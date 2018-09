JUAN CARLOS RUIZ BOIX, ALCALDE DE SAN ROQUE, EN LA SER

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Campo de Gibraltar

está con nosotros en nuestros estudios hoy el alcalde de San Roque que además es secretario general del partido en esta ciudad y vicesecretario general del PSOE en Cádiz Juan Carlos Ruiz Boix muy buenas tardes ahora sí buenas tardes muy buena gire algunos todo estaba algo algún voto no hay pulsado ahora ahora perfectamente encantada de saludarte de tenerte un año más para finalizar el verano comenzar el mes de septiembre comenzar el curso ya no sólo político sino en todos los sentidos escolar contigo eh

Voz 2 00:38 bueno sí comenzábamos el lunes el día a día es el curso escolar con normalidad con la incorporación de más profesores cuando hay además menos alumno no hay por tanto cumpliendo también el Gobierno de la Junta de Andalucía con todos los antioqueño y con el Campo de Gibraltar que hemos tenido un inicio de curso sin incidencias que ya es importante y luego esa apertura del curso político de un curso político que base bastante movidito con distinta la fecha electoral es que están por venir con una cuestión de que estamos en el último año del mandato y por tanto de cumplir con todos los compromisos que asumí con los vecino de San Roque con los vecinos Vega comarca en general y espero que sea un año muy positivo para el conjunto de los vecinos de San Roque del Campo de Gibraltar

Voz 0187 01:23 ayer teníamos una buena noticia irán la inversión en los planes de de empleo por parte de la Junta de Andalucía una inversión importante en San Roque si no me equivoco uno coma tres millones de euros

Voz 2 01:35 sí casi casi a un millón doscientos ochenta y seis mil euros en tres planes de empleo destinado a jóvenes menores de treinta años a mayores de cuarenta y cinco años desde de cincuenta y cinco años personas con dificultades para encontrar empleo que llevan más bastante tiempo pues sin contar con un empleo después de esta crisis tan larga desde el año dos mil ocho ya se cumplen diez años de de crisis económica y en San Roque estamos contando con fondos propios para realizar planes de empleo que realizamos desde el propio Ayuntamiento con financiación municipal pero siempre viene bien ese apoyo que nos presta la Junta de Andalucía en el desarrollo de distintos planes de empleo que llamó celebrado alguna vez y ahora mismo en este año dos mil dieciocho en el primer semestre tuvimos también más de sesenta personas trabajando con planes de empleo de la Junta de Andalucía hay preparando para que se pueda realizar la incorporación de más de ciento cincuenta personas de más de ciento cincuenta desempleados de San Roque que van a tener esa oportunidad con estos fondos que nos presta la Junta de Andalucía Juan Carlos

Voz 0187 02:38 los Sport San Roque yo sé que Gasset decir que muy bien y con muchas ganas de trabajar pero siempre hay cositas asignaturas pendientes que que un alcalde tiene que compartir con nosotros siempre hay cosas que dices hombres también pero a mí me gustaría haber conseguido o conseguir próximamente esto esto y esto

Voz 2 02:55 bueno ahora mismo pues como muchas personas que inicien el curso político el curso escolar pues con la idea también de seguir creciendo de seguir mejorando con mucho objetivo con muchos retos y creo que es importante el ver esa ilusión el entusiasmo el sentir orgulloso de pertenencia de un pueblo de un pueblo como San Roque que contiene hasta diez pueblos dentro de nuestro municipio que vemos cómodo va mejorando y cómo se va a poder resolviendo mucha de la dificultades o carencia que tiene es un gobierno el que parecido que se ocupa y preocupa de reducir las listas del desempleo que no evita ese debate que no hace que digamos que ese debate corresponde otra administraciones hemos podido reducir el desempleo desde los cuatro mil ochocientos desempleados que ha veía en la en el pico más alto de la crisis en el dos mil doce hasta los tres mil desempleados que tenemos en la actualidad se ha reducido portando más de mil ochocientos personas y lo hemos hecho principalmente de de eso pequeños emprendedores pequeños y medianos empresarios desde eso autónomo desde también las grandes empresas de de las apuestas que vienen realizándose en San Roque por parte del sector privado pero también aportando nuestro granito de arena arrimando el hombro de de la administración y con distintos planes de empleo que por ejemplo el listado de maleza muy llamó ya más de quinientas personas lo que han tenido la oportunidad en este mandato de contar con un empleo con el Ayuntamiento de San Roque importante importante satisfecho de seguir teniendo fondos para prestar ayuda a aquella familia con menos recursos aquella familia que tienen una política sociales con fondo para que la distintas técnicos de el Ayuntamiento de San Roque puedan valorar estar cerca de esa dificultad de de la primera alimentación básica del pago de la luz de la bombona de cualquier cuestión que sabemos que preocupa por ejemplo en este inicio del curso escolar con la propuesta de contar con distinta programa de becas que además de lo de la Junta de Andalucía el propio ayuntamiento tiene becas para infantil es decir para los alumnos de tres cuatro y cinco años becas para los alumnos de Primaria no únicamente con lo libro directo gratuito que le presta la Junta de Andalucía sino también desde el propio Ayuntamiento con una beca para la qué hicieron de material que sabemos que básico libreta bolígrafo Lápice que se sabemos que ahora mismo vienen todo con ese listado que le piden los profesores también una beca nueva que hemos sacado este año para los alumnos de Bachiller los alumnos de ciclos formativos en definitiva estando cerca de los problemas de la familia y tratado de cooperar de ayudar a que todo el mundo tenga el acceso ese libre y universal a la a la enseñanza luego con una política de inversiones que hace que San Roque tengamos ahora mismo a tantísima obra en las actuaciones que no le puedo destacar ninguno porque hay obras y actuaciones en todas las barriada de de la más pequeña en Guadarranque hasta la misma ciudad

