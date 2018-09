El Algeciras, ante su bestia negra

Voz 1 00:00 sí

Voz 1313 00:14 y seguimos contando cosas en retrasar Deportivo porque si X que la Balona va a jugar ante dos filiales de manera consecutiva el Algeciras va a jugar ante tres equipos sevillano de manera seguida vamos a ver cómo les sale el compromiso de este fin de semana al conjunto al que zarista ya recuerden domingo siete y media en el Nou mediador ante el Sevilla C el conjunto al que llega en un momento inmejorable después de este buen arranque de competición tras vencer en los dos primeros partidos de la Liga y que le han situado en la zona de privilegio junto a otro cuadro equipos pero el domingo hay el domingo advertimos que te Sevilla C viene dándole la tarde al Algeciras en las últimas temporadas tampoco ha perdido ni encargado eh así que cuidado porque ayer hablaba Javier Viso el entrenador del Algeciras señalando que va a ser un partido difícil pero bueno que tampoco lo va a ser mucho más que Lobo diputado que ya venido que le Zika que el al que diera ha ido a Gerena ha sacado los dos partidos con nota

Voz 2 01:05 el Partido de Elche domingo va a ser muy complicado pero creo que no va a hacer menos que que los dos anteriores que hemos tenido

Voz 3 01:13 aquí bueno sí es verdad que un equipo que

Voz 2 01:15 que tiene buen trato de balón jugadores muy jóvenes y con mucha hambre donde yo hacer suponen que que su aspiración es su al al equipo siguiente golpe o llegar al al primer equipo porque es un filial bueno hacer un partido muy difícil pero no creo que sea más difícil que ninguno de los dos anteriores que hemos tenido

Voz 1313 01:36 le viene bien este campo eh al segundo filial del Sevilla que ya empató en Chapín en la primera jornada pero que le preocupa exactamente del rival

Voz 2 01:43 esas el campo en nuestro yo tener un campo con dimensiones grandes les beneficia también bueno supongo que realizan y por la por la juventud la rapidez que tienen y ya te digo pero lo que más me preocupa de ellos no es el campo Ny que jueguen bien al fútbol es simplemente bueno pues esa intensidad que tienen porque son futbolistas que que sus aspiraciones son jugar como mínimo en el segundo equipo que no claro que lo primero es decir son jugadores con con mucha intensidad donde tienen que estar demostrando día a día que ellos son están capacitados para poder jugar en su primer equipo que sería el Sevilla por lo tanto bueno eso yo creo que el hándicap de de no este filial sino de todos los filiales que que hay que jugar contra jugadores muy muy motivado

Voz 1313 02:27 dije entiende que complicado hacer cambios cuando el equipo está así de bien conectado triunfos sin goles encajados

Voz 2 02:32 sí es verdad que no hay que esperar todavía las las tres sesiones de entrenamiento que tenemos por delante y esperar como como rinden ello durante el entrenamiento y luego que que tengamos la fortuna que que no se produzca ningún choque aún ninguna lección no entre ellos pero siempre es complicado modificaron cambiado sustituir a un futbolista es complicado cuando equipo aguando bien está ganando pero quizás haya que hacerlo eh el equipo que viene rival que viene muy exigentes donde las pocas carencias que tienen para que podamos ganar igual hay que modificar algún futbolista o alguna posición iguanas ahí hay que pensarlo y hay que que hacerlo tranquilamente

Voz 1313 03:12 tranquilamente es una palabra que tienen que ser eh yo creo que tatuada en rojo y blanco y en el vestuario del Algeciras porque ha sido una semana de euforia controlada por es todo primero triunfo de la de Algeciras en Liga porque ya saben cómo llegaba el equipo después de la pretemporada con dudas sin ganar y sin marcar goles aunque preparación veraniega pero habla de la euforia habla de lo que se puede crear en el ambiente Si al al que ganar el domingo

