El BMC de Algeciras arranca la pretemporada

Voz 1 00:00 hola buenas tardes bueno Aurelio primeros partidos de pretemporada ya Chava rodar la pelota por fin con un doble compromiso triunfal aunque eso lo de menos aunque siempre acompaña en Triana y en San Fernando este fin de semana no

Voz 1239 00:11 si se trataba un poco de de ver la la situación del equipo en qué en qué momento se encuentra hay bueno el resultado la verdad que sí fueron dos dos victorias pero bueno que lo menos lo menos importante ahora mismo ya me imagino que que el entrenador Chano habrá sacado bastantes conclusiones de esto de estos dos partidos

Voz 1 00:27 eso expositivas que aseguró que ha sacado al entrenador Sebastián García Chano entrenador buenas tardes

Voz 2 00:31 hola qué tal bueno primeros partidos de la pared

Voz 1643 00:34 temporada mitad veintiséis treinta el sábado se ganaba en ese trofeo de de balonmano Triana allí en tierras sevillanas y el domingo casi sin tiempo para pasar por casa para debatirse diecinueve veintiséis ante

Voz 1 00:44 balonmano San Fernando Cuéntame cómo fueron ambos partidos tuvo yo creo que saca conclusiones positivas décimo pero bueno también alguna que otra mejorar porque bueno para eso está la pretemporada no

Voz 3 00:55 la verdad es que muchas cosas por mejorar cosas lo que pasa que que los protocolos ha cogido un poco más el Fórum al que esto por equipo y y la verdad que yo creo que éramos había mucha diferencia por lo menos en la pretemporada había mucha diferencia entre el equipo equipo hemos empezado muy pronto la pretemporada pero yo llevan un par de temas la trabajando Oliver

Voz 1 01:24 lo que a principio de verano todo el mundo decía bueno ya hay que ponerse las deportiva ya hay que empezar a entrenar a día de hoy a dos semanas vista DEC arranca la competición es casi casi un privilegio para ti y los tuyos no

Voz 3 01:35 sí la verdad es que físicamente ruda alegría veo Segal es jugar un partido contra Diana que fue un partido duro tuvimos que corre mucho y pelear mucho si después como twis se casi por digamos a las tantas de la madrugada y por la mañana tempranito nos fuimos a jugar con Fernando y lo mismo la verdad que tú que tú un halo pudiera vamos partido oí yo creo que no ha vendido perfecto para para ver cómo estamos físicamente

Voz 1 02:03 además la importante es que pudiste aguantar con bastantes jugadores no prácticamente los dos partidos más en Triana que con el de San Fernando pero bueno que la preparación va bien que las sensaciones son buenas y que a poco menos de quince días de que arranque la competición oficial en Ciudad Real el equipo va por esa marcha importante no daba a falta de del último ensayo de del verano

Voz 3 02:22 sí lo que contar con los demás equipos pero nosotros yo creo que físicamente y tácticamente estamos muy bien preparados que yo mejor que el año pasado seguro que vamos a empezar la Liga lo que pasa que después Normaa con los más equipo el domingo con mala queremos hacer un una buena piedra de toque para para que no ponga a ver qué está

Voz 1 02:47 bueno pues vamos a ver cómo sale la situación porque el partido del domingo se la trae vamos ahora en breve de ese memoria al PP de que va a tener lugar este fin de semana Chano seguir trabajando Villastar a competición a la vuelta de la esquina un abrazo fuerte

Voz 3 02:57 un abrazo muchas gracias

Voz 1 02:59 Aurelio la verdad es que las sensaciones del equipo no sé si Twitter este fin de semana en esos partidos como Koplowitz a los chicos

Voz 1239 03:05 sí estuve en Sevilla en viendo Triana en la verdad que que el partido fue muy interesante la portería estuvo bastante bien tanto Álvaro como como tú y como ni el pollo que que salió también estuvo bien parados siete metros decir a portería estuvo muy bien después el equipo en defensas empleo bastante fuerte en ataque estuvimos quizá algo más más espesos sí pero bueno normal hasta esta altura pero sí es verdad que no le dimos opción ninguna Se fue ganando todo el partido en que al final el resultado fue de cuatro todo el partido tuvimos ganando de nueve diez goles de la diferencia hay me yo me vine me vine contento muy contento con el con el trabajo de la gente

Voz 4 03:47 el sea gris

Voz 1239 03:50 vicio mucho y muy rápido repite muy rápido el ataque se intentó también me me vine muy contento la verdad que no condene acabado al principio la aportación de la

Voz 5 04:00 portería porque este nuevo curso tenemos nuevo integrante de la meta del Colomer dental al ahora

Voz 1239 04:06 sí sí hombre ya sabe y todo se fue de Ignacio Ignasi ahí bueno teníamos hay una vacante que que con chico Ny por tan tan bastante bien cubierta la portería pero queríamos algo así

Voz 6 04:19 eh mal alimentado

Voz 1239 04:22 Carmen mentado que hubiera estado en la categoría buen chaval chaval este Álvaro oí bueno preguntamos porel nos dieron muy bueno informe vimos vídeos soy digo bueno aquí aquí lo tenemos

Voz 1 04:34 bueno pues vamos a saludarlo a esta hora de la tarde aquí en Ser Deportivos es Álvaro Pérez el guardameta del Colomer dental Algeciras Álvaro buenas tardes muy buenas tardes bueno cuéntanos Álvaro cómo están siendo esta primera semana de aclimatación a tu nueva ciudad tu nuevo club que detrás encontrando cuéntanos

