LOS SINDICATOS ANALIZAN LA ACTUALIDAD LABORAL DE LA COMARCA

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:03 pero de Gibraltar Gloria más allá

Voz 0542 00:07 las doce y treinta y ocho minutos el otro día cuando hablábamos de Sanidad en este programa el titular au puse el titular de más de lo mismo no no sé si en esta conversación que vamos a tener vamos a tener que utilizar de utilizar este titular también eh reutilizar que está muy bien para esto de de de ser ecológicos más de lo mismo porque las cosas Nos da la impresión de que no

Voz 3 00:32 caminan que no avanzan quiero darle la bienvenida a Angeles Serrano y a Manuel trial

Voz 0542 00:38 no son secretarios comarcales de UGT y Comisiones Obreras respectivamente muy buenas tardes a los dos

Voz 1021 00:44 hola buenas tardes Gloria más de lo mismo

Voz 0542 00:47 está bien ese titular porque en Sanidad lo decía yo no sé si a nivel laboral seguimos con el más de lo mismo y bueno

Voz 1021 00:54 nosotros lo nuestro compañero dedicado allí totalmente al tema sanitario ven poco avance no en nuestra comarca bueno tenemos un hospital nuevo que poco a poco seguirá configurando un problema lógicamente yo creo que en el tiempo edición solucionarán un hospital creo que que bueno un hospital que que va a dar mucha prestación yo creo que el usuario puede estar contento pero hace falta recursos Illano habló de recursos material que me imagino yo no lo conozco pero me imagino que que el habrán completado pero también falta personal yo creo que el personal es fundamental yo puedo poner mucha maquinaria pero si no está el personal poco podemos hacer no doce bueno creo que que es donde los sindicatos tenemos coincidir en que cuando se abre un departamento un hospital tiene que está cubierto totalmente hay procesiones y hay colectivo que todavía no están completos puede hablar de la limpieza por ejemplo que un colectivo que aunque pertenece a una empresa privada el que hace la contratación pública el SAS debería tener su personal en condiciones si pertenecen ochenta hostia son cuarenta cuarenta lo que no se puede era eh vacío de de personal porque al final repercute en el ciudadano y en todo y así pues todos los colectivos dentro de la propia el propio Servicio Andaluz de Salud yo creo que tienen que poner los recursos suficientes sobretodo humano que es fundamental

Voz 0542 02:22 no hemos venido a hablar precisamente de Sanidad aunque claro venimos a hablar de de temas que afectan directamente a nuestra comarca seguro que nuestros oyentes se preguntarán qué por qué no tocamos otros temas generales que son de interés vamos a intentar centrarnos no lo de los de nuestra comarca o en los que repercuten directamente en nuestra comarca el principal es el desempleo el paro Manolo Triano te voy a decir Manolo durante toda la entrevista

Voz 4 02:48 sí pero desconocemos como Manolo

Voz 0542 02:50 yo siempre digo en este programa que hay que llamar a la gente por como se la conoce no

Voz 4 02:54 a mí prácticamente todo el mundo me llamará lo menos Mi madre que me Manolito Manolito como muy como toda la familia bien eh efectivamente tú decías antes si me permite de más de lo mismo efectivamente el verano no sirve para descansar un poco par de conectar no en la medida de lo que podemos para para renovar la gana pero efectivamente los problemas siguen haciendo lo mismo lo que sí tiene que tener positivo el verano que recuperemos el tono hoy quizá hay vengamos con más gala no en ese sentido aunque los problemas son los mismos la gana están están al cien por cien y en ese sentido el desempleo sigue siendo el gran problema de esta comarca

Voz 0542 03:33 con respecto al año pasado no estamos ni mejor ni peor ni igual sea con respecto al año pasado este mes de agosto ha sido un pequeño chasco no Ángel esto no no es novedad pero sí que este año

Voz 1021 03:45 pero porque nosotros tenemos problemas la comarca he generalizado en toda la comarca incide más porque ella venimos arrastrando el desempleo de hace mucho tiempo venimos de la falta de de eh digamos la ignorancia que le tiene totalmente a nuestra comarca y entonces todo hace que el problema pues es repetitivo hice no he acuciante Imaz todavía hay otro problema más y mañana más paro y más paro indefinido que planes de empleo y hablamos otra vez de planes de empleo no acabamos de enterarnos de que Xavi e la Junta va a destinar equis millones a a un plan de empleo es muy nos enteramos bueno que la gran beneficiada en este caso lo comarcas Sandro muy bien parece perfecto desde San Roque una pueblo más de de la comarca pero yo creo que la prioridad es la línea en la línea está muy mal y seguimos esperando que la línea venga algo positivo entonces hecho mañana pues nos pone peor hice tenemos que repetir otra vez lo mismo

