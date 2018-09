HOMENAJE A JOSE CHAMIZO DE LA RUBIA

Voz 2 00:00 el muelas Palanca el el calentamiento Gordon son de todos de que el Aero velaban

Voz 1322 00:27 esta noche el barrio de San Isidro acogió un año más el recital poético como inicio de curso político de Izquierda Unida será a las ocho de la tarde cumple veintidós ediciones este año homenajea

Voz 3 00:38 a Pepe Chamizo miren ustedes siempre que vamos a Pérez

Voz 1322 00:41 para una introducción a una entrevista leemos la biografía de nuestro invitado y nos ponemos a escribir en el caso de José Chamizo de la Rubia conocemos parte una parte pequeña diría yo de su historia de su vida pero no se vayan a creer que va a ser tarea fácil contarla o mucho menos resumir la cómo resumir en unos minutos una historia cargada de dedicación empeño trabajo y amor decir que es sacerdote lo sabemos todos licenciado en Historia diplomado en Biblioteconomía creador de asociaciones y coordinador coordinadoras contra la drogodependencia marginación y la pobreza en nuestra comarca Defensor del Pueblo Andaluz desde mil novecientos noventa y seis a dos mil trece los años que estuvo al frente de esta la institución desarrolló una intensa labor de protección defensa y fomento de los derechos constitucionales de los ciudadanos que avisando la salvaguarda y disfrute de estos derechos por las personas y colectivos sociales más vulnerables y desprotegidos como escritor cuenta en saber con ensayos poesía teatro narrativa en fin PP que aún resumiendo eh él me voy a comer al programe aquí lo importante es escucharte a ti y a todos los que te acompañan muy buenas tardes y bueno esto yo estoy contenta de tenerte de nuevo el anterior del rock

Voz 4 02:04 hoy lleve en la que amigo y a mi amiga Begoña a Pedro a Juan Carlos llega Alcaraz Berrocal que esto es que recae en torno a esta organización

Voz 1322 02:15 él ya ha presentado en nuestros invitados si me quita mi tarea pero yo te quiero preguntar sabes quién está cantando ahora mismo de fondo

Voz 4 02:23 los Chunguitos mi esposo sólo ocho

Voz 1322 02:26 estos no son los Chunguitos claro de Los Chunguitos hablado pero seguro seguro que sabes quiénes

Voz 4 02:33 creo que se le suena no on

Voz 1322 02:36 en a la voz fíjate y siete suena esta canción

Voz 3 02:56 yo no tengo tenía ahí de fondo y todo para que tú cucharas Javier Ruibal buenas tardes

Voz 5 03:04 sí pero al principio

Voz 3 03:08 a un voy con quién te voy hoy

Voz 1322 03:14 le describe Pepe Chamizo un homenaje Javier Ruibal se Josune o un gran afecto una amistad que yo quería que tú formas es parte de este pequeño homenaje que vamos a hacer en la radio también unos al que hoy tan bonito le va a rendir e Izquierda Unida en ese recital así que qué nos puedes decir de Pepe

Voz 6 03:32 bueno yo he querido decir que yo hubiera estado de no ser porque tengo trabajo estoy ahora mismo invadió hoy concierto Morillo y que era imposible pero si no hubiera estado con toda seguridad bueno depende pues una larga hay espacial a amistad con mucho aire por el medio en el sentido de que los amigos que realmente se quieren y respetan no se exigen asiduidad sino que cada vez que se produzca el encuentro haya aún una una cosa eufórica es bonita y compense siempre deja así no tiene ese don de la sencillez que hace que todo sea fácil no todo lo que uno tiene es fácil pero en él no es porque luego no hacer Filho eso en cuanto a mí y luego en cuanto a los demás de toda su trayectoria todo el mundo sabe de sobra es caer en o o en volver a dilatar el súmmum de de de cosas que ha hecho estupendas y de criterio que parte de de del alma y el corazón que es de donde pasarán algunos más está costando alguno últimamente partir para la para nuestras cosas no siempre partimos de cierta estrategia cierta proyección en el futuro y no a él creo que ha sido un caminante día a día Iker ha ido haciendo lo que realmente ha podido pero le ha salido

Voz 7 04:53 vi en el sentido de que de que una parte de

Voz 6 04:57 lo que llamamos azar suerte la siembra uno mismo y su manera de ejercer la solidaridad le ha ido abriendo las puertas de gente que han sido más que su cuño como podía ser yo y otros todos vosotros Dios que para desatar un poco al oponente el contra el cante que a veces se tiene en estas cuestiones es defender a los seres humanos pues me dijo tener o ha nacido con ese don no

