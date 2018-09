Álex Trujillo abandona la Balona

Voz 1 00:00 hola buenas tardes con Alex se anuncia tu salida de la Real Balompédica Linense recibiendo tu contrato con el conjunto blanquinegro cuéntanos cuáles son tus sensaciones a día de hoy

Voz 2 00:10 bueno me hoy son positiva ya son positivos porque estado tanto de que mañana me marcho y va ha afirmado que el contrato de licencia con el con el Jumilla en principio con el piloto de con ella yo soy poeta

Voz 0742 00:26 contento

Voz 2 00:28 hace dos semanas cuando me comunicaron que me lo dice muy bien

Voz 0742 00:34 el artículo estaba de paso nos diera suele decir

Voz 2 00:40 porque sinceramente

Voz 0742 00:42 me tique sencillo un poco es mucho conmigo

Voz 2 00:45 porque si la pretemporada bises jugado yo creo que mi sitio

Voz 0742 00:49 zona que es emplear zurdo hubiese cambiado

Voz 2 00:53 así también porque yo también

Voz 0742 00:55 no porque el derbi ahora la Griso comentado tu que a dar la baja a mi otro compañero Seselj

Voz 2 01:03 digamos quedaría una ficha libre y un lugar que hay que a mí ese mitin pero bueno en la vida

Voz 0742 01:09 todo pasa por ejemplo decide de contrato con el club tuve en mi casa y nada ahora afrontar una nueva etapa y allí veía ahí ya se verá lo que pasa con el tiempo

Voz 1 01:22 Alex en a lo largo de del verano se ha ido Bono barruntando qué tal vez te te puede hacer un hueco como sub veintitrés en la plantilla creo que fue en la rueda de prensa previa al partido de UCAM Murcia de la primera jornada el técnico Jordi fluye y reconocía que incluso había hablado contigo y que medio medio que asumía tuvo Apple entendiendo la llegada de Abel Moreno y que bueno que te tenía que marchar cedido algún algún equipo cómo cómo cambia la actualidad entonces

Voz 2 01:49 sí simplemente lo que

Voz 0742 01:54 contaba conmigo

Voz 2 01:56 mí me real plano no ha metido ningún momento tanto de la empresa posteriores al partido de educan como conmigo has dicho

Voz 0742 02:05 en cuanto a la le con él me dijo mirarle entonces

Voz 2 02:07 de ahí yo cuento contigo en el XXII pero sin llegar a alguien bueno bonito barato ponen sus palabras puesto que hay carteles ficha fichen entiendo perfectamente que firmen Abel Moreno el ex recuerdo rellenos fíjate la izquierda Estados cuando hay circunstancialmente por el equipo así que nada de eso pero claro que me digan después el veintiocho de y que siempre me lavaba federativa Medi institucional

Voz 0742 02:37 con una mano delante y otra a la hora de buscar una salida porque ya después pues todo la oferta que me llega todo yo que tiene que nada con equipo otro ciertas todo por mi parte y no hay ninguna el club luz decisivamente no sabemos tengo esto afecta partir iré más si eso me sentí un poco dolido porque parece ser que no que si un jugador y a una persona que tenga contrato hasta dos mil veintiuno una persona que tenían otro asesinato y uno yo veo al equipo el play salir salir pero bueno

Voz 2 03:17 he sido yo el que me ha dicho de la como se suele ver si Guinart ya aquí estoy para comer cada día de despedida como se suele decir haciendo las maletas para remachar mañana por la mañana para para Murcia

Voz 1 03:32 lamenta la forma sobre todo de del club que bueno durante seis temporadas y te cedió a la Unión Deportiva hace dos cursos para Faubert un poquito más en la en la categoría al menos en tercera el curso pasado breve tuit en Conil en Lebrija también por por tema de estudios esta temporada nos habían dado esas opciones Alex

Voz 2 03:49 y no mira yo sinceramente el el año pasado fue una mala temporada de renové en enero puso en marcha el invierno que todo pesan muy allí Le diría aguanta por parte titulares a partir ahí desapareció de la convocatoria es para decir cuándo muy treinta segundos a su cuarto hijo fuera me hice de alegría para hasta aquí estoy estudiando Preciado salid incumple método día una hora de viaje para ya el técnico

Voz 0742 04:18 B

Voz 2 04:19 yo creo que eso es mucha mucha culpa de lo que me ha pasado

Voz 0742 04:23 pero ahora al

Voz 2 04:26 hay un entrenador que gran entre comillas porque era algo que se hizo con mi futuro en ese momento y me ha tenido casi cuatro meses para hay huir de la gracia el Conil recibí oí lo disputado parte de pudo disputar posar ni nada en esta temporada

Voz 0742 04:44 no me no me he dejado nada guardado entregado todo

Voz 2 04:48 pósters pero es la mía que el lateral demostrado que lo reemplazó tengo sí sí que puedo obviamente tenemos otra cosa

Voz 0742 04:57 pero pero bueno son cosas que pasan y me siento un poco dolido porque me tiene bruja a todo para mí cuenta hay incluso nada ninguna cesión el club me dijo mira pues tiene esta el cosa o queremos concesión me presento a en agosto a un club puntero de segunda los de Tercera División por ejemplo en un club de Segunda B que vecina cosa así pero la acción como una de las razones también por la que decir y contrato japonés porque vi que no tiene gran importancia al club que tiene un contrato firmado como como establecía la fecha que era cuando mi veintiuno

Voz 1 05:38 bueno pues esperemos que la cosa vaya a mejor y que en tu nuevo proyecto profesional tengan la mayor de las órdenes de Trujillo jugador ya de la Real Balompédica Linense gracias a la vale un abrazo