Voz 0542 04:47 Nos da la impresión de que seguimos con los colores políticos a la hora de poder beneficiar a una localidad esto esta historia se repite siempre

Voz 1021 04:57 es cansino esto es cansino eh porque en todos los partidos políticos diría que no hicieran programas ya que no tienen programa porque cada vez hace un programa promete algo cuando llegue al poder no se puede cumplir o las razones que sea o usted esto lo tiene previsto ante para poner en el programa que difícil o no diga nada cuando llegue el momento pues actúe en pasan todo en todos los partidos políticos

Voz 0542 05:24 has desayunado con la noticia de que el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell o Josep Borrell va a reunirse con los alcaldes de de la comarca desde aquí desde lo que es el punto de vista de ciudadano de a pie no cuántas veces vamos a tener que contar lo mismo a todo el mundo porque estamos hartos de estas reuniones que al final no se ven los frutos

Voz 4 05:46 efectivamente yo yo si me permites una cosa que yo creo los ciudadanos los que no escucha a ciudadanas que nos escucha les puede poner efectivamente a ocho o la Expo la temporada estival que era como un bálsamo que no curaba el problema del desempleo pero que los mítines graba pues se ha vuelto ni siquiera ese bálsamo ha sido capaz de darnos una respuesta satisfactoria durante por lo menos durante este ejercicio no es verdad que si comparamos eh los datos porque claro todo los datos depende como quieras comparado con procuramos los datos del año pasado con este agosto agosto dos mil diecisiete agosto mil dieciocho el paro ha bajado la comarca un tres coma treinta de ochenta y tres por ciento treinta año harían falta para tener una cifra de paro que de T D P de pleno empleo técnico en esta comarca treinta años a este nivel de creación de cambio no hablar de la calidad del empleo que se crea de la precariedad de de la de la merma de salario de las que de las merma de las condiciones de trabajo respecto a los tú planteabas de la unen con voces la me parece positivo parece bien que el ministro de Asuntos Exteriores eh me reconozca o conozca de primera mano las inquietudes los alcaldes de nuestra comarca pero el Partido Socialista es rogó en un denominado plan especial de empleo para la comarca o perdón plan especial para el Campo de Gibraltar donde se contemplaba medidas de empleo medidas fiscales medidas de inversión que no conocemos que luego no se ha llevado el el Gobierno anterior se ha comprometido con aquella famosa reunión comisión interministerial y no hizo nada pero que el actual Gobierno han pasado a lo cien días aparte de guiños y buenas palabras no hay nada lo concreta esperemos que Reunión ponga sobre la mesa al señor Bono él efectivamente las medidas especiales que había comprometido el Gobierno de España de cara a mitigar los efectos del Brexit eh que lo tenemos a la vuelta de de la es

Voz 0542 07:40 cuando hablamos del desempleo tenemos que relacionarlo con la reforma laboral porque la precariedad en el empleo la contratación todo esto depende de las leyes que estén vigentes esa reforma laboral sigue haciéndonos mucho daño yo

Voz 1021 07:57 eh ante el tema del programa electoral si estamos diciendo o están diciendo que cuando lleguemos al poder vamos a derogar la distintas reformas laborales hagámoslo no o hágalo usted no ahora resulta que no se puede pues las razones que sea porque hay que cambiar la ley que bueno por las razones que ellos consideren oportuno o porque consideran que no es prioritario pero digo yo no sabe si en esta comarca o en Andalucía mejor dicho se echan trecientos sesenta y seis millones en hora extraordinaria en fin que equivale a catorce mil puestos más o menos de trabajo tan difícil es decir vamos a ser un plan con este tema concreto no te habla de los cincuenta articulado de los sesenta de los setenta de la reforma no

Voz 5 08:48 este tema concreto para que genere empleo es tan difícil sean no echar horas extras contratar

Voz 1021 08:54 el que lo lógico no habrá obras que sí son fundamentales porque la empresa no puede estar cambiando lógicamente ni contrato personal contratando personal en momentos determinados urgencia pero para esos temas concretos pero es que aquí se ha cogido la hora extraordinaria como eh no me viene muy bien venga vámonos hacia delante no mire usted no se puede echar otro Triana además que es la que manda la ley la acción tan difíciles dentro de esta reforma laboral hablar de ese tema concreto

