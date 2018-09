La Unión visita Coria buscando sus primeros puntos

Voz 1 00:00 no es buena parte Álvaro bueno cómo ha ido la semana de puede esa derrota con el Ciudad de Lucena donde yo creo que el equipo se estrelló ante un muro que hizo también bien la cosa que hizo su partido y que demuestra que el Ciudad de Lucena yo creo que al final de temporada peleando también por buenas cosas no

Voz 2 00:15 sí la verdad que sí que que el partido puede que les puso de cara ellos contó también con el con el gol el principio y les facilitó un poco lo que lo que plantearon que fuera una defensa de cinco atrás con con gente muy mentalmente fuerte con con un equipo que es muy contundente no escuchó mucho crean ocasiones llegamos pero bueno no estuvimos acertados de cara a portería Ny existan el último pase y si no a un poquito de soy yo la verdad que yo creo que es uno de los equipos que tenemos reforzado hablado entera semana antes anteceden partido que uno lo equipo jamás qué más garantías Mégane y con el tema de fichajes que ha hecho oí por lo menos pata peleando con las seis primeras posicione hecha ahí aguantan no sé yo lo que quiero un equipo complicado bueno que era un equipo pero que ha cambiado mucho Pla pasarme la cosa parcial nuestro han mantenido el año pasado de lo que jugaban el resto son gente nueva vienen entrenado Evin Eren Alejandro Ceballos ha traído bastante fuertes allí no se en un buen equipo que nosotros sí seguramente han empezado con con la misma sensación que nosotros en los partidos anteriores pero no no es resultado el ministro serbio de Grey bueno es verdad que no hay nada en una edición muy inferior rivales inclusión algún partido mereció ganar y no apuntó yo creo que está en una situación parecida te pregunte están haciendo las cosas mejor de que se Flea de fuera

Voz 1 01:37 una palabra que yo creo que habrá sido tónica esta semana en el vestuario no meter tranquilidad sean periodos partido ni mucho menos ha perdido la guerra porque quedan cuarenta batallas por delante la competición va a ser muy larga y que ahora es cuando más hay que tener los pies no sólo no claro

Voz 2 01:50 lo hizo letón teniendo en cuenta además en el club que viene de dos años en los que prácticamente estaba desahuciado oí sabiendo que es imposible decir que si ahora mismo los partido alguien tipo nervioso pues bueno estaremos estaremos equivocando porque porque estaríamos dificultando el trabajo estaríamos pues empezando eso podíamos tener una los mucho más grande de la que quiera que tenemos son dos partidos está claro que tenemos que puntuar a puntuar el equipo irá mejor cada semana estamos rindiendo leen el otro día en casa un partido bastante bueno bueno es cuestión de ponerse nervioso de no de no empezar a buscar situaciones como correspondiente con las del año pasado de que el equipo estuvo griego gana en poco que a los fantasmas cuanto antes puntúe fuera empezaran a acá tipo de pensamiento de alguna gente y la verdad es que siga entre el Vestuario el equipo está tranquilo en ese sentido también hay gente veterana con mucha experiencia que vivió situaciones bueno en muchas en muchos equipo mejor y peor que esa pero que ya un acumulado mucho mucho detrás hay y hacen que la gente lo que en el suelo y que no Ny buena no tiene moral para arriba ni Mi ahora en la en la que no han sido tan buena el resultado pues teníamos crisis no va

Voz 1 03:06 es bueno semana importante por recuperar a Javi forjan que la verdad que vamos a ver también en el en el estado de forma en el que está de puede prácticamente perderse un mes de pretemporada y de inicio de competición Christian que creo que también tiene ya el el altar David Zamora el guardameta había parece que ha recuperado de esa lesión de la primera jornada Montilla te preocupa al campo también míster el Guadalquivir de Coria sabe que siempre es un césped pesado ya lo ha visitado en muchas ocasiones con Algeciras con San Roque ahora con con la Unión la temperatura que puedo hacer en Sevilla el domingo

Voz 3 03:36 sí la verdad que tienen encima

Voz 2 03:38 tengo lo tengo la suerte para suerte que que la cuatro-cinco ese que me he enfrentado ayer

Voz 1 03:43 estas por la mañana

Voz 2 03:45 dado increíble coincidiendo allí en tres y grado entonces yo pero esta semana hemos visto no parece que no baje tanto tanto calor pero lo grave no Lolita nadie hizo en que dice que siempre se hace muy muy pesados parecen por largo allí se te agarra mucho y con sabiéndolo ya es verdad que bueno un sitio que ya hecha muchas vete ya sabe cómo se van a encontrar buenos de alguna manera tiene que prepara para eso y luto había sorpresas pero que siempre dicho Campoy es un campo complicado para cualquier rival nueva allí por la mañana domingo

Voz 1 04:17 bueno pues vamos a ver cómo sale la cita de este fin de semana a ver si la Unión se puede estrenar ya en el aspecto goleador y sobre todo en el que más le gustan los puntos para empezar ya ve la luz ahí abajo entrenador Xabi Gutiérrez Guti queda suerte este domingo un abrazo