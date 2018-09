Antonio Sánchez, feliz tras su estreno como albirrojo

Voz 1 00:00 pero bueno Antonio qué buen triunfo ante el conjunto del Sevilla este fin de semana qué sensaciones tan positiva deja al equipo y que buena falta hacía pues vivir partido en comunión con la grada hay sobre todo que todo el mundo son fuera tan contento no

Voz 2 00:15 sí bueno la verdad es que el partido no lo estamos notando que la afición está ilusionado para nosotros hizo eso la verdad que tocado Lute de motivación no cuando vemos cuando salió por ejemplo que el árbitro la grada aplaudiendo la verdad que nos fuimos veremos Bilbao empezaba con una parte no va va brindarle la victoria

Voz 1 00:39 estamos escuchando al entrenador de del Algeciras durante muchas semanas y solo van tres de Liga decir que que el equipo va

Voz 3 00:45 lo un cómo cómo es eso

Voz 1 00:48 Antonio porque da gusto verlos dentro del del terreno de juego esa conexión que tiene y con sólo tres partidos de Liga

Voz 2 00:54 bueno la verdad es que ha habido trabaja muy bien no es verdad que es cierto que en el vestuario no se va es es una familia es lo que en muy poco tiempo pero entonces en el vestuario no hay muy buen ambiente y vamos como a una yo sólo crisis válido de puerros perpleja en el campo muy sale muy bien

Voz 1 01:20 ilusión mucha expectación por donde juega el Algeciras por cómo juega el Algeciras pero claro también hay tenis que salir bueno en tu caso aunque lleva poco tiempo en Algeciras pero ya lleva un tiempo curtido en la categoría I de durante mucho peso pesado de del vestuario están haciendo frenar la euforia no importante porque para nada se ha hecho nada todavía no

Voz 2 01:40 cuando empezar la tercera jornada de Liga no es verdad que les está dejando buenas sensaciones pero bueno la que quedan todavía el veintinueve de héroe es prácticamente hecho larguísimo acabamos de empezar sí es cierto que hay partido a partido línea ahí que la son los apoyo venga seguramente tengamos como pongo equipo ojalá pero habrá momentos de bajón habrá momento a lo veo que lo hacemos pasando mal en el algunos partido porque la pelota o por qué no los equipos de cierre y ahí es cuando necesitaba la afición que no y que no sigan apoyando como también lo que no

Voz 1 02:22 no sea desesperadas Antonio Sánchez que a pesar de vivir del gol como buen delantero no le terminaban de entrar las ocasiones y este pasado domingo tuviste don Antonio qué ganas tenía no también de de estrenar tengo en esta camiseta no

Voz 2 02:37 es una una una cosilla que tenía en los que la verdad es que para recuperar la confianza en un mil llevaba llevaba un año Si estar a un solo conmigo mismo tema de De Gaulle noveno que terminaban a lo terminaban entrada Pelota cuando ya pienso como cuando entró según me dio una confianza increíble y ya ya lo demás momento lo demás no no bueno todo está bajo también de los compañeros yo principalmente lo que hago trabaja ballets ya después vienen vienen los de pues bienvenido sea pero lo primero que el equipo gane o yo a por lo máximo el trabajo y sellado de malos o de viene pues

Voz 1 03:28 doma Antonio acabar tuviste has hablado de del año pasado de Arco que fue un año bastante convulso para para todos con tantos cambios de entrenadores que también a nivel personal aunque no fue una mala temporada por por número tampoco se vio a gusto aunque marcar en precisamente en el Nuevo Mirador pero a colación de eso de una pretemporada un tanto irregular para para todo el equipo con tantas incorporaciones nueva también que que tenía que dar su tiempo para cohesionar Se digamos con como equipo y el domingo tuviste incluso ante de los goles una ocasión clarísima eh qué pasó por su cabeza en ese en ese momento oí después de los dos goles porque fue un antes y un después yo creo no

Voz 2 04:08 hay una canción intento vamos lo de siempre a todo eran cero intentas el borrón y cuenta nueva porque queda mucho tiempo tienen la inmensa que que todavía quedaba toda la segunda parte imperan alguna seguramente iba a tener en la cabeza así fallo fue por que la siguiente Zenet ahí siguen las quién es él

Voz 1 04:32 el domingo hoy una visita a Utrera que va a ser un partidito que bueno a partir de mañana ya ya lo vais a barruntar e va a ver que qué pelearse contra más de uno y más de Don no porque también ellos tienen un muy buen equipo esta temporada están llamados a estar arriba han arrancado muy bien la campaña vienen de ganar de precisamente uno dos al al igual Kazim de derrotar dos cero al Jerez Deportivo con mucho merecimiento eh soy consciente de lo que vayan cuenta no también en el San Juan Bosco

Voz 2 04:55 sí este año como ya se sabe la categoría tiene mucho equipo de bajar a peleando por cuento por todo un nombre va a peleando ahí arriba no era uno de ellos ha invertido ha invertido dinero no es muy jugadores con nombre cuando yo tengo amigos allí de lo que de lo que pueden dar pero bueno nosotros también pero en equipo de podemos hacer era ir partido a partido trabajando como lo estamos haciendo yo creo que trabajando como hasta ahí voy corriendo como corremos precederá como presionamos si el sacrificio que tenemos dicen tenía dos en lo que lo llevó al final éxito no entonces hay que refrendarlo allí también impregna no paran de afición sobre todo entre contenta cuando otro paisano de partido

Voz 1 05:48 lo último Antonio era una de las líneas que también ha llegado ya llamado mucho al Algeciras esta temporada era la conexión que cabía en el arcos Zafra Antonio Sánchez ya el domingo dio sus frutos y ya la gente está encantada encandilado con vosotros eh

Voz 2 06:01 y bueno la verdad es que un cubista no hay una bellísima persona yo quiero mucho a él porque yo llego con empeño coincide también el arco muy a mí siempre está dando de los narcos hemos y tengo como él dice ponen una uvitas es muy rica muy rica

Voz 1 06:24 fue abucheado la verdad que no en Algete Thiemo De momento todo felicidad esperemos que siga por mucho tiempo porque el inicio de Liga ha sido soñado Antonio Sánchez mucho de hablar contigo y suerte para este fin de semana un abrazo