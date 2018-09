EL AULA DE MAYORES SIGUE CRECIENDO

Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar Gloria

Voz 1509 00:04 ambas allá doce y cuarenta y un minutos Carlos Camacho director de la sección de la ola de mayores en Algeciras del Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz muy buenas tardes me muy buenas tardes pero a ha querido yo centrar bien el el el título el cargo que tienes porque claro hablamos del aula de mayor es que pertenece la Universidad de Cádiz pero es en su sección en el campus Bahía de Algeciras en la que nosotros van venimos a contar hoy venimos a hablar de ella no

Voz 2 00:30 hay un director del Aula de Mayores que de toda la universidad

Voz 3 00:34 en cada CD subdirector cargo que yo ocupo claro

Voz 1509 00:38 los desde cuándo poco tiempo no

Voz 3 00:40 del curso anterior quizás júbilo Antonio Antonio Castro Luis Castro

Voz 2 00:47 el anterior pues ya homicidio cargo de de este tema

Voz 1509 00:50 fíjate que he tenido la oportunidad de conocerte como como profesor en la Politécnica y ahora te veo como director del Aula de Mayores es una experiencia más Si algo que su masa tu currículum que te está aportando este Aula de Mayores

Voz 2 01:03 el hombre rara experiencia es bastante gratificante porque hay una serie de alumnos con un interés y una a vía Mo ganas de aprender y de participar en todos los ámbitos de la universidad que te exigen bastante pero que realmente es bastante gratificante

Voz 1509 01:25 qué requisito es el que hay que cumplir para poder ser alumno del Aula de Mayores

Voz 2 01:30 pues es el único requisito que hay que cumplir extender más de cincuenta y cinco años

Voz 3 01:34 no viven estudios ninguno no lo ninguna titulación tener más de

Voz 1509 01:38 cincuenta y cinco años el único requisito exclusivamente

Voz 3 01:40 en el Aula de Mayores está

Voz 2 01:43 a y es una actividad académica orientada para integrar a zona de mayores de cincuenta y cinco años que no requieren ningún tipo de conocimiento previo lo cual no quiere decir que haría hayan matriculado

Voz 3 01:56 sí catedráticos factor no puede haberlos sino que el nivel empieza no se requieren conocimientos previos Carlos qué formación es la que se le da a una persona con más

Voz 1509 02:06 no me gusta llamarla Aula de Mayores porque yo veo tan jóvenes a a todos no con cincuenta y cinco años son muy jóvenes todavía no pero eh qué tipo de formación es la que reciben allí

Voz 2 02:16 bueno muy variopinta realmente hay asignaturas de todo tipo este año poco empezamos los de primero van a empezar con una introducción al mundo árabe luego tienen espacio y sociedad de mensaje Historia del Mundo Contemporáneo no ciencia agroalimentaria patrimonio histórico del Campo de Gibraltar Toxicología básica Victoria es decir a las olas de Alá en el bloque de primeros este año

Voz 1509 02:46 después en segundo van cambiando porque las asignaturas son diversas y de muchos temas realmente lo que buscáis a salgo de cultura general eh el estar al día no hoy cómo utilizar incluso ordenadores ese que que os dedicáis no a que vayamos funcionando en ese sistema desde el principio no hay ninguna

Voz 2 03:04 signatura en primero que optativas nombrado que es introducción a la informática para aquellos que no tienen ningún tipo de cocina

Voz 3 03:11 bueno dormido puedan acceder a ellas

Voz 2 03:13 cintas opciones que hace van a ofrecer en el Aula de Mayores

Voz 1509 03:16 cuántas veces escuchamos a una persona mayor decir qué aburrimiento de vida hice estuvo en y qué haces tú a diario pues yo ya que voy a hacer no absolutamente nada porque y que voy a hacer yo con mi edad pues fíjense no que que que ventana que que oportunidad de poder estar en activo en la sociedad en contacto con con otros alumnos y aprendiendo cosas que son muy importantes sobre todo aprendiendo cómo es la vida hoy en día

Voz 2 03:46 realmente el ambiente que hay en la universidad por las tardes con el hablo de mayores ha cambiado gratamente hay una asociación que tienen ellos que a la selección Julieta adusta a través de la Associació pues hay un actividades paralelas del aula que son muy atractiva que realmente hace que aquello sea una gran familia

Voz 1509 04:10 después se hacen sus viajes

Voz 2 04:12 si quieres

Voz 1509 04:14 es la actividad habitual de de este curso

Voz 2 04:17 amaré respecto el curso son lo que es el curso así son nuestras clases que son tres días a la semana lunes miércoles y jueves de cinco y media

Voz 1509 04:28 dos horas de clase José ahora es que te menos

Voz 2 04:31 se acortan a una hora y media y me da pena no tenía

Voz 1509 04:33 el cincuenta y cinco años pasa precisamente para asistir pero bueno ya llegaré yo llegué a ver no