Voz 7 05:25 de de poder meter en cintura o poner en vereda a gente

Voz 6 05:31 muy montó una que está poco dispuesta a en fin a a conciliar la justicia para la gente más desfavorecida en un sino que un poco más a otros criterios de del sistema que no no no son precisamente lo que busca así que yo tengo una gran admiración por él lo sabe el PP hubiera encantado estar ahí para abrazar se queremos muchísimo muchísimo

Voz 4 05:55 hacía a ver de verdad estoy así como un poco o mucho emocionado coincidimos en la preocupación por el presidente sobretodo que no sabemos a dónde estamos y hacia dónde vamos en lo que respecta a sobre todo a los seres humanos individual aparte de que la política está perdida pero en los seres humanos no sé hacia dónde nos encaminamos y este motivo de preocupación tapa deshumanización que se ha establecido en el mundo igualada desde la amistad desde la lucha desde los colectivos más vulnerables que llama resiliencia creo que construir un futuro distinto

Voz 1322 06:42 Javier Ruibal muchísimas gracias por permitirnos este tiempo y compartirlo con nosotros un abrazo gracias gracias gracias

Voz 6 06:51 dejadme un minuto que quiero una una cosa que escrito para el PP

Voz 4 06:56 en la ciudad lo voy a leer me voy a quitar

Voz 6 06:59 teléfono del oído sino no es que aquí dice a Pepe Chamizo con tanta admiración como respeto pasar así pues la vida siempre dispuesto a la entrega amor pasión sin medida

Voz 9 07:17 siempre la mano siempre la mesa servida siempre la mano tendida a la gente hoy al hermano al sonado al perdón voy a empresas de la roja

Voz 1322 07:27 sin problema estamos en directo y lo hacemos fotos

Voz 6 07:29 recita

Voz 9 07:31 pasar así da vida siempre dispuesto a la entrega amor es alfa y omega de su pasión sin medida siempre la mesa servida siempre ha tendido la mano al hermano al Solano y al granizo mi amigo Pepe Chamizo aprendiz de ser humano

Voz 3 07:47 muchísimas gracias Javier Ríos un abrazo y gracias gracias un beso muy fuerte

Voz 1322 07:55 no hemos llamado esta mañana hemos dicho Javier podemos eh contar contigo y ha dicho por supuesto es un placer y quiero estar ahí Pepe Chamizo han presentado nuestros invitados están con nosotros Begoña Uriarte Pedro Delgado Juan Carlos Galiana hay Antonio Berrocal muy buenas tardes a todos vamos a tener muy poco tiempo porque aquí quiere hablar todo el mundo hoy en este pequeño homenaje que queremos hacer en la radio yo quiero que que por lo menos Pepe Nos diga que la impresión que se llevó cuando le dijeron te vamos a hacer un homenaje en este barrio tan señero tan tradicional y tan romántico como es el barrio de San Isidro de Algeciras

Voz 4 08:31 bueno primero mi agradecimiento a los miembros de Izquierda Unida la de aquí de Algeciras que son los organizadores enseguida vi que no era el típico homenaje por el Defensor del Pueblo la lucha contra la droga sino que van desde una perspectiva literaria me caso con algo como escritor de teatro todavía cambio poco la perspectiva lo mismo está defrauda porque lo que vamos a hablar entonces no hablar tocaremos a cargo del grupo de migración de los problemas que tenemos planteado pero me evidentemente otra perspectiva o sea de hecho como todo un recital poético que en este caso es un recital poético dramático

Voz 1322 09:23 mira eh decía yo antes que todos tus amigos querían formar parte de este programa también me puse en contacto con el magistrado presidente de la sección de la Audiencia Provincial de Algeciras Manuel Gutiérrez Luna