Voz 4 09:24 yo me permití creo que ahora mismo en el mercado laboral del Campo de Gibraltar se pone es un paradigma de cómo es el fracaso del modelo a niveles con todo el Estado en una comarca que cuando el mercado cuando el mercado se debe o cuando la situación económica de España se refería aquí con una tuvo una pulmonía triple no en lo laboral las reformas lavó la reforma laboral ha supuesto una devaluación salarial sin precedente una pérdida de derecho absolutamente inaceptable y además no ha venido a corregir ninguna de las a cumplir ninguna de las promesas de las bondades que se los vendieron cuando cuando la cuando la la aprobaban no nosotros lo decía eh bueno la reforma laboral es una puerta abierta al fraude al fraude es lo recomendaba llevó ante a hablar de una cosa crece un compañero con cierto Hernangómez le digo eh Cerio André estamos esté compañero esta nominación compañero que tiene un contrato a media jornada dice nuestro compañero tiene un contrato a medio salario y es verdad es lo que está pasando se está contratando a gente por eh eh a jornadas reducido cuando he echado jornada una media por la de media con un salario de mucha este pagado en negro en el mejor de los casos el problema de las dos áreas que lo es fundamentalmente hay un problema más gordo difícil de cuantificar que es cuántas horas Ésta no pagaba aceptar haciendo en este país

Voz 1021 10:47 siempre fraude club conscientes

Voz 4 10:50 la social con el consiguiente fraude hacienda con el consiguiente perjuicio para los trabajadores con la consiguiente competencia desleal para con aquellas empresas que efectivamente lo hará cumpliendo la ley porque otra no se está poniendo muy difícil a las empresas que cumplir la ley competir con otras que no hay un problema que es que no tenemos capacidad de intervención desde lo público porque las dificultades que presenta y las carencias que tiene la inspección de trabajo eh son el caldo de cultivo para que haya empresarios piratas que que va ya que no sean capaces de cumplir la ley que compitan de manera desleal con otros no

Voz 0542 11:27 una algo importante que plantearos plataforma del ferrocarril Consejo Económico y Social Plataforma por tu seguridad por la de todo por la de todos la sanidad del Campo de Gibraltar también una plataforma muchas plataformas que a veces se las lleva el viento nosotros seguimos sin conseguir lo que nos hace falta lo que queremos que es lo que pasa estamos realmente pegando gritos donde nadie nos oye

Voz 1021 11:55 mira el las plataformas suceden surgen como todo lo mal que el ciudadano está harto

Voz 0542 12:02 sí pero hay algunas que se reúnen una vez y no vuelvan a reunirse

Voz 1021 12:05 bueno porque a lo mejor no han tenido aburren ante es como todo es muy difícil

Voz 0542 12:11 hay partes de de la mayor parte de este año

Voz 1021 12:13 desde que si hay veces que dura más otras que dura menos dentro de las plataforma después eh hay quizá algunos movimiento político extraño que

Voz 0542 12:22 erróneos no que claro que que la cuenta sirios

Voz 1021 12:25 no les gusta al conocer manipulados entonces no no yo creo que es bueno que existan plataforma que salgan y proteste en hay que hacerlo también se ve que que te ilusiona porque tú coges con gana cualquier eh reivindicación sanitario de otro tipo y al final ves que no hay resulta el político general que es donde tiene que en Sevilla Madrid donde toque tiene que era el puñetazo en la mesa es decir hasta aquí hemos llegado Campoy Baltar hasta aquí derecho pero no entonces la gente pues lógicamente lo que hace que defraudó ya pues no sigue bueno esto no sirve para nada luego que ocurre que cuando llegue la hora del voto pues ya tenemos el problema que hay mucha atención que ahí no sé cuánto bueno pues mire usted vamos hacerlas con censos momento pero no así estamos oí de verdad que es muy complejo porque se van uniendo una detrás de otra yo esta comarca con tanto puerto que tenemos con tantas grande Industria con tantos parque con locales con tantas cositas buenas que tenemos

Voz 5 13:25 tantas playa etcétera con los que tenemos casi treinta mil parados y una carretera reivindicando la es de