Voz 7 04:49 mira la verdad que bastante bien bueno un poquito más de una semana vienen el doce de agosto para empezar a entrenar cuanto antes si la verdad que muy bien es un cambio bastante grande en mi vida porque yo vengo del norte de Burgos luego cambia todo al final el balonmano cambiar el tipo de gente del clima pero la verdad que estoy me ha vuelto porque desde el tú todo el mundo sabe todo el mundo marró arropado de que llegue todo el mundo una querida ayudar

Voz 1 05:15 me siento muy bien a lo mejor a esta altura de de verano dice bueno yo porfía en podría estar en Burgos todavía o en León Álvaro porque allí se está mejor pero imaginemos que cuando llegue el invierno casi casi que lo vas a agradecer incluso no

Voz 7 05:30 hablando con mi familia y el otro día garantizando de traje aquí está saliendo a la calle tan claro entonces lo que decía que el jinete que son cambios bastante grandes

Voz 1 05:39 cuéntanos Álvaro como va cuál ha sido tu tu palmarés porque bueno hablamos como en el fuera de micrófono no decía que apenas tiene veintiuno años así que tienes también a sabiendas de que tiene un legado importante no es Álvaro Pérez Ignasi Asian bella vienes a trabajar y a aún a pelear tu puesto con con chicos y con Gabriel Caballero pero cuéntanos cómo cómo te has forjado en ese mundillo el balonmano

Voz 7 05:59 bueno yo empecé a jugar desde muy muy pequeño desde pues será prebenjamines yo juvenil para el colegio hasta que cuando termina estoy Ebidem me llamó el Ademar de León entré a al equipo infantil el Ademar de León y poco a poco he seguido jugando en infantiles segundo año me llamaba Mi primera concentración de la selección con con con Castilla y León un poquito más adelante me llamara la selección más es una para una concentración en Soria bueno poco a poco ido creciendo hasta viene más o menos cadete de segundo año juvenil de primer año empieza alternando un poquito los entrenamientos ya con él con el equipo en Primera Nacional y con el primer equipo de Asobal

Voz 1 06:41 no

Voz 7 06:42 hay hasta juvenil de primer año ya tengo ficha el de segundo año queda lo mejor portero de cantantes cuadro por parte de España ido alternando siempre en miradas las concentraciones con la selección nunca he faltado y bueno lo cómodo como tú decías Ignasi esperemos que que si me quedo vamos y me voy el de este año que Álvaro Pérez

Voz 1 07:06 seguro que sí que va a ser un buen año de de Álvaro Pérez que cómo cómo estás viendo también a tu nuevos compañeros cómo están siendo todas las primeras semanas de trabajo el sábado y el domingo ya hay el doble compromiso de pretemporada el sábado el domingo tenéis el

Voz 5 07:19 Timo eh qué tal este nuevo equipo Baratillo Marlboro

Voz 7 07:23 la verdad que bueno me pensaba tiros expectativas diferentes pensábamos lo vamos lo que había hablado con mis compañeros era que corríamos menos pero la verdad es que como ha dicho Aurelio sino escuchado mal sabemos todos estos dos partidos que este año hay que correr hay que defender porque al final de la manera más efectiva de marcar goles y yo vengo de una escuela como el de León que que es de lo que estamos acostumbrados a defender y correr

Voz 1 07:45 pues ya lo había escuchado a Álvaro Pérez el nuevo guardameta del Colomer dental Algeciras que seguro que lo va a dar muy buenas tardes a la parroquia algecireña en el Algeciras Álvaro encantado de conocerte y a seguir trabajando balón abrazo igualmente bueno pues ahí lo hemos conocido Aurelio la verdad que el chaval habla muy bien y seguro que para mejor eh

Voz 1239 08:02 sí yo vamos tenemos mucha confianza en él y sabemos que con los junto a los porteros que tenemos la portería va a estar cubierta este año también

Voz 1 08:09 bueno importante porque el domingo las doce y media decimos que la última cita de la pretemporada en ese Memorial Pepe viniera que anualmente realiza no

Voz 1239 08:16 sí tenemos una a las doce y media el partido contra el Balonmano va es Málaga es un equipo diferente por completo al equipo el año pasado ya el año pasado estuvo a punto de ascender este año casi seguro que asciende porque ha fichado a seis ocho tiene ocho fichajes de de Asobal es decía el súper competitivo para para subir pero bueno lo teníamos cerrado queremos además jugar partidos con un partido exigente en el cual vamos a ver realmente del en donde de donde vamos a estar Si bueno creo que va a ser muy muy emocionante

Voz 1 08:47 importante seguro que sí vamos a repasar rápidamente al acabar los resultados del fin de semana para la base del Balonmano Ciudad Algeciras cadete se desplazaba a Montequinto gana veinte treinta y dos el infantil también ganaba quince treinta y uno y el juvenil perdía por treinta y cuatro veintinueve en un partido también exigente pero con buenas sensaciones para el conjunto algecireño este fin de semana de Fuengirola no también en La Paz

Voz 1239 09:06 sí van eso fueron masculinos esta semana Le total femenino como femenino infantil femenino y cadete femenino manera Fuengirola bueno

Voz 1 09:16 el sábado por la avenida como pásalo día ahí recuerden la cita el domingo a las doce y media ante Balonmano es Málaga en el Ciudad de Algeciras en ese Memorial Pepe Pineda Aurelio en siete días te quiero por aquí ya avanzamos cómo será el arranque de la competición un abrazo