Voz 4 09:34 Nos deja su voz en este en este espacio

Voz 0309 09:37 mi querido amigo Pete buenas tardes ante todo decir que me ha dieron total y plenamente al merecido homenaje que se te va a brindar o que se le está brindando esta tarde no es decir a no conocimos a finales de los años ochenta cuando empezaste a liderar aquel movimiento enterrar aquí ya frente al tráfico de droga Ike tuviste junto al grandes éxitos fue a partir de ese momento cuando junto con otra persona nos reuníamos periódicamente recordando igualmente a Juan José Téllez Miguel Alberto día donde exponía todas tus opiniones todos los presentes estamos contigo apoyando ese movimiento que tú impulsar T para mi ha sido un gran honor el conocerte durante estos más de treinta años porque eh yo que te considero como uno de los grandes hombre no solamente del Campo de Gibraltar sino de Andalucía en general siempre he estado pendiente de todo aquellos problemas de los demás ha dado tu vida tu salud incluso tú estima cuando han tratado de de practicarse pero siempre ha salido victorioso de todo ello a mí te digo que eres una persona de gran reconocido prestigio no solamente en Andalucía sino a nivel nacional como Defensor del Pueblo siempre ha destacado por tu humildad precisamente el hecho de intentar ayudar a aquella persona más débil que precisaban de T Casillas en otro campo siempre velando y abierto a los problemas de los demás hito a disposición de todos aquellos que acuden Nati implorando una solución han cuantas interrogantes vienen planteando nunca te bendice al poder político y eso es de resaltar clamaba ante ellos y a voz en defensa de los derechos de los más necesitado de ayuda ya para finalizar porque no no me dejan este ente hermana e de ese arte que sigas con una gran larga vida protegiendo siempre a los más débiles y un fuerte abrazo parate

Voz 1322 11:41 bueno pues muchísimas

Voz 4 11:43 voy a salir de aquí vamos los la Lutero llora porque ya tanta emoción le hemos mucho en esta tierra a Gutiérrez Luna Ile de debemos el movimiento asociativo están deuda siempre con él porque fue él quién protegió en el fondo enough tiró de todo el mundo y que el tipo incluso de algunos policía que era un poco complicada la situación que teníamos entonces yo recuerdo cuando intentaron poner de mi coche en avisó a una vecina vino un grupo de Madrid a investigar porque el Guti Robben Luna y lo diligencia además ante una comparecencia mía y luego los cerraron porque me decía a mí me conociera ya todo el mundo que bueno que nos estaba demostrado porque tal pues yo lo que quería era notoriedad

Voz 1322 12:41 bueno bueno vamos a ver Antonio Berrocal es el que ha organizado no este este recital en qué va a consistir y os ruego a todos brevedad porque el teléfono está que arde

Voz 11 12:51 eh bereber de la escuadra izquierda unidades es todo un honor que Pepe Chamizo aceptar la primera es que en este día les tengo que vayamos a practicar este grano que mira al yo para ser breve porque vamos a hablar de allá Pepe adelantado que aquí esto tiene cuatro patas este año una parte política se inicia un curso político tiene una parte política tiene una parte musical y tiene una parte es dramaturga son las cuatro patas este año que va a tener este este este recital este homenaje a Pepe Chamizo mira la organización de la que yo estoy a la que humildemente estoy representado aquí tiene un objetivo primordial y fundamental para esta tarde a partir de las ocho de la tarde que Chamizo sea feliz para eso hemos trabajado para eso estamos trabajando

Voz 12 13:52 bueno Begoña Uriarte de qué va

Voz 1322 13:55 a saber porque iba a ver teatro hoy vamos a ver un poco

Voz 10 13:57 de todo no si como ha dicho Antonio pues estas cuatro pata que he lamentado yo estoy en la parte la última que comentas la de teatro lógicamente entonces vamos a tener varias lecturas dramatizadas de obras de Pepe obras que las que yo he tenido el gusto el placer de trabajar tanto con él como Juan Juan Carlos Galiana que también me ha dirigido en una de Adela de los monólogos que voy a leer bueno la verdad que muy ilusionado volverá a leer textos gastado tanto tiempo que no

Voz 1322 14:29 habla de algunas Oracle las mencionado Juan Carlos Galiana guionista director buenas tardes Sandro que año a y no sé por qué no te oigo pero debía o ir no sé porque acerca del otro micrófono porque están enchufado todos pero luego las cosas del directo bienvenido no quería perderse este día tampoco

Voz 3 14:49 cómo lo iba a perder

Voz 13 14:53 voy a cumplir cincuenta y siete años en marzo y conozco a aquí a Don Juan sea mi amigo me gusta ser la libre asociación de idea como diría Florin ha dado José Chamizo desde que tenía diecinueve por lo tanto no me lo podía creer

Voz 1322 15:09 yo tengo el corazón partido porque por un lado tengo las palabras de Miguel Alberto Díaz que lo vamos a escuchar durante muchos años a muchos años al frente de la Coordinadora Barrio Vivo por cierto esta familia está ahora mismo de luto ha fallecido una persona muy querida para ello es la responsable de un barrio de todos Rocío Palomares Hinojosa ha dejado en las últimas horas a las dos de la tarde va a ser el acto de sepelio en la Cuesta del Rayo desde aquí le trasladamos a su familia toda nuestra comprensión y amor vamos a escuchar Leire ente porque no nos da tiempo de del completo algo que nos ha mandado hoy no sabes Miguel Alberto Díaz