Voz 0187 05:42 si no me equivoco son diez millones de euros para ejecución de de obra si hay por ejemplo un trabajo que se está haciendo en el Pinar del Rey la finalización del carril bici que es muy importante obras en la calle Málaga o general Buffy Lacy todos es decir la calle Málaga es la calle General en la calle Almoradí que están avanzando y actuaciones diferentes barriadas

Voz 2 06:04 esa únicamente son en el castillo de la ciudad hay que destacar es ahora principal como el carril bici o esa senda Cycle hable hacia el Pinar del Rey que ya la conocen mucho vecino hoy vecina que realizando ejercicios saludable durante toda la mañana a la tarde que pasean camino de Pinar del Rey de un paraje natural que disfrutamos todos los campos era el tamaño muy en especial a Kenia y que ahora va a contar con más de tres kilómetros de un carril con seguridad que como digo ya vienen disfrutando mucha persona de que queremos inaugurar para el próximo mes de octubre esa obra emblemática de la calle principal que tiene nuestra ciudad como en la calle Málaga como bien dices calle General Lacy un tramo calle Coronel Moscoso la finalización pero calle Málaga para todos los tanto pequeño que se va a remodelar hay que está ya en obra tenemos obra en la calle al Inma ir ya y con el inicio de todo lo que va a suponer levantar la calle un arteria principal vamos a tener mucha molestia yo desde aquí me quiero atrevería a pedir disculpas a todos los vecino de la calle Málaga de la zona adyacente a los comercios con lo que hemos estado hablando consultando a todos los vecinos que toda obra siempre va a tener unos meses de de problemática yo espero que sea para disfrutar todos de una nueva calle que que nos sintamos orgullosos y que desgraciadamente pues no es hoy la que tiene en la calle Málaga que tiene un piso bastante deteriorado hoy y creo que que no él adecuado para esa calle principal que los vecinos por cierto han querido que sea compartida entre que sea de tráfico de vehículos compartida por lo por los peatones había un debate el Ayuntamiento consultó preguntó y finalmente tenemos ese híbrido es a compartir entre vehículos y peatones una calle que también algunos pedían que fuese peatonal pero la mayoría que lo que trata de de contar este Gobierno siempre con la mayoría de los vecinos y vecinas luego actuaciones en muchos puntos le puedo decir que por ejemplo Puente Mayorga estamos remodelando la barriada Nazaret un nuevo parque la bahía en Campamento estamos con el Casino el antiguo una hora importante en la finca ruso otra en la estación de San Roque estamos ahora mismo realizando obras en el centro de salud en la hemos inaugurado un nuevo centro de salud con una sala de Pediatría hay estamos próximos dedicar la plaza de las Flores un lugar emblemático céntrico en el Valle del Guadiaro donde tenemos un parque nuevo de tirolina en el recinto ferial donde también estamos próximo a inaugurar una nueva plaza que va a llevar el nombre de la familia Collado que creo que va a agradar a todo en San Enrique donde tenemos ese parque de más lo estamos estudiando una nueva actuación junto al centro de salud en una zona que ahora mismo estamos valorando en Torre Guadiaro con un nuevo edificio municipal en definitiva no quiso mencionar por no dejarme ninguna otra pero también actuaciones Miraflores hasta hace menos Guadarranque eh con planes de ha faltado a quienes han permitido en este mandato de superar las más de doscientos cincuenta Kaya faltada viales plazas públicas en definitiva creo que una inversión elevada que no está suponiendo ya más de once millones de euros los tres años que llevamos en este último año adaptación actuación de diez millones de euros que estoy convencido que vamos a sumar en la liquidación de este presupuesto y que ya los pequeños están viendo porque todas las que numerado en el falta mucha otra vez diariamente creo que es momento para que los San Roque ño pues tengan esa valoración de que está realizando el Ayuntamiento de San Roque sigan demandando algunas actuaciones para seguir mejorando la calidad de vida de de los vecinos de Sandro

