Jesús Casado, no todo es blanco o negro

Voz 1 00:00 una ocho minutos de la tarde

Voz 0137 00:08 buenas tardes bienvenidos a la entrega el número veintidós de la música de tu vida desde la bella Segovia La Bella Bahía ese es el camino recorrido por nuestro invitado de hoy gracias a su música lo vamos a conocer mejor vamos a descubrir cómo es cuáles son sus aficiones entre las que se encuentra el fútbol aunque ya no puede practicarlo me gusta cantar la primera vez que vio el mar quedó prendado fue en Tarragona aunque la vida después lo hizo vivir cerca de él en esta comarca porque muchos son los caminos del Señor hoy la música de tu vida es la de Jesús Casado párroco de la iglesia de Nuestra Señora de La Palma en Algeciras

Voz 1 00:49 que sus Casado buenas tardes

Voz 0137 00:52 bienvenido a la música de tu vida no sé si va a ser una música celestial pero nosotros creo que vamos a poner música muy variada hoy no

Voz 2 01:00 sí es de lo que a lo largo de mis años pues se ido

Voz 1 01:06 escuchando cómo han pasado doce años desde este programa esos Casado buenas tardes fue ayer no sé si se acordaba de este programa que esos Casado

Voz 3 01:17 no no la verdad es que me quedé sorprendido al como es normal yo

Voz 0137 01:23 esta mañana cuando preparaba yo la entrevista con el que ha sido durante cuántos años párroco de de La Palma

Voz 4 01:30 y no veinte

Voz 0137 01:32 veinte años lleva en la comarca más de cincuenta

Voz 4 01:37 en la comarca hace cincuenta

Voz 0137 01:39 ya llegó en el año sesenta y ocho bueno pues hablábamos con Eli de las canciones que habían marcado subida por cierto canciones que nos van a acompañar durante esta entrevista me vas a permitir que recuerde Jesús estas canciones que que tú cono con tanto cariño compartidas con nosotros fíjate que doce años después te encuentro más serio que entonces no sé si es que la responsabilidad de los años Nos hacen ponernos serios a todos

Voz 4 02:07 bueno no sé si estoy

Voz 3 02:10 la seria crisis que es cierto es que por una parte el trabajo a la responsabilidad pues de alguna forma yo creo que no solamente cambia en la manera de ser sino también nota en lo físico y lógicamente los años no pasan en balde de ahí que a lo mejor pues mi cara he haya ido cambiando aunque todavía a la gente para la halagar me me dice Si estás muy joven pero los años están ahí

Voz 0137 02:39 pero estás joven la verdad es que te conservas bien es verdad cuando te cuando te lo dicen llegas en el año sesenta y ocho a nuestra comarca llegas a La Línea de la Concepción el primer destino también ha pasado por tarifa y finalmente ya tu último Plaza ha sido Algeciras donde te has mantenido durante más de veinte años

Voz 4 02:57 hombre de vida perdonan no queda que te olvides que están en Tarifa fui también párroco de fascina as de Bolonia

Voz 0137 03:06 está

Voz 4 03:07 faltan tres años para mí muy bonitos porque fue la primera vez que asumir una responsabilidad como es el párroco

Voz 0137 03:16 a esa seriedad que quizás también te aporta el no ser de de de la zona te ha ayudado a entendernos mejor a ver otra perspectiva de de los andaluces andaluces y en este caso de los gibraltareños Jesús

Voz 4 03:32 sin duda yo creo que vine aquí como un desconocido desconociendo prácticamente toda esta zona ya que cuando yo lleve y me presenté al obispo

Voz 2 03:46 pues no timo

Voz 4 03:49 por qué has por toda esta zona no que es la línea hidalguía para mí pues fue una sorpresa porque ciertamente en aquellos años la hace cincuenta era muy distinta a la que hoy podemos encontrar para mi fue una sorpresa encontrar la emergente quién sí

Voz 1 04:07 a la que Santiago A

Voz 4 04:10 Boston

Voz 5 04:11 y requiere tenía

Voz 3 04:13 eh consigo pues una zona donde también no la tonada no a parte cantar

Voz 0137 04:20 aún así este vamos a cerca

Voz 3 04:23 al lado de la frontera para mi fue una sorpresa porque el ver chabolas el verde gel madres