Voz 2 03:36 yo El Vestuario sabe cómo cómo funciona esto cuando van las cosas bien todo el mundo está contento y cuando más las cosas no tan bien no se tenemos los palos típico eso sólo sabemos si es verdad que que se transmite y que es muy difícil controlar ellos saben la importancia que tiene de ganar estos tres puntos otra vez pero si también tiene la la también conocen ello el ambiente que la calle y eso mal para no lo complicado en mantener al equipo con esa misma ilusión que yo lo tienen y que sepan que complicado semana tras semana ganar un partido pero bueno que al final estamos en un sitio que sabemos que hoy es muy bueno muy guapo el otro ERE al otro día de menú bueno regímenes guapo pero bueno yo creo que hay que disfrutar de esto hay que disfrutarlo

Voz 1313 04:26 llegué complicados cambio decimos porque bueno cómo va a cambiar avisó uno de arriba cuando hasta de de atrás vienen pisando fuerte pide paciencia porque todos van a tener minutos esta temporada

Voz 2 04:35 me lo no juega el partido cuando sale la segunda parte que lo hace muy bien contra Grecia llega a serenar ahí hace un partido estupendo chapas sale lo hace un aparte en Gerena hay marcó un gol estupendo es decir que llega eh

Voz 3 04:54 no es su puedo hacer

Voz 2 04:56 buen partido también es complicado esto al final es muy complicado que que uno de es complicado que entre en el once imagínate en los dieciséis claro pues cada jornada de los entrenamientos son muy accidente están trabajando muy bien y dice que debe de entrar pero claro que también él que está por delante está apretando entonces ahora mismo muy complicado y dos nada nada más que está tranquilo ser paciente seguir trabajando mostrando trabajando porque igual hay jugadores que en el campo parece que no son o no son no está siendo tan efectivo como la gente piensa pero es que realmente está realizando otra a ser está pidiendo

Voz 1313 05:32 jugadores notan efectivos de cara votaría con Antonio Sánchez que se firmó como un referente goleador como un nueve nato y que de momento está cumpliendo su función pero no así lo de marcar goles pese a ello habla aviso de del buen trabajo que está haciendo en beneficio del colectivo el punta sevillano

Voz 2 05:47 que todavía no ha marcado ningún gol pero para mí no me preocupa y creo que él tampoco está estupendo está haciendo todo lo que no es decir está jugando para el equipo no futbolista que que a pesar de ser un un goleador eh pensábamos que oyó pesaba personalmente que iba a hacer un un depredador de área sin embargo está jugando para el equipo está haciendo todo lo que se está viviendo está dejando el plano personal aparte está con el equipo a full entonces eso también es de agradecer no de que un futbolista que está acostumbrado a marcar quince goles por temporada

Voz 3 06:17 llegué aquí lo que primero quiere que marque el equipo que gane

Voz 2 06:21 por el marca bien hicieron Bono apasionadamente a que el equipo vaya funcionando

Voz 1313 06:25 Se le preguntó también al entrenador del Algeciras por uno de los nombres propios de los últimos días el de Alberto Gálvez Ortega el trianera que había sido vinculado con el club de fútbol pero que prefiere más mirarse el ombligo que mirar a lo de fuera el entrenador del Algeciras vamos a escucharle

Voz 2 06:40 desde el punto técnico como te digo que que un buen jugador que como personas estupendo que es amigo mío el año pasado coincidí con él si bien una persona estupenda pero también sabe que que no hablo de jugadores de la plantilla entonces eh el él habla conmigo a nivel personal porque tenemos relación igual que hablo con con un hecho o cualquier otro jugador de del año pasado pero al no ser jugadores de la plantilla no no no quiero hablar de este tema yo creo que es un tema que que sí tendría que hablar del tema del fichajes Viena o no que pueda ser Miguel Ángel puede ser mismo Manet yo puedo hablar de de lo nuestro

Voz 1313 07:18 lo nuestro es el partido más cercano que es el domingo a las siete y media de la tarde pidiendo tiempo eh ante ese partido porque el Sevilla hace vas a un rival que va a proponer buen fútbol que le va a proponer las cosas muy complicadas al Algeciras pero ya advierte que fácil no va a ser para nada