Voz 0187 09:27 alcalde ha dicho todo lo que se está haciendo pero yo por ejemplo cada vez que voy al Ayuntamiento veo las instalaciones del antiguo cuartel Diego Salinas ve un edificio que está ahí esperando algún día a que se le meta mano ponerlo en funcionamiento que a correr con ese edificio uno de los mayores dolores

Voz 2 09:43 cabeza que tengo como alcalde desde el año dos mil tres lo adquirió la Junta de Andalucía hace ya quince años venimos exigiendo y pidiendo la actuación pero tampoco

Voz 0187 09:51 no pertenece al juntas es propiedad de la Junta de Andalucía

Voz 2 09:54 irán bien queremos el que si la Junta de Andalucía en su prioridad no está a la atención ahora mismo de ese edificio que hemos comprando tenemos recuperar lo queremos que esa propiedad sea de la Junta

Voz 0187 10:04 darle vida claro para poderle meter mano cuanto antes

Voz 2 10:06 estamos realizando gestiones para permutar lo por otra zona donde podría ubicarse y también estar cerca el Palacio de Justicia los juzgado de San Roque próximo al cuartel de la Guardia Civil en la entrada por lo que León como todo el mundo conoce destinar este edificio a centro de formación permanente para cuestiones laboral en este caso centro de formación laboral donde podamos ubicar también otras instalaciones municipales que puedan puede creo que mejorar aún más es a imagen de la plaza de la Constitución una plaza de la Constitución que tiene tres edificios de propiedad municipal totalmente reformado rehabilitado puesto a disposición de los vecino y una última actuación que hemos realizado en este mes de julio agosto de mejora de lo que es el paraje natural de la zona con la colocación de más de treinta árboles que va a generar nueva arboleda nueva zonas de sombra también se unos toldos que que lo que han agravado mucho los vecino importan todo haciendo queda plazo de las Constituciones sea otro punto de encuentro de otro punto de ocio otro punto lúdico de los vecinos de San Roque ampliando la plaza Andalucía la Alameda Alfonso XI y la comunicación con esta zona de la plaza de la Constitución

Voz 0187 11:14 hay ciertos terrenos también pendientes los terrenos de la Almendral los terrenos aledaños a la guardería Nelson Mandela que tienes previsto hacer por ahí

Voz 2 11:22 bueno ahí hay una conjunto de terrena que son de propiedad privada y luego otro distinto que son de propiedad municipal lo de propiedad municipal hay que decir que vamos a hacer equipamientos públicos el primer equipamiento que se hizo fue la guardería Nelson Mandela y ahora hay dos actuaciones prevista una el edificio central de la Universidad Popular con una inversión de más de dos millones y medio de euros y luego un edificio principal de la red de residencia de mayo Orellana únicamente queremos la residencia de mayores en la ciudad sino que una red por los distritos y hay prevista una actuación con sesenta plazas de una nueva residencia de mayores para sesenta residente que ahora mismo está esa fase en lo que la aprobación de la partida presupuestaria tenemos alegaciones que ha presentado el Partido Independiente de Valle del Guadiaro pero sí que vamos a seguir hacia adelante con esa actuación con una inversión de más de tres millones de euros y que no va a permitir contar con nuevas plazas para mayores tanto en el área de la Bahía concretamente la finca Rosa en la zona de campamento como en el área de la estación de San Roque donde también va a haber una residencia en este caso para ambos distrito de veinticinco plazas cada una y la de sesenta en el caso de San Roque que va a asomarse a la que ya existe de la Fundación La Milagrosa en el tramo de de del distrito Don del Valle del Guadiaro y por tanto vamos a tener residencia para mayores en todo el municipio yo creo que es uno de los compromisos que de niña también el Partido Socialista y el programa electoral de de mi Gobierno que cumplir con los vecinos de San Roque

Voz 0187 12:48 otro tema pendiente alcalde del fondeo Madero que va a ocurrir con ese fondo Madero exterior de buques por el que tantos está protestando y que bueno que hay una primera intención de ubicarlo frente a la costa de Sotogrande pues allí

