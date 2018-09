El Embarcadero organiza su primera Carrera Popular

Voz 1 00:00 buenas tardes bueno se da el pistoletazo de salida

Voz 1378 00:02 a esta primera carrera del embarcadero que organizáis como asociación Cuéntame últimos preparativos no antes de la de la salida

Voz 1 00:09 pues sí estamos Jacko tú saberlo lo último que pues mira carnet y kilómetro que salen desde el de llega Botafogo los dorsales entregara desde por la mañana sábado anterior en el en el cliente de Botafogo llevaremos a los corredores por la mañana el domingo en autobuses gratuitos desde el crítico hasta el brida

Voz 1378 00:31 cómo surge el organizar en él porque bueno como asociación no es fácil porque bueno tenía un tope de setecientos inscrito no sé en cuántos habría quedado finalmente limita aunque todavía el día quince creo que que se puede escribir la gente no sé si Luna pero imaginamos que la aceptación por por correr ir por el Running en Algeciras está muy de moda no

Voz 1 00:50 sí bueno nosotros cumplió cuarenta años era celebrar con cuarenta años que queríamos que la carrera discurrió sobre Habana por la barriada no pudo no por motivos de seguridad no fue posible y la hemos trasladado corriendo por el tema por el que la amenaza hasta hasta aquí otra fuego pues la idea surgida allí de cine celebra los cuarenta años teníamos setecientos corredores nos hemos quedado no vamos a quedarnos trescientos más ameno pero bueno aquí se de participar de poco una carrera grande con grandes expectativas simplemente disfrutarlo y acusa gente se ha apuntado en el dos cero que son de la barriada que no piensan corre pero que piensan apoyar la carrera esta iniciativa tenemos premio ahora general desde trescientos euros quince uno de los más de lo primero que más eh más fuerte que estrenando ahora mismo en la comarca y luego tenemos cincuenta regalo de sorteó cuando acabe la carrera para los primeros que que les queda y te vas montó una fiesta del running sede del sábado once la mañana duración de de la moto clásica hay antiguas la tarde tendremos a un varios concierto allí en el Club Hípico y luego el domingo después de la carrera pues una gran fiesta del rancho donde va a tener el concierto música baile tras tantas entonces vamos a hacer una fiesta en medio de la fiesta Vadorrey básicas

Voz 1378 02:20 la verdad que la la iniciativa tiene una pinta espectacular hay que recordar aunque me lo comentó al principio Manuel que dispone de un servicio autobuses gratuitos no para trasladar a los participantes que no dan que preocupa no

Voz 1 02:30 sí sí los participantes recibieron una llamada de participantes van a quedar vende especialmente para correr Mandi sus fuera de nuestra zona de confort irse van a quedan los hoteles cercano a la salida pues nosotros no lo vamos a encargar de llevar al equipo

Voz 1 02:46 sí a la meta y luego traénoslo luego también es verdad que detrás de la carrera escoba obtuvo escoba que va a ir recogiendo tanto a los corredores que se quedan atrás como a los voluntario que tenemos es que setenta voluntarios dentro de la carrera para recogerlo para llevarlo a la zona y tiene unas macro fiestas

Voz 1378 03:05 lo último ante de acabar Manuel me decían los voluntarios las manos de todas la asociación imaginemos que habrán sobrado no para echaros un aliento no en esta en esta carrera

Voz 1 03:13 pues mira eh y la verdad es muy dice voluntariamente de la barriada que sentir cuando cuando la queríamos pensar entre la barriada que nos pedían voluntario la puerta de cada Gara eh lo propio tributario a Ekin se ofrecieron a ponerse en la puerta de los Garay lo van a hacer nada para mí para apoyar la carrera y la iniciativa de la sino