Voz 8 15:43 hablar de Pepe complicado porque tendría horas y horas y horas que decir de cosas todas bonitas de él quiero decir que eran es mi hermano porque me paro lo adoptaron como hijo porque fue un hombre bueno hombre bueno que los ayudó momento no de los momentos más difíciles de nuestras vidas cuando se fue merman Ramón convirtió en nuestra pena nuestra rabia lo convirtió en compromiso idea ahí pues nació Barrio Vivo y nacieron tantas cosas que

Voz 12 16:14 cuando ayudado nació también

Voz 1322 16:17 una amistad que perdura una amistad que también comparte con Paco Mena buenas tardes Paco

Voz 6 16:23 buenas tardes nuestro abrazo dice

Voz 1322 16:25 aquí tenemos pocos minutos yo te ruego brevedad siento que tengamos tampoco tiempo ya sabes cómo funciona la radio en nuestra brazo toda la familia de de la Coordinadora sabemos que estáis en un momento delicado

Voz 14 16:37 pues sí

Voz 6 16:39 yo tuve la suerte de conocer apriete chamizo de una forma casual no como párroco de la estación de San rookie el bien y hacen las sustituciones del párroco de Castellar allí teníamos una radio local contada lo invité que no ayudará a él señaló cierta vocal Izar Inés ahí empezamos a hacer el programa de radio por la noche los sábados por la noche que salvaba música para deprimidos a partir de ahí cogió una lista enorme con él él fue el que me convenció para que formara parte del movimiento asociativo y la verdad que son de las cosas mejores que me ha pasado en la vida conocer APP para mí ha sido una algo extraordinario he aprendido muchísimo sobre todo la solidaridad el compromiso el ayudar a los demás y esa amistad la mantengo con él desde hace ya más de veinte años bueno y a pesar de que él está fuera Astana ni en Sevilla normalmente con el sigo manteniendo una relación constante casi casi a diario no es sobre todo con un tema importante es la cual pues siempre me gusta conocer su opinión hizo parecer

Voz 15 17:50 muy bien Paco te tengo que cortar los siguientes una obra no abrazo grabado ya decía que tengo poco tiempo dime

Voz 13 18:00 antes de pasar te contaré algo muy muy importante mi breve porque desdichado sobre todo me interesa mucho esta homenaje porque se hace desde la parte digamos como poeta como escritor como dramaturgo bien yo Kicker decir bueno aquí Begoña Uriarte Pedro Delgado y un servidor somos actores somos directores y demás no voy a cosa muy interesante porque Pepe comiencen el teatro dirigido por Pedro

Voz 3 18:24 además de la taquilla

Voz 13 18:27 ella fue Pedro ha dirigido obras de Pepe yo comienzo mucho antes de conocer a de teatro pero comienza con el teatro mejor con Pepe y él me dirige después yo he dirigido grandes felinos

Voz 3 18:39 Pedro Delgado buenas tardes yo ya me he liado pero no

Voz 8 18:42 anda anda anda perfectamente

Voz 3 18:45 sí sí un minuto Pepe me Pedro perdona un minuto

Voz 8 18:49 pues a Carlos lo anticipado y yo conocí a través de un velero profesor representando Edipo Rey yo ponen colono si Begoña en aquel momento era alumna de también llevan eh

Voz 4 19:05 sí

Voz 8 19:06 cómo ve hasta mover tiene el don de la presencia y un día apareció en el Teatro Estable cómo llega el a los sitios de Cirillo abierto he empezado a hacer teatro allí con nosotros yo no sé si toma algún apunte al curso siguiente él montados mejorando y eso me hizo sentir grandísimo porque era dar continuidad al teatro que no estuviera concentrar allí sino que sepan diera como así ocurrió por la comarca prevé tiene un don entre otros muchos en el tema de la droga en aquellos momentos difíciles siempre tuve la oportunidad de estar con él y acompañarle pero lo grande de PP independientemente esa parte que social que es la que más conocemos José ha escrito unos textos para decirle dado tres barbaridades porque cuentan las verdades como son siempre recuerdo que ya ha hecho esta aquí dos veces de cuando en el Parlamento nos tiene y hasta aquí

Voz 3 20:02 hasta guía esta Chamizo

Voz 1322 20:05 esto ha sido como un crisol de voces todo el tiempo en todo el mundo queriendo hablar yo quiero que hable todo el mundo pero casi que nos no nos ha dado tiempo a desde aquí de ese arte que hoy disfrutes mucho de este hay mujeres agradecerte que haya estado en este día recuerden la cita Antonio Berrocal es alas

Voz 11 20:22 ocho de la tarde en la en la icónica a plazos