Voz 6 13:31 el carrete para para llorar

Voz 1021 13:35 yo otro tren que ella me es decir también me gusta hablar vosotros tren Manolo hablamos

Voz 6 13:39 no ha llegado el tren llego a reivindicar hoy ven estamos tu durante todo el año bueno no porque luego de sigue como Partido Socialista nosotros no vamos reivindicar el TAS pues entonces crítica hasta tres

Voz 4 13:51 verdad hay os acordáis de seda o desde luego de una campaña que hubo prisa para para exigir la eliminación de los

Voz 7 13:59 peaje que se hiciera o concentraciones ahí el peaje en Guadiaro se hicieron también seguimos pagando los seguimos pagando no decir adecuadas

Voz 4 14:10 cuántas pistas hemos para apoyar a la cara porque decía voy a citar la fuente porque creo que es de justicia es decía Estanislao Ramírez compañero periodista dice nos estamos equivocando la concreción de esta campaña podrá era Stop peaje hay que hacerla en positivo Cádiz algo tendrá que hay que pagar para verla era esperado la primera vuelta hemos respecto a lo que tú decías de las plataformas yo creo que las plataforma son la expresión de un tejido social importante que hay en esta comarca que muchas veces verdad que chocan con la frustración de qué eh lo los ritmos de lo de la acción política no se corresponden con los mismos que la necesidad vital la vida cotidiana de la ciudadanía hay en cualquier caso yo creo que hay dos cosas fundamentales uno la cederían no se puede aburrir no yo ayer ayer participaba en la concentración de los pensionistas de que aquí tenemos que miles porque al final la revisión salarial que se va a pagar ahora todo el mundo va a poner la mano pero movilizado somos una minoría bueno yo creo que eso frustra pero fundamentalmente yo creo que es importante la articulación del tejido social en cualquier sociedad los si no hubiera habido la movilización de gabinete este país nos hubiese hecho esa esa recuperación de poder adquisitivo de las pensiones para que otra cosa es que los ciudadanos que es cultura democrática elemental que es que los ciudadanos tienen que tener tienen que aprender que su voto que su papeleta es el arma fundamental que en democracia tenemos o que todos y cada uno de nosotros y en ese sentido como como la nuestra donde da igual que los pisotones porque bueno después somos de Madrid o del Barcelona y a mí me da igual que pase lo que pase os hoy de un las voces de otros no yo creo que la cultura política de del poder de nuestro bote fundamental cuando la ciencia ha demostrado el Gobierno del Partido Popular y me permití un ejemplo cambió su discurso respecto a Gibraltar y a los trabajadores transfronterizos cuando vio la pérdida de votos en esta comarca cuando puso el termómetro tiro que está pasando está pasando eso que hay miles de trabajadores a los que tú estás jugando con su pan también hagan

Voz 0542 16:08 todo el discurso o no lo ha dado Pedro Sánchez y permíteme Manolo cuando estaba en la oposición sabía las carencias de nuestra comarca las necesidades después del tiempo que lleva en el Gobierno todavía no hemos escuchado nada nuevo

Voz 4 16:20 son realmente si yo te decía antes a ver si Borrell dan pone encima de la mesa los compromisos que ya había ocultado su partido el plan especial para el Campo de Gibraltar es el bretón es decir de a ver si es verdad que ponen sobre la mesa un programa eh Un Pla un un cronograma son versiones del ferrocarril

Voz 1021 16:37 yo es hablar del versionarla ahora no quiero restarle el cuando claro

Voz 6 16:40 no yo me gustaría que los alcaldes de los que va no no se le diga me imagino que serán

Voz 1021 16:45 los organismos oficiales bueno pues que que luego nos cuente lo que han hablado eh

Voz 6 16:52 que no cuenten traído para Carlos los alcalde que ha dado si el problema es que nos lo cuentan pero después no se cumplen

Voz 1021 16:58 no no no lo cuenta te bueno no lo cuenta tampoco no cuentan aquella porque la última reunión que también ha estado tan que yo recuerde no trajeron mucha muchas

Voz 0542 17:06 así ideas mira van a acudir a esta cita el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de de Félix el subdelegado del Gobierno en Cádiz José Antonio Pacheco y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar Luis Ángel Fernández echa de menos la representación sindical en reuniones como ésta o es normal que sólo se cite a los políticos