Voz 4 04:33 dando los piojos a los niños

Voz 3 04:36 el estar sin calles todo Arena

Voz 4 04:40 pues eso a pesar de que yo vengo de una familia muy humilde no se conocía permitía Payán y chabolas Ny piojos de esto no y eso me sorprendió hoy ciertamente me hizo tomar conciencia de que era otra manera

Voz 5 04:57 de vivir otras moneda entender la vida

Voz 4 05:01 ya ir poco a poco pues sí que creo que de estos cincuenta años he ido cambiando en el conocimiento de los andaluces he ido

Voz 3 05:11 yo también de alguna manera caminando junto a ellos en la medida de mis posibilidades de mis capacidades yo creo que hoy día podría hacer análisis volcó mucho más realista también no dejemos de pensar que esta zona ha cambiado muchísimo y al cambiar la zona han cambiado las personas han cambiado la circunstancia

Voz 4 05:38 ideas muy Algeciras del dos mil dieciocho no tiene que ver absolutamente nada para ofrecidas de mil novecientos setenta y cuatro que es cuando llegué aquí

Voz 0137 05:54 mira he estado contactando con personas que te quieren mucho e ir alguien ha querido entrar y otras personas por su timidez no pero sí que me han dejado un mensaje para por ejemplo te traslado de Esperanza Gil Trujillo la viuda de Carratalá que es como todos la conocemos me dice toda persona que ha acudido a él lo ha encontrado me aporta un refrán quiere que que que tú y yo lo analicemos on tu cuerpo al viento y unos dirán que es blanco y otros dirán que es negro

Voz 3 06:25 querría es por cuántos años se conocen la esperanza no esperanza es una institución estaba por llegar a Palma

Voz 5 06:34 que ella que vino también de un pueblo

Voz 3 06:37 cito de Málaga se encontró Alozaina en concreto es el pueblo pues se encontró con una ciudad donde y ya desde el principio entró en la iglesia de La Palma como feligreses nadie

Voz 4 06:53 mejor que ella yo creo para conocer y analizar los años que han pasado conmigo desde que llegué también entré en contacto con ella con su marido Arturo descanse conocí hijos aquí hemos hecho excursiones hemos vivido vacaciones juntos hemos estado toda mi en

Voz 3 07:16 echando todo lo que hemos podido por la parroquia de La Palma

Voz 4 07:22 ciertamente como ella dice

Voz 5 07:24 se depende desde dónde

Voz 4 07:26 a uno le mide pues así a lo mejor lo juzgan unos te pueden ver blanco yo donde puede haber negros no ya ciertamente en ese sentido pues que que sí que

Voz 3 07:38 esta acertada que quizás por mi forma de ser y manera de actuar pues para unos persona agradable simpática acogedora pero a lo mejor balada otros curas Villel pura que queda

Voz 1 07:57 aunque muchos chistes no cuentas Jesús muchos muchos Toxo no eres no se gestos cuando te tienes que reír de la viva de las gracias

Voz 4 08:07 reírme de la vida no creo que tiene que reír a veces no yo creo que la vida hay que tomársela en serio porque la vida es el mayor don que tenemos la vida es la donde nosotros nos desarrollamos

Voz 0137 08:22 entonces corrigió perdóname has aprendido ha aprendido a reírte en la vida no sea en momentos en los que hay que reírse y a boca llena conmigo te ríes mucho sí

Voz 4 08:30 que estás en programa sin duda sin duda que yo me río pero lo que pasó que mi memoria en este sentido como perfecto los chistes curiosísimo Joe un chiste hoy me reía mucho los crudos se chistes ya bueno no claro o sea que si como tú dices no soy chistoso aunque me gusten él si Celestin

Voz 0137 08:51 existe Mari González también una feligrés a ellas sí ha querido estar en este programa sí que nos agravado este mensaje no te vayas emocionar mucho

