La Balona busca seguir invicta en Almería

Voz 1 00:00 de la baja de que Iván va por que estaba concentrado con su selección para jugar ante Zimbabwe el domingo ya lo han conocido durante esta semana pero que antes hemos obtenido eh entrenamiento este viernes en los Olivilla en San Roque sin mayores problemas para el cuadro blanquinegro que ultima los preparativos para su tercera jornada liguera para su segunda salida de la temporada hablado Jordi rehúye este mediodía en sala de prensa receloso de cualquier filial que sí que es muy peligroso como todos que irán cogiendo el truco a la categoría más en este caso que un recién ascendido pero como Jumilla Jordi fluye mira más a su equipo

Voz 2 00:35 de los filiales te pues espera te lo mejor a lo peor gente gente joven con mucha calidad con falta de experiencia en la experiencia pues la van a ir cogiendo con con los años pero sí que es verdad que son jugadores buenos jugadores con con mucha calidad con mucha calidad individual arriba eh entonces bueno nosotros no somos centrado esta semana mucho en en nosotros en mejorar nosotros hicimos nosotros estamos al al nivel que que queremos o que espero que estemos pues tendremos opciones a ganar eh tenemos opciones a ganar

Voz 1 01:12 enfrente va a un filial que lleva una victoria o una derrota años lo analizamos con nuestro espía ya contábamos ayer cómo llegaba este filial del Almería que seguro que Jordi fluye conoce mucho mejor que nosotros así llega al conjunto almeriense

Voz 2 01:24 es un equipo bueno es un equipo con hay que con un cuatro dos tres uno con los tres medias puntas con mucha calidad con velocidad con uno contra uno típico de los filiales que atacan mejor que defienden pero sí que es verdad que es un equipo que que se replegó bien que se junta bien las líneas que son solidarios en defensa los Esther vemos ahí bueno sea un partido típico de Segunda B duro fuera de casa sabemos lo que cuesta lo que cuesta sumar lo que cuesta ganar lo que cuesta ganar fuera de bueno y en casa no ya hemos visto en estas dos jornadas que el único equipo capaz de ganar ha sido el Recre entonces bueno sabiendo de la dureza esta competición dos no nos vamos a encontrar un partido durísimo pero al final esto es lo voy a decir cada semana la semana que viene cuando ves mala consigue lo mismo cuando veamos a Melilla más de lo mismo etc

Voz 1 02:14 cada partido es un mundo ya saben que jugó muy bien ante el Jumilla que mereció mucho más pero que en el único disparo a puerta entre los tres palos del conjunto vinícola pues se llevó un punto en un partido en el que me líneas Generale dejó contentó a su entrenador y hablaba también de esa reacción positiva que se puede llevar porque no a la práctica este fin de semana tras el uno uno de la pasada semana

Voz 2 02:33 cuando te meten en un uno faltar la quince minutos cuando tu lleva setenta y cinco generando ocasiones para para para acabar el partido las reacciones buena porque porque Nos volcados en su portería Easy iremos para entonces todo lo que has dicho es una serie de objetivos que yo siempre se lo digo a ellos a los jugadores en el vestuario que tenemos que hacer desde el primer día hasta el último que el último no quien no digo el veinte de mayo amonio el treinta de junio hasta luego cómo esta esta serie ejecutivos e ese vestuario lo lo tiene claro eh después habrán partidos que ganemos habrán partido que empatamos hablando Pardo que perdemos habrán etapas mejor etapa peores porque la liga es larga hay siempre hay siempre eso siempre hay puntos bueno me partido

Voz 1 03:22 difícil el esta semana quiere así de pleno a su equipo en un campo de Primera División lo advierte

Voz 2 03:28 la Balona el domingo en ese campo que que es un estadio de Primera División un equipo serio un equipo que trabaje bien un equipo que trabajen bien con balón bien sin balón cuando será el momento de ganar el partido bueno ya lo veremos a lo mejor es algo ojalá ojalá sea la primera parte pero la primera yo lo que sí te digo es que no vamos a ganar el partido conteniendo de lo primero veinte minutos no lo no lo vamos a ganar pero tampoco quiero perderlo no tramiten a muchas

Voz 1 03:55 Meyer durante esta semana que prácticamente todos los partidos en Segunda B están ganando los últimos minutos en el caso de la Balona en Murcia con el UCAM lo ganó en el ochenta y ocho aproximadamente en el caso del Jumilla la pasada semana lo perdió en es otro punto que es el fuero con el empate en el setenta y cinco siguen eso tramo decisivo de partido es donde más entre lo tiene que llegar el conjunto blanquinegro una Balona que además ha dispuesto de dos once distintos el dos jornadas se preguntaba va a ser una tónica esto

Voz 2 04:22 no soy muy partidario de de volvernos locos cada semana eh porque sí que es verdad que bueno a mí me pagan para hacer de entrenador y entonces que siempre buscamos el Eli la mejorar nuestra y el cómo contrarrestar a contrario sus virtudes intentar minimizar lo máximo sus defectos intentar explotarlos los máximo luego es una cosa que que saldrá a unos ha dado una vez me equivocaré una vez hacer humor con Camps salió ver cada pero no no soy muy partidario ni de cambiar muchos sistemas de cambiar muchos jugadores Alá con el equipo que tengo tengo muchas variantes entonces sí que difícil a lo mejor repetir un once que no que no que no digo porque por ejemplo esta semana no puse Juanpi para mí Juan tengan poder Lucas fue de los mejores del partido

Voz 1 05:07 una Balona que suma cuatro puntos de seis que te ahora mismo segunda aunque en una clasificación un poquito ficticia porque únicamente se llevan dos partidos disputados pero que comienza a encontrarle a pillarle el truco al sello Ruggeri que desde principio de la temporada se viene caracterizando por la intensidad con la concentración ya que el técnico catalán Si algo le hace feliz a esta hora de la tarde que los suyos se hayan acogido tan bien a la idea que tenía de fútbol de de principio

Voz 2 05:33 para nosotros es mucho más fácil trabajar así eh yo veo el jugado Phil con ganas con ganas de de jugar con ganas de ganar con ganas de hacerlo bien los que no están jugando con ganas de entrar eh y eso bueno esos bueno final esto es competencia e ir a que se pierda por el camino que se quede desilusionada será su problema no es contagiar a los demás sólo tengo yo clarísimo aquí tengo veintidós jugadores sólo pueden jugar once Sólo me pueden entrar dieciocho incluso llegó a yo lo digo a vosotros yo nunca me voy a tirar quejas sobre mi tejado yo voy a poner el once mejor que crea para esa semana