea de hacerlo en otro municipio bueno teníamos que replicar lo tres veces no veíamos muy operativo en poco espacio de tiempo celebra en las tres ediciones en el mismo Algeciras entonces de ahí que hemos votado por por está por esta dinámica por otra parte estamos ya preparando el programa de El Ter le el tercer Encuentro Internacional de Investigadores que que los lo desarrollan en colaboración tanto con la Universidad de Cádiz como la Asociación de Amigos de la ciencia al igual que en la segunda edición que de hecho tuve la oportunidad de presentarla tal como me incorporé en el mes de diciembre pues va a versar entorno a los objetivos de de desarrollo sostenible en este caso hemos hemos seleccionado cinco objetivos y bueno pues se van a presentar diferentes trabajos diferentes ponencias en torno a temáticas tan interesante como por ejemplo la problemática de los plástico y y tenemos ya fijado en los días veinticinco y veintiséis de octubre estamos también ultimando lo la página web que es encuentro investigadores FC FC te punto com donde además del de abrir un foro de debate para esta edición vamos va a incorporar las ponencias también que se presentaron en la primera y la y la segunda edición in me gustaría mencionar gloria Un Chop muy interesante que les gusta sobre todo a los jóvenes y que vamos a celebrar el diez de octubre en horario de mañana y que bueno que cuyo nombre es videojuegos deportes electrónicos industria de presente y futuro en este Wert Chop vamos

Voz 4 08:21 vamos a hablar de las oportunidades de empleo de esto

Voz 1 08:23 el sector en auge que ofrece posibilidades muy interesante y que algunas no se conoce yo animo a todo lo los estudiante bueno y a los jóvenes en general que que se acerquen por porque porque creo que que les puede resultar muy interesante

Voz 0152 08:43 bueno pues yo creo que son muchísimos eventos muchísimas actividades en muchísimos programas y proyectos los que tendréis tenéis ahora mismo previsto para para los próximas fechas sí tendremos que ir desgranando los en en la emisora poco a poco pero por lo pronto hemos dado hoy unas pinceladas de de todo lo que está previsto para este nuevo curso que como siempre empieza es con toda la ilusión del mundo y me consta Rosa Rodríguez nuevamente agradecerte que estés con nosotros en nuestros estudios y espero que no seamos mucho durante este año