Voz 6 09:01 es una persona excelente una persona que no todo el mundo lo conoce todo el mundo lo has conocidos porque ha sido su carácter el castellano dedicaron ha sido la persona que ha llegado a a las personas si no sino que ha estado siempre estar aquí nadie legado él eso Ron puedo asegurar y como yo muchísimas personas pero muchas obras no le han dado a conocer bien pero vamos es una persona maravillosa cero doce de lo que es a la cabeza Lido que lo hemos visto lo hemos vivido con él todo lo que lo que ha hecho falta de él porque es que ha sido demasiado porque estando como estaba enfermo hemos hecho frente a todo ha estado muy solos en cuanto a a tener en avenida de ayuda negro de mucha gente pero a la hora de la verdad Estados los como responsable de una parroquia es muy grande es muy importante como sabéis icono cofradías con caritas concurso Un con estos grupos de personas con liturgia con una cofradía las tres cofradías que la Parroquia como aunque la catequesis de adultos de órdenes de niños todo todo todo el archivo mil veces ha tenido que bajar al archivo afirmar cosas ya resolver cosas porque aunque ha habido una persona ahí pues en siempre estaba ahí algo que hiciera falta muchas veces pues no he tenido tiempo libre no ha tenido su tiempo para él ha querido tener un día libre del recuerdo el otro día estábamos hablando de ello aquello tenía un día libre y al final pues se quedó en nada en trabajar todos los días día libre en cuanto a un poco ministra de grupos citados porque la y no se ha cerrado nunca entonces que tengo es decir del padres no como persona maravillosa como sacerdote el no va más porque ha cumplido cumplido lo que yo conozco y lo que me han contado pues al cien por cien mi extraordinariamente bien y hemos llegado cualquiera en cualquier momento y no era escuchado a echa horas con personas cuando lo ha necesitado cualquier concesión cualquier ayuda la incontrolado encontrado en el las seis mil y la persona que diga lo contrario es que no alegaba conocer algunas veces me ha dado pena que me dijeron es que es muy distantes que termina la MI6 edad chiquilla habla con él dile que necesitas hablar con él iba a tener entiendo que necesites tú escucharte la concejal de ayuda de la seguros efectivamente

Voz 0137 11:36 pues es es lo que piensa Mario González sobre Jesús Casado

Voz 3 11:40 sí es una de las personas que IS que requieren mucha lógicamente solamente es un querer decir de palabras sino que

Voz 2 11:50 eh junto con eh

Voz 3 11:53 Esperanza pues me cuidan físicamente y lógicamente el contacto diario a las veo otro pues llegó a conocer mucho más

Voz 0137 12:05 eso es casado me has nombrado a dos mujeres y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con un sacerdote preguntó por el papel de la mujer en la Iglesia IS poco avance que existe todavía en la Iglesia en cuanto a reconocer a la mujer como tal que la mujer tenga otras funciones más visibles dentro de la Iglesia me gustaría preguntarte lo hoy aquí ya que estamos frente a frente y delante de un micrófono deben avanzar las cosas más

Voz 4 12:28 sin duda hay yo creo que estamos en camino de ello

Voz 0137 12:31 están tardando

Voz 4 12:33 bueno lo que pasa que son cambio a veces en el que se quiere muy radical pero yo tengo que reconocer que gracias a las mujeres la Iglesia es lo que es aunque a veces seamos muy clerical es y pensemos que el cura es el que manda en la parroquia yo también podría decir te miran como los matrimonios e las mujeres sí sometió a los maridos pero luego los maridos tienen que hacer lo que quieren las mujeres pues esto pasa porque poco también en la Iglesia cuántas veces me he encontrado ello con situaciones en que habría que tomar una a otra como hubiera mujeres por medio se hacía al final lo que querían las mujeres pero no digo porque y tú yo creo que debido a Foro otra idea que yo creo que es importante que algunas otras iglesias cristianas

Voz 3 13:28 pues han avanzado más como por ejemplo de Iglesia anglicana donde tienen hasta obispo así eh

Voz 4 13:35 hay que la única teoría Egeland ICA de sus iglesias ha llegado al máximo a la mujer aquí entre nosotros yo de que hacen como te he dicho una labor muy importante sin ellas difícilmente los sacerdotes podríamos llevar a cabo las distintas facetas de la vida pastoral pero a mí me gustaría que la mujer como ya a poder ser el hombre casado para ir poquito a poco pues pudieran ser día con misas guión había cornisa tiene un papel también muy importante en la Iglesia porque como los diáconos permanentes podrían bautizar podrían presidir de en qué elemento del

