Pirulo debuta con la Balona

Voz 1378 00:00 hola buenas tardes bueno José la vuelta a los terrenos de juego on con siete minutitos que te pudimos ver en el ídolo Juegos del Mediterráneo no dio tiempo para mucho aunque el partido estaba bastante competido cuéntanos cómo fueron esas es la de volver a vestirse de corto

Voz 1 00:13 bueno pues la verdad es que me de en que sean pocos minutos no pero pero contento porque estaba deseando verle debutar en Liga ya temporada pero sólo fueron veinticinco minutos sí bueno es difícil partido cuando entré con mucho y creo que tuvimos alguna ocasión en esos últimos diez minutos que puede nueve partidos pero también es verdad que que impone alguna alguna ocasión que no pudieron hacer gol pero bueno creo que al final un empate justo

Voz 1378 00:48 Nos hizo el mejor verano Palatino birló yo creo que no lo vas a recordar durante mucho tiempo no sé si por coger tono de de color moreno pero lo que no importa que el fútbol la espalda tardado varios meses no

Voz 1 00:59 sí es verdad que un verano judío no porque sí que es verdad que que me que entrenándome y medio para llegar a plena forma hay también no porque sabía que me pues bueno muy competida y hay que estar preparado y empezar de hecho llegar a la abandona Hay en una semana el escenario y no fue practicamente Juan ningún partido de pretemporada en pretemporada pues pues podido no Mali pero bueno ya para su todo esperemos que no vuelva a recaer Hay y a partir ahora prepara para los que viene que tengo una va a ser una temporada muy ilusionante Si separarse lo ante posible para puede pronto para tener más minutos que es lo que yo quiero

Voz 1378 01:45 qué te pasa exactamente lo porque no sé si fue una lumbalgia a principios de mes de julio cuando prácticamente el equipo arrancaba los entrenamientos y en el tercer cuarto entrenamiento no sé si tuviste que parar en seco y bueno incluso se temía no sé si una operación incluso no

Voz 1 01:59 sí fue en la última bueno en el partido de pretemporada contra el City que bueno me sentí un pinchazo de la paz y bueno después propiciar resonancia hay que entender aún piensen pero la verdad es que no sé hasta qué punto bueno en las puede estar hecho desgraciadamente no tenía tenía El día no te puedo decir bueno tiene posterior pero la verdad que que no haría lo que tiene el proceso es muy lento y es cierto que cada vez que quería correr lo que quería hacer algo estaba traen no hacerlo muy dolido y hasta que recurría al tema de los tono a citando tono de Temosa comenzaron y bueno me ha ido estupendo llega a partir de ahí boyas y es verdad que me he podido ejercitar con el grupo oí tienen eso de sensaciones buena ahí poder entrenarme batalla de compañero mucho

Voz 1378 02:57 recuperación del jugador bargueño como al equipo durante este tiempo porque bueno yo creo que va de de menos a más no adaptándose al al sistema Ruggeri asumiendo que hoy un equipo férreo Bono se pudo ver en Almería no ya hemos comentado que se pudo ganar y perder ese partido pero el equipo acumulados por dos puertas a cero en tres jornadas todavía no conoce la derrota esa identidad de que siempre estaba una cuesta mucho ganarle de momento se mantiene y el lo importante no

Voz 1 03:21 sí es verdad que somos el dice un equipo férreo no un equipo muy competitivo que que bueno para Annan no creo que no nos va a costar al equipo les va a costar mucho bajando pero bueno fue también sacando un poco ese lado que también delante pero estamos jugando también muy bien es un fútbol de quizá de de mucha contra ahí teniendo posesión no no no tanto no tienen tanta posición pero es verdad que bueno sobre todo no está jugando como un equipo serio bien plantado en el campo de Esquerra que no nos hagan goles y a partir de ahí pues sacan la calidad individual de cada uno que que también la hay sino los partido por ahí

Voz 1378 04:03 vivo en el Pirulí el equipo decimos que lleva cinco punto nueve nadie ha ganado los tres partidos en este Grupo IV y solo van tres jornadas que difícil está todo por ganar en esta categoría y qué difícil va a estar todo por jugar en esta valona no porque lo estáis poniendo todos al entrenador muy complicado no

Voz 1 04:20 sí es verdad que la segunda B ya ya sabemos muy competitiva para ganar un partido te cuesta la vida para sacar un empate por ejemplo cómo te cuesta la vida ahí es muy difícil no pero bueno estaremos ahí ya tiene cañón intentar ganar en casa que nuestra afición lo intentaremos será más ameno oí ir bueno y para para jugar también no la verdad que es muy difícil hay gente con mucha calidad en el equipo y Vicente que compite muy bien bueno intentar de de hacerse un hueco cuando que nos dé la oportunidad Hay ahí pues para intentar de café lo los partido de intentar jugar para lo más parecido posible

Voz 1378 05:01 Nos alegramos mucho veto Belda José Antonio Ruiz circuló y a seguir cogiendo minutos con esta malo naval un abrazo