Voz 1021 17:25 normal no debe crecer pero bueno algún día cambiarán no ellos eligen con quién tienen que reunirse bueno pues muy bien muchas veces nosotros estamos a pie de calle yo cuando me hablas de las estadísticas del paro me las creo lógicamente pero el que sabe perfectamente lo que está ocurriendo la comarca somos nosotros que todas las mañana estamos recibiendo

Voz 3 17:44 a la gente en paro Manolo permíteme no no no voy a preguntar

Voz 0542 17:48 sobre esto porque quiero entrar en el Brexit nos quedan cuatro minutos y sé que a este tema queréis dedicarle tiempo después si quieres volvemos a lo que estamos hablando pero el Brexit qué va a pasar que incertidumbre hay cuál es lo lo lo que estáis palpando la que en las salida

Voz 4 18:03 es la misma que cuando se el día siguiente de eh de que la ciudadanía británica aprobara el su desconexión de la misma porque no hay ni un proyecto claro por parte de los sucesivos gobiernos españoles ni tan siquiera un proyecto claro por parte de la del propio Gobierno eh británico aquí en medio hay trece mil trabajadores transfronterizos que no nos damos cuenta de cuántos son hasta que vemos que es muchos de ellos conviven son compañeros de que los padres de compañeros de clases de nuestra así de nuestros hijos son nuestros vecinos del quinto mucha gente eh que trabajan en Gibraltar y mucha gente que depende del consumo de la gente de Gibraltar en esta comarca por lo tanto un problema importante y y seguimos pendientes yo voy a seguir reivindicando lo del Plan Especial que se comprometió por parte del Gobierno del Estado para aminorar los que va a pasar después del Brexit fundamentalmente queda por concretar Ikeda por por deja claro qué va a pasar con esos trabajadores que va a pasar con esa empresa que tienen suscrito su fundamental cartera de clientes y que va a pasar en esta comarca donde la aceptación está al habla de miles debe de puestos de trabajo de miles de millones que me en intercambio comercial

Voz 0542 19:16 Ángel bueno puede con el tema del brasileño

Voz 1021 19:19 puedo decir que más allá del Brexit no miremos tanto Gibraltar ibamos a mirar a la Línea de la Concepción por ejemplo que el pueblo que estás pegado pegado ahí iba a ser el mayor perjudicado hay algún plan especial para la línea hay algún tema concreto para la línea el político o los políticos que van a Madrid iban a hablar de este tema concreto es a mí lo que me gustaría Baena traerá algo a la línea de la confección es un problema lo que hay en la línea en toda la comarca problema pero allí más acuciante de todo es sabido y añadimos el tema del Brexit vamos a cuidar más pueblos nuestro después veremos lógicamente entrando los trabajadores y después veremos lo que se hace con el tema de de Gibraltar etcétera etcétera no

Voz 0542 20:08 bueno pues ya que lo hemos dedicado este tiempo al Brexit qué tal si volvemos algún tema que nos haya quedado pendientes porque ahora tenemos un minuto y medio ese que sabéis repartirlo a la perfección vamos a Manolo

Voz 4 20:18 muy rápidamente eh yo creo que es un elemento fundamental del empleo la infraestructura de esta comarca y cuando hablamos infraestructura de esta comarca el ferrocarril es fundamental y a mí me gustaría yo desde Comisiones así lo hemos planteado iba más sigue haciéndolo cuando hablamos de ferrocarril hablamos de Desarrollo Económico y Empleo porque estamos hablando de que una parte importante de la generación de riqueza y empleo que tiene este puerto está cercenada o no no es capaz de desarrollarse la medida que pudiera porque no tiene una conexión férrea que no permite a compartir con otros puertos competidores con otros puertos que como Valencia como Barcelona no yo creo que es fundamental empleo eh ferrocarril es fundamental para nuestra comarca para Andalucía

Voz 6 21:00 bueno pues me gustaría que con todos los

Voz 1021 21:02 hay que tienen las grandes industrias ahora de nuevas obra etcétera etcétera no informaran un poquito más de lo que se va a hacer por ejemplo en el tema de refinería que va a venir una inversión bastante grande no sabemos nada de de puestos de trabajo de cómo va

Voz 8 21:14 ha resultado el tema etcétera no

Voz 0542 21:17 Nos vamos me despido con contigo de Sabina me vas a permitir que se dedique Manolo Triano Jan el me vais a permitir porque sé que os gusta muchas gracias por estar aquí con nosotros y estoy segura de que no hemos

Voz 8 21:28 ha hablado más de lo mismo han salido cosas nuevas gracias