Voz 3 14:23 el matrimonio podría llevar

Voz 4 14:25 la comunión a los enfermos

Voz 3 14:28 podrían también fue

Voz 4 14:31 es en presidir unas guías de un difunto es decir que prácticamente no hay poco más eh pero lo podrían hacer todo yo he procurado dar también ese papel a la mujer de tal manera hay que yo he pensado que era el dueño la parroquia yo no era el señala hoy que había que hacer cuando yo algo personal he dado una responsabilidad en este caso sabido muchas mujeres en mi vida sacerdotal de dado no solamente el poder hacer esa actividad sino al que ellas tomasen decisiones yo me he adaptado a muchas propuestas muy importantes y a veces realmente muy acertadas para poder realizar todo lo que es una vida pastoral desde aquí yo quiero agradecer sinceramente a todas las mujeres que conmigo han trabajado en las distintas parroquias porque ciertamente se lo merecen yo recuerdo esta parroquia con mucho cariño porque es donde más tiempo dado pero por ejemplo para mí eran un ex empleado de mujer valga la redundancia La Bajadilla estado cinco años La Bajadilla donde me puse enfermo pero han sido en un barrio humilde y sencillo donde yo me he encontrado muy a gusto guión de ahí cantidad de mujeres que sé que siguiendo sobre todo a la devoción a la Virgen de Fátima pero de toda la parroquia pues nunca tuve en heces ciudad de nada porque la mujer estaba ahí muy presente lo mismo en la Piñera donde estuve tres años de de coadjutor pero luego ya aquí como he dicho en la parroquia de La Palmas es donde más mujeres han estado colaborando en la Parroquia

Voz 0137 16:30 a mí me lo decía con esa me ha gustado mucho problemas me gustaría también verá una mujer consagrando en una parroquia eh yo tengo que aportar hay Univision com como mujer porque no eh porque no

Voz 4 16:40 porque no hay cadena te gustaría verlo verlo está si yo creo lo que pasa que que ser sacerdote no significa solamente poder consagra y y en este sentido yo creo que nuestro pueblo tiene muchas ideas equivocadas y al mismo tiempo mucho desconocimiento de lo que significa ser párroco en un determinado lugar la gente a veces opina con que el cura con decir misa hay un plan de chiste es algo que trabajan es media hora al día y combina K decir esa pues es realmente pensar a otros como por ejemplo no en el aspecto económico y lo comentaba yo prevé con Mary que mucha gente quizá nada de iglesia porque la Iglesia tiene de todo desde la Iglesia es suya la Iglesia estás su servicio a la Iglesia lo que tiene

Voz 3 17:43 son gastos para pagar pues por ejemplo y como es una anécdota pues la oiga decir también el último recibo de luz que ha llegado a parroquias de La Palma son mi

Voz 4 17:54 quinientos euros micro

Voz 1 17:56 dos euro mil quinientos euros

Voz 7 17:59 claro cuando uno como

Voz 4 18:01 responsabilidad parroquial se encuentra hay que le dice él que llevaba las cuentas oye tú tú sabes que ha llegado la factura de la luz con mil quinientos euros pues se quedaron poco pajas son brazos no esto dice bueno y aquí donde porque también hay que decirlo la Iglesia o los feligreses colaboran mucho pero de As desde hace unos

Voz 3 18:28 cinco años para acá

Voz 4 18:30 yo te diría que a veces ha bajado un cuarenta ocho cincuenta por ciento las aportaciones de los fieles no a lo oscuro

Voz 3 18:38 tras

Voz 4 18:40 que mucha gente cree que cuando se casa

Voz 3 18:42 el dinero que le viven en la parroquia es para cura aunque cuando Bautista es para el cura ustedes

Voz 4 18:50 el sacerdote tiene un salario que les da la diócesis que parte viene de las cintas de Hacienda ir a otra parte de lo que colegial mente aportamos las parroquias pero que el sacerdote de lo que recibe en las parroquias es para las parroquias para conservarlas y poder hacer frente a las necesidades que cada parroquia pues tiene

Voz 0137 19:20 bueno dos preguntas para terminar primero la radio sé que te gusta Jesús igual que la música

Voz 4 19:26 sí fue quizás una faceta importante de

Voz 3 19:30 de esta casa me quiera llegar aquí al decir no estando en la parroquia de La Palma empieza conocer a unos y a otros me ofrecieron el venido aquí no yo vine con miedo lógicamente porque me dio lugar a cada sin conocer esta faceta ello ponerme delante de un micrófono y hablar con esto no lo estoy haciendo solamente frente a pero no a la gente

