Javi Medina se reencuentra con su ex equipo

Voz 1 00:00 bueno Álvaro bueno Javier cómo está el Utrera no

Voz 2 00:02 vaya arranque de campeonato habéis hecho como como equipo donde de momento no habéis conocido tampoco la derrota ya tumbó al Jerez Deportivo Fútbol Club insumo hay siete punto que aunque los expertos en la categoría ya advertían de lo que era capaz de equipo nunca deja de estar nada mal esta cifra eh

Voz 1 00:18 sí bueno Jaime no lo había hecho tres d3 que te lo que vi allí en el periódico aún cuando cuando suites que Nicosa al duque había sido un arranque está para presionar pero soy bueno nosotros yo por lo menos no hemos hemos todavía ninguna derrota Si el tramo en una línea positiva no de dos victorias consecutivas ahí esperamos esta semana puede ganarle a al líder ponernos nosotros hay en la cabeza

Voz 2 00:54 que aspira a Javi Medina porque bueno durante todo el verano hemos visto como se ha reforzado con jugadores importantes de la de la zona como Sergio Navarro llegas tú también procedente de de Gerena varios compañeros que también bueno pues completan el cuadro de de Jesús Galván Ike estaba llamada a estar ahí arriba pero dentro del vestuario me vas a decir aquello del partido a partido pero lógicamente tenéis equipo para por lo menos pelear por cosas ilusionante no

Voz 1 01:19 sí bueno la categoría como tú bien sabe ese año hubo hace bastante dura veintidós equipos sentido nada que que yo creo que no no sólo nosotros sino todo el equipo que Capi miran hacia arriba pues vamos a tener que luchar mucho soy dan partido vivir hecho incluso partidos con rivales manejó como el año pasado no que muchos no da nada por la alegría haga años peleando Nos otro hombre como ya no sólo como no como tú dices no como cómo voy a decidir yo creo que esa forma un equipo completo un equipo que que sigue nosotros vamos a intentar la sobre todo ganarle a todos esos rivales no que que tiene proyectos yo creo que son más más grande que Fritz sí esa intentar está lo más arriba posible

Voz 2 02:12 un Utrera que tradicionalmente siempre ha hecho muy fuerte en su campo lógicamente vais a hacer del San Juan Bosco un fortín pero aunque tú no tuviste la pasada temporada con con Miguel Ángel Montoro ya puedes diferenciarnos en que ese en que radica este fútbol de de Jesús Galván al el curso pasado porque aquel era un futbol un poquito más de de precisión un poquito más y no sabemos cómo era

Voz 1 02:34 a ver yo el año pasado la verdad que nosotros era plan amo cero tres entonces no creo yo que pueda sacar muchas conclusiