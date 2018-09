El Sevilla C llega al Nuevo Mirador con mucha hambre

Voz 1 00:00 bueno claro es un partido muy interesante

Voz 1673 00:02 no Algeciras Sevilla fe un encuentro siempre interesante en la última temporada y que imaginamos que para sus chicos esta semana pues estará sino también de las especial no

Voz 1 00:18 pero bueno es una bonita un partido el partido bonito como musa como unida finge los once lo con ellos que cada vez recalcando vamos a ir a ocultar en fin que esperamos opción la que hacer un partido con el competido doy exactamente dentro de lo que a otra

Voz 1673 00:42 un Sevilla que los dos últimos años ha ganado ya en Algeciras uno dos dejando sensaciones de equipo mucho más filial que el de check con otra temporada que totalmente respetable porque cada uno tiene su librillo ya empataron en Chapín en la primera jornada dónde está el secreto de de ese hambre de este tipo de equipos en en campos fue un poquito más amplios

Voz 1 01:02 bueno yo creo que esto sinceramente hecha en qué hacemos ver que nosotros no somos superiores a nadie sino que tenemos que ir con la vitola Nekane no se presenta con las envidias al club pero que indudablemente por ejemplo el partido del domingo es obvio que que la a un equipo que está el son para para estar en los puestos de arriba realmente nosotros no tenemos una unas características según posibilidad pues no parece viable épico en la que lo que hay que no vamos a hacer muchísimo superior agradecida y creo que ahí está la clave es indemnizarle de pero mucho el que cualquier partido podemos perder acepta que el equipo salga tan intenso no

Voz 1673 01:51 el te del año pasado en la los juveniles del Sevilla en el equipo de División de Honor eh qué equipos se ha encontrado no sé si ha sumado alguna camada de jugadores que tuvieron con con usted la pasada temporada porque bueno más o menos de viendo la plantilla del curso pasado este sí que más son menos es una columna vertebral Un poquito similar no

Voz 1 02:08 yo he demo eso es un honor en un equipo completamente diferente ahora lo tenía jugadores Coma coma empaque y algún otro pues echamos que queda bastante para ningún proceso estamos en un proceso de de lo que hay equipo pues en este tipo de jugadores como jugadores que todavía Chan podrá hacer según son jugadores que querían en la cabina la mayoría bien como el nombre indudablemente la acción el dista mucho de una tercera división no tan competitiva como este año no pero es el trabajo adoptar en apagar para formación vemos como tiene compitiendo sentando competir en todos los los partidos pero es verdad que los Granadilla diferente a la de la ilusión

Voz 1673 03:01 un salto tercera novedoso para muchos de sus jugadores y también para usted no que bueno hemos visto que tú con con el filial del Jerez Deportivo hace varias temporadas ya en Primera Andaluza pero como también es este asaltó a nivel particular para para usted el año pasado el legado que dejó Paco Gallardo con el equipo en Tercera fue muy importante porque hizo muy buen curso no

Voz 1 03:19 si ves a priori es nueva en la categoría también está claro que el fútbol es fútbol en todo aparte y lo hace bien claro cada cada categoría tienen eso o su misterio cuanto antes el nuevo modelo agua hay que que cada tiene en cuenta también conocemos también localizaron quién funcional no que te lo pide no la la categoría te lo a los mismos jugadores que te vayan a lo que lo encontraron no dice verdad que va a él el nivel no lo han dejado muy alto pero bueno y y cómo está la van a sufrir la hay para también para para disfrutarla pero como soy intentándolo entre como es la del jugador una categoría muy bonita entrenadores

Voz 1673 04:13 equipos como el Algeciras que que le ha dado tiempo a ver no se detuvo el pasado domingo ante de su partido en Alcaucín viendo al cuadro de Javi aviso en Gerena pero arrancado como un tiro la temporada

Voz 1 04:24 sí bueno me vale más el partido de ida aunque fueran treinta minutos con un once jugadores pero me vale me en el partido de de de fija porque se va a me arma Hans que tengamos encontrando en hablar efectivos mala me acuerdo sino que que ha jugado han Sira pero es verdad que él tampoco más pequeño cesped artificial indudablemente tiene otro condicionante que no van a hacer lo que nos vamos a encontrar mi ni que el a decir a intentar dominar el partido en el vibrador no entonces me se me he fijado suman lo que indudablemente se estabiliza el partido que que no juega pegado en la retira pero dejó tirado para conocer un poco

Voz 1 05:12 tenemos que ir el indudablemente el equipo antes no que que está llamado a está en los puestos de arriba porque por calidad por historia no desembolso económico muy ente lo lleva acarrean deportivo hace querer a un equipo que refuercen

Voz 1673 05:35 el partido muy interesante el domingo a partir de las siete y media de la tarde en el Nuevo Mirador de Algeciras y Sevilla hace vamos a ver cómo llega el filial sevillista al conjunto al estadio del conjunto al entrenador Paco Peña Gaya suerte de semana que será un buen partido vale un abrazo