Voz 4 20:01 pero me atreví Itu

Voz 3 20:04 dos facetas una en que tenía un programa semanal los sábados con Pepa Ojeda con

Voz 4 20:11 Maribel Solís muy luego tuve también otra faceta en que diariamente escribía un folio con un pensamiento no todo esto ha llevado mucho tiempo pero es que yo creo que de esta manera llegaba a mucha más gente porque claro

Voz 1 20:31 la momentos sólo los que están allí en la parroquia

Voz 4 20:34 muy pocos en realidad porque esta es una zona muy de es Christian izada y aquí yo tendría anécdotas para estar mucho tiempo hablando por ejemplo oí Vigo una nada más

Voz 3 20:50 estando unos novios digo vosotros habéis hecho a Primera Comunión robusta me preparar la boda

Voz 4 20:57 sí sí veía seguro pero él no lo veíamos seguro Diego habéis hecho la primera y la segunda me dicen no yo qué es eso de la comunión la infección por lo menos una vez que hiciste la primera y segunda fue bueno pues qué es eso de la segunda comunidad y eso es casa

Voz 0137 21:24 dado una última pregunta me gustaría que fuese muy directo como lo ha sido hasta ahora en esta entrevista que te ha quedado por hacer

Voz 3 21:33 pues mira me ha quedado podré hacer por una parte las parroquias por Ronda de Estado lo que me gusta

Voz 1 21:41 no he sido

Voz 4 21:43 de hacer un coro que ciertamente pueda animar la vida litúrgica de las parroquias no quiero quitar ni mucho menos mérito a las personas que es fan doce y a pesar de su edad y a pesar de otras cosas han preparado con sus capaz ciudades los cánticos que lo ósea encantado polémica por parte también he puesto mi grano de arena para

Voz 3 22:15 nunca faltar a la música pero no ha formado un coro como a mí me hubiera gustado tener que con jugara

Voz 7 22:25 la zona donde estábamos lo

Voz 4 22:27 andaluz con lo litúrgico y que así de esa manera hubieran sido unas celebraciones quizás un poco más alegres también por otra parte pues mira me hubiera gustado el poder colaborar más por las personas necesitadas yo procurado en la medida de mis posibilidades ayudar mucha gente no conoce ni mucho menos lo que yo he hecho pero mi faceta en Cáritas ha sido también muy importante en la vida he llegado a ser consejero de Cáritas general ha sido vicepresidente de la Caritas de Andalucía les sido el delegado episcopal aquí en la diócesis de Cádiz aquí dentro de Algeciras procurado que donde yo quiera que estuviera era siempre el equipo de Cáritas funcionara a lo mejor posible para ayudar lo mejor también posible a todas las personas más necesitadas ahí es donde quizás pues Mena mucha gente ciertamente esto lo que a Cáritas llega prosista de de todo tipo en realidad hemos procurado ayudar a todas

Voz 0137 23:45 dicha una señal de reloj inmediatamente como ha trabajado en Radio sabe que es que el tiempo nos comen Jesús Casado sacerdote desde que nació ha confesado en estos micrófonos en nuestro programa que es sacerdote pero no monje o sea que está al tanto de la actualidad y conoce lo que pasa y eso le encantaba estudió Teología en Salamanca su primer destino en nuestra comarca fue la línea en mil novecientos sesenta y ocho y desde entonces hasta ahora ha llovido mucho voy a terminar con ese refrán de su amiga Esperanza Gil Trujillo

Voz 1950 24:18 ese Pon tu cuerpo al viento unos dirán que es blanco y otros dirán que es negro espero que esta entrevista haya aportado otro color a la visión o al pensamiento que pueden tener muchos de Jesús Casado

Voz 4 24:32 puedes hablar claro simplemente el ya he dicho antes el agradecimiento a los que me han acompañado pero que todo el mundo sepa que ya ha dejado de ser párroco de La Palma y el obispo a la jubilación que yo he pedido el día veintiuno celebraré mis bodas de oro hiló me voy a quedar ejercidas porque creo que esta ciudad me ha ganado en vez de volver a mi tierra pues