Voz 3 04:37 problemas

Voz 2 04:38 luego la asociación tiene pues una labor muy importante como te hizo hacen una conferencia Hermes por poner un ejemplo el año pasado hubo una de arqueología submarina otra de enología que era como otros usos del vino tu terapéuticos del vino Juanma Dicenta fuera una conferencia sobre la radio otra de derechos humanos sea que una serie de conferencias que es una unánime y que tiene una asistencia masiva generalmente son los lunes un lunes luego hacen unos viajes culturales suelen hacer uno al mes también aunque en diciembre tu sabe que son unas fechas malas en diciembre no lo hace el año pasado por ponerte un ejemplo pues fueron a ver la exposición de Murillo en Sevilla fueron a Granada fueron Aracena visitaron la Gruta de las Maravillas después y tienen actividades de senderismo empezaron creo el año pasado fueron cuando empezó se puso en marcha de una manera definitiva que si el tiempo lo permite también hacen una alarme nada una participación alta a veces puede hacer su camino de senderismo moderado ir con su comida evitar después tienes tu comida de Navidad hizo fiesta fin de curso evidentemente su viaje de estudio para aquellos que termina

Voz 1509 06:05 para los que no os estáis escuchando ya estáis interesados el requisito cincuenta y cinco años mayores de cincuenta y cinco años los que cumplan cincuenta y cinco años en el año también no supongo

Voz 3 06:15 en no tiene que tienen que tener los cincuenta y cinco años Monquis cuando empieza el curso no vale

Voz 1509 06:20 bueno y a partir de ahí la edad que tenga setenta y cinco y setenta y ocho ochenta apuntes sea este Aula de Mayores claro que si no hay ningún problema tres días a las semanas dos horas por la tarde de cinco y media siete y media qué hacemos es en casa es ahora nada ver televisión y aburrir unos vamos a vamos a a este

Voz 4 06:43 Aula de Mayores que nos va a aportar mucho ahora mismo

Voz 3 06:46 no está abierto el periodo de preinscripción que se cierra pronto si el periodo de prescripción era del del cuatro al catorce de septiembre durante teme

Voz 2 06:55 una parte termina en junio pero vamos a hacer ahora hay una cincuenta preinscripciones aunque hay algunos que dice ha dicho que van a entrenar mañana que esto no es óbice para que si alguien está interesado si sobran plazas puede matricular Arcelor para vuestra puede venir la semana que viene

Voz 3 07:13 y a hacer su matrícula de hacer no siempre es ficción toda vez tu prescripción todo porque la matrícula y es cuando se cierra

Voz 2 07:21 la matrícula empieza el veinticinco de septiembre del veinticinco de septiembre al quince de octubre para todos

Voz 1509 07:27 qué precio tiene Carlos porque es otro que es otra de las cuestiones que se estarán preguntando a nuestros oyentes esto cuánto vale

Voz 2 07:33 el precio de la matrícula son cien euros

Voz 1509 07:35 cien euros con opciones de becas

Voz 2 07:38 eh depende de las su ingreso pues hay personas que no pagan nada y esto cien euros por pueden pagarlo de una sola vez entonces

Voz 1509 07:47 hay ya pueden tomar nota que depende de a lo mejor los que sean pensionistas de la pensión que tenga etcétera etcétera que a lo mejor no tienen que pagar matrícula

Voz 2 07:55 duramente

Voz 1509 07:56 estudian cada caso que esto es muy importante porque mucha gente dirá si yo no tengo cien euros va a poder para no me puedo permitir esto pues son cien euros que pueden pagarlo en diferentes plazos ir muchas personas están exentas de pagar este precio por la matrícula y después tenéis la presentación del curso el veintidós de octubre es el inicio como tal no

Voz 2 08:17 desde el inicio en el salón de acto generalmente va a organiza para los alumnos de primero para presentarle lo que es el curso entregarle su horario da por comenzada

Voz 3 08:33 la facilidad de mi vida Carlos

Voz 1509 08:35 me gusta mucho hablar del Aula de Mayores todos los años porque porque veo que que vosotros Service y ya no sólo de de ayuda no para el conocimiento sino también como compañía de muchas personas que se encuentran solas a ciertas edades innecesaria tan tener actividades de este tipo qué mejor lugar que la Universidad estar en contacto con con jóvenes con profesores para que la vida coja otro color verdad

Voz 2 09:01 sí la verdad es que tanto para los alumnos que hay algunos que entran que tienen sus dudas al principio terminan súper contento el mayor éxito que tenemos a la hora de recibir alumnos el boca boca oreja también el profesorado está muy

Voz 3 09:20 con todo tipo de declaraciones es muy gratificante si comentar también finaliza su te que no hay ningún tipo de Fame hay que superar pruebas

Voz 2 09:31 sanguínea que supera simplemente con la asistencia a la mayoría de las clases pues se va pasando el curso estupendo

Voz 1509 09:39 pues ya tienen todos los datos los requisitos mayores de cincuenta y cinco años no hay exámenes cien euros para el que tenga que pagar matrícula otras personas que reúnan también una serie de requisitos estarán exentas de esas matrículas y que hay plazos para poder abonar las hay muchos profesores con muchas ganas de de enseñar y de disfrutar con con sus alumnos a mañana cierra el plazo de preinscripción pero como dice Carlos Si hay plazas todavía están a tiempo están a tiempo de formar parte de este grupo de El Aula de Mayores de la sección del campus Bahía de Algeciras en la Universidad de Cádiz Carlos Camacho director muchísimas gracias