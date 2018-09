Capítulo 4 del Espía de SER Deportivos

Voz 1643 00:00 qué tal buenas tardes muchas cosas para el día de hoy en SER Deportivos que está siendo bien cargaditos de contenidos en Elche Mier espero que como cada semana tenemos que repasar pues lo que se van a encontrar en nuestros equipos este fin de semana y todo ello arranca el domingo a partir de las seis de la tarde con el encuentro con la Real Balompédica Linense va a jugar ante el colista el Atlético Malagueño un equipo recién ascendido después de varios intentos consecutivos en estaba temporadas anteriores pero que lo encontramos de momento con un tiempo quitó negativo de competición eh

Voz 2 00:29 pues la verdad que no alero el equipo de llena por derribo ante el hecho acostamos le está costando mucho adaptarse a esta categoría en este inicio de las derrotas

Voz 1 00:40 llevan en el casillero ahí es colista muy joven con futbolistas que casi todos llevan mucho

Voz 3 00:48 años en el club desde juveniles

Voz 1 00:52 bueno pese a ellos son chavales jóvenes hay que esperar a ver si

Voz 3 00:57 según van pasando las nada pues pues son capaces de de dicha adaptando no lo que sí que es cierto que que también incluso el Málaga primer equipo pues está tirándole al de algunos de los futbolistas que fuera importante en este Atlético maravilla el año pasado con el caso de dicha rodilla Harper en mano desde que ciento convocado para semanas con el primer equipo y bueno pues igual necesitan reforzar también un poco noche te filial si quieren optar a intentar entre mantenga la categoría a partir de ahí como te he dicho jugadores muy muy jóvenes como indefensas grande

Voz 1 01:31 Joan Solé que que sí vino de Jumilla ahí in in algo más de experiencia o chica que

Voz 3 01:38 un central con con bastante el cuerpo lo que yo en el Fuenlabrada Alberto también está yendo convocado en el primer equipo el año pasado pero bueno en el centro del campo muy joven con muy poca experiencia de Iván iban tiene diecisiete de año o David Ramos eh mediapunta jugar en Copa Jaime

Voz 1643 01:58 unos minutos

Voz 3 01:59 si tu incluso fíjate no tienen diecisiete años y convocar no lo está haciendo bien el filial pero ya te digo mucha juventud también hemos lamentaron que tiene dieciocho años me extremo derecho que que profundiza mucho en cuenta peligroso y arriba encontramos por un lado va a Joel que delantero también muy joven pero que tiene un ochenta y siete corpulento con buen rematador ni a John grasa no que yo creo que el veterano equipo futbolista que ha llegado poco para eso no para intentar ayudar al filial porque con veintiséis años en tan Un filiales papá para intentar sumar Infante en la categoría un futbolista equipo como o Badalona Terrassa Motril

Voz 1643 02:40 bueno vamos a ver cómo sale este malagueño porque la verdad que el inicio de competición no no ha sido el nada nada positivo y ahí puede jugar la Balona una baza a su favor vamos a hablar también de otro equipo importante El Club Deportivo Utrera por la mañana del domingo a las doce en el San Juan Bosco buen equipo de PP lo encontramos cuarto con siete puntos de nueve que ya ha derrotado en su campo al Jerez Deportivo hecho a base de Dinei

Voz 3 03:00 sí se puede decir que es una de las sorpresas de la temporada porque bueno al final lo que llevan entre cuatro años en Tercera División que darlo siempre dos tres ir tenemos arriba pero de ABC sorpresas desde que empezaron a hacer fichajes este verano se veía que el equipo serio un equipo para para estar de mitad de la tabla para para arriba no entrena van muy ya llegado favoritas no con Javi Medina como como que Carreño como Sergio bolitas que que tienen experiencia en la categoría ahí tacada a partir de ahí en la defensa encontramos a hombres conoció ya en estos años atrás Toni Sánchez con veintitrés años cada escena M cacereño en el Huesca de cachalotes no que también lleva varios años no cuando desde la categoría un central muy corpulento y escenario zurdo también que están el San Roque Lepe en el Alcalá destacar no está jugando Sergio Ortiz que sea porque ha llegado el Sevilla se que se ha hecho no con con ese mediocentro y luego juegan tres hombres por delante es que meten mucha velocidad que incorpora muy bien arriba el propio Javi Medina que hemos nombrado anteriormente Pablo que un chaval joven que digo de del Nervión hace un par de años que que profundiza mucho no hace dos semanas contra el Club Deportivo se pegó una carrera porque o sea que que vio el primer gol él y luego pueden Guaro Kiki otitis lo que pasa que tiene detuvo un se retiró lesionado hace un par de semana la semana pasada no fue de la partida sería un una posición más más defensiva O'Keefe que la llegada de arena más ofensivo y arriba Carreño que ya lo hemos nombrado Noguer veterana ella conoció en la categoría hay Isern sino que ha llegado el exgerente también poquito delantero más escurridizo otro perfil pero Gran vi muy muy peligroso

Voz 1643 04:49 cantera del de lo más peligroso en la en la tarea ofensiva de Utrera que va a recibir con con galones de equipo importante al al que tras este fin de semana hito importante Ceuta el del sábado a las siete allí en el Municipal de piel ante Atlético Leño un equipo que cada temporada les acotando más salvar la categoría vamos a ver cómo lo hace este curso porque una de los bebes siempre del cuadro de la Serranía de Córdoba BP en la defensa esta temporada lleva ocho goles en contra en tres partidos y menos mal que ganaron Conil

Voz 3 05:18 mucho mucho gol en contra está claro que el talón de Aquiles no hay ya han reforzado hecho una columna vertebral

Voz 1 05:24 que que yo creo que que exprimen

Voz 3 05:26 Ada no oí que le puede dar alegría pero que aún no han conseguido que conjunción en otro llano en el centro de la defensa aún más experimentados no Lucena pero bueno latinas Tallin que un chaval ha el Córdoba no sólo veinte años tienen de Lucena que ha llegado de Puente Genil futbolistas con experiencia en el centrocampistas Sergi Ortiz no que que la Balona efectivamente en el me Llinares la olla yo creo que un futbolista muy muy válido un hoy David Carmona no también contra veinticuatro años viene de Lucena bien y creo que son futbolistas que que deben de ese ese saltito de calidad y ofensivamente está a ETA Fede no que que un delantero también que la niña está en el en el Cartagena yo creo que son poco Lago una vez a la que se tienen que apoya al equipo luego rodean está rodeado de chavales más jóvenes Guti delanteros los jovencito Pablo mogollón purita también de mediana joven también con menos experiencia pero que así que incorpora muy bien arriba en lo que tiene que acompañar un poco para que este equipo vaya dando resultado

Voz 1643 06:32 pues como el jugador del el año Nos vamos lado mogollón eh el espía que hemos tenido esta semana porque han seguido análisis muy clarito de los rivales que van a tenerlo nuestro Pepe Álvarez en siete de hace quiero porque un abrazo