Voz 2 13:00 en el que llevaba cincuenta años que parece que puede ser antagónico incompatible cuidando dos sectores que teóricamente por Roca como son hay un sector industrial que hace que San Roque tenga el mayor compleja pero químico y el mayor complejo industrial de toda Andalucía el segundo de España hay que tiene sede en la bahía de San Roque ir y luego tenemos un complejo de una zona de interés turístico nacional como estos lo grande que ha permitido el crecimiento de nueve campos de gol de doce canchas de polo de un importante número de empleos que se relaciona con ese sector de servicios sector turístico deportivo como siempre yo llamo viene insistiendo los dos sectores prácticamente desde el mismo año desde el año sesenta IC los dos sectores han ido creciendo más de cincuenta años después cuando sean celebra ahora mismo los aniversarios de cincuenta aniversario no ha habido ningún tipo de problema el problema que hay ahora mismo a que hay una idea por parte del señor Morón por parte de la autoridad área de invadir parte de el sector turístico deportivo para darle crecimiento al sector industrial y nosotros lo que pensamos que si es necesario esas ampliaciones porque se busquen otros espacios otros lugares que no choquen con los intereses que está generando empleo en la zona San Roque no municipio que tenga un problema enorme en cuanto a la no activó era al revés tenemos dos sectores muy pujante muy importante que generan actividad económica es si me apuras sector turístico deportivo genera un mayor número de empleo incluso que el sector industrial en el municipio de San Roque importante lo que queremos que se nos respete ese crecimiento de nuestro municipio y que no se afecte a los dos sectores que se estudia para que los sectores puedan seguir creciendo con respeto al medio ambiente con respeto a la salud de los vecinos por supuesto sin que atente el crecimiento del otro sector

Voz 0187 14:53 en qué situación está la denuncia que cursó el Partido Socialista en su momento por el cambio de procedimiento de la elección de el el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

Voz 2 15:03 pues la realidad es que estamos a tres años después la justicia en nuestro país muy lenta muy lenta no más lenta yo creo que en dos mil trece no muchas veces está como demandante el Partido Socialista no sé si lo cazó Se retardan Osés retrasan pero la realidad es que en julio del dos mil quince hubo una ocupación Conca de kilo por parte del Partido Popular que torció los reglamento y los estatutos de la Mancomunidad de Municipios en poder adaptar para apropiarse de una entidad que debe defender los intereses de los ciudadanos de la comarca del Campo y tratar con un empate a dieciséis a dieciséis representante en esa entidad de los cuales siempre el criterio de definición de quién era el presidente edad por el número de representantes del trece representante el Partido Popular tiene once portando nos correspondía la presidencia sin embargo hubo una ocupación como he dicho anteriormente que el Partido Socialista puso en manos de la Justicia estaba pendiente de la resolución del TSJ de Sevilla de la sala de Sevilla del contenía eso administrativo que desgraciadamente todavía no ha llegado pero estaba convencido de que esa demanda que además firme y yo va a ser positiva va a demostrar que hay una ocupación y aunque no podamos recuperar los tres años sí que espero que antes de que finalice el mandato se devuelva la hay instituciones a lo que los ciudadanos decidieron porque esto es como un golpe de Estado donde los vecinos deciden una cuestión que la elección de presidente y luego se tuercen los estatutos para conseguir una presidencia que no le corresponde al Partido Popular

Voz 0187 16:36 tenemos dos minutos me gustaría tratar el asunto de la Bienal de Flamenco y por otro lado el periodo preelectoral vamos a poder dividir el tiempo

Voz 2 16:45 bueno en la Bienal de Flamenco que lo más importante creo que tuvimos la la ocasión en el año dos mil dieciséis de preparar y organizar con la familia Canela de San Roque la primera Bienal el primer certamen bienal flamenco Canela de San Roque fue todo un éxito durante ese mes de octubre del dos mil dieciséis como capital del mundo del flamenco Yves principalmente de Andalucía que tuvimos el apoyo y la visita de muchos amantes del flamenco esa declaración universal del flamenco por parte de la Unesco que seguimos cuidando como administración pública y todos los actos tuvieron una altísima participación portando tenemos el listón muy alto para este año dos mil dieciocho confiamos nuevamente en el asesoramiento de la familia de canela en este caso con José Cortina hemos reunido con Alejandro con Fernando que hemos preparado ya no sólo tres semanas sino cuatro semana de octubre a la cuarta semana de octubre con una agenda muy apretada con una agenda de distintos eventos y acto en el que va a haber parte cultural parte de recital de flamenco donde vamos a contar nuevamente con las peñas flamencas del municipio con el teatro legalizar de que va a contar con José Mercé con el Palacio de la gobernadora y lo que hago es invitar a todos los amantes del flamenco del campo de altar a que di la IV Semana d'Octubre pasen por San Roque porque seguro que le va a grabar debería

Voz 0187 18:03 lo Pérez preelectoral habremos hablaremos en otra ocasión Juan Carlos Ruiz Boix como siempre un placer que hayas estado con nosotros en este programa mucha suerte