Chico Díaz espera la vuelta de su equipo a la victoria

Voz 1 00:00 hola buenas tardes bueno chico buen arranque de competición Annika

Voz 1646 00:03 a personal no sé si así a nivel colectivo porque lleva hay cuatro puntos pero bueno de momento hay que tener tranquilidad no la situación del equipo no está siendo del todo positiva aunque acaba de arrancar la Liga pero hay que tener esa calma que también hace falta muchos momento de la Liga no

Voz 1 00:17 sí bueno el inicio no hay como uno era el esperado no es que todo esperado pero pero bueno el equipo se va haciendo vamos cogiendo conceptos y bueno poquito a poco esperemos coger todo lo que no está inculcando el pelo para para poder tener una continuidad

Voz 1646 00:35 ocho jugadores nueve bueno chico de Juanito David catro polaco tu quieras que no también eso crea un poquito de de cohesión que que hace falta bueno que pasen varias jornadas para que vaya entrando en competición no sé si ha dicho que el inicio de la pasada temporada el Ceuta fue muy similar a este

Voz 1 00:53 sí sí sí bueno ha mantenido la mayoría de de la plantilla del año pasado con con un refuerzo muy muy bueno y bueno sí hija abren hay que pegar un poquillo no para que los jugadores luego que estaba llegaba tan va al equipo a lo demás bueno creo que pronto veremos la mejor versión de

Voz 2 01:14 el feudo partido del del

Voz 1646 01:17 lo mío con el cabezón se fue de esos que que se pueden dar no en una competición de que el rival te llega una o dos veces razón gol ya como remontó el partido no en tu caso pudiste a igualarlo a nivel personal pero Maqueda intentó no hubo manera

Voz 1 01:31 sí y creo que llegó esa vez hay otra me parece que fue la que llegó la peligro pero bueno compartido lo que no vamos a durante el año un par de yo soy bueno amo muriendo que la pelota no entraba ahí y bueno lo importante es que cuando no se puede ganar importante no perder nosotros supimos no perder el sábado

Voz 1646 01:52 esa exigencia chico de del equipo que

Voz 3 01:55 eh que tiene de de los aficionado de

Voz 1646 01:57 categoría decir bueno este Ceuta está hecho a base de una inversión importante para por lo menos repetir ese sueño que logró el pasado curso de décadas a las puertas del ascenso como se tramite de puertas para dentro de decir cómo cómo se vive no sé si con esa llamada decir somos el tenemos que casi casi ganar por imperativo todos los partidos

Voz 1 02:16 no que va que va ni mucho menos nosotros sabemos que que han hecho mucha muchos plantilla con muy buenos jugadores y bueno nosotros sabemos que sin trabajo pues muy buenos jugadores pero no a los partidos no así que bueno que eso estamos estamos haciendo estamos tratamos de trabajar oye con lo que que quiere

Voz 2 02:37 sí

Voz 1 02:39 bueno la verdad que ahora mismo con muchas ganas de que llegue ya el sábado para poder llevar no hay que tener calma

Voz 1646 02:45 decimos porque bueno bien un calendario que tampoco es del todo el temible aunque hay que tener calma sobre todo con todos los rivales porque estamos viendo que prácticamente cualquier equipo puede ganarle a cualquiera pero como vais a piel porque soy consciente también de de lo lejos que está en el campo del del conjunto cordobés que también es un tapete artificial un poquito irregular allí el Ceuta creo que empató la pasada temporada y y con obligación digamos au sabedores de que hay que empezar a ganar para no despistarse arriba

Voz 1 03:14 su obligación para mí la obligación legal mercado y quiero que el equipo no ya no por obligación y piensa de los demás y no por nosotros mismos nosotros siempre salimos a ganar y ahí al pie el el largo equipo complicado no quiere buenos jugadores no como Carmona centrada Troyano Iván de ganar también fuera que te lo va a subir punto la la moral pero bueno nosotros armas ahí dispuesto a darlo todo padres otra

Voz 1646 03:41 lo último y llegaba procedente de Llagostera donde arrancaba el verano y bueno Fito uno de los fichajes más de de relumbrón de la categoría por Portugal tal Grupo X vaya Frank que no ha tenido en Ceuta lleva tres cuatro goles en este inicio de temporada con vitola de de titular también por suerte para para tiene este arranque de campeonato como está siendo este primer mes de adaptación a la ciudad

Voz 1 04:03 bien de momento bien iba en en el pues el lado personal pero bueno no estoy muy contento porque no están dando estamos dando punto fuera atrás y bueno pero pero menos concepto puro los resultados que estamos obteniendo con calma

Voz 1646 04:23 tiene que seguir trabajando es Agrupación Deportiva Ceuta para intentar regresar a la senda del triunfo a partir de este fin de semana ante el Atlético pequeño chico día no Valera siempre hablar contigo y que sigue habiendo suerte en el plano personal y sobre todo a partir del sábado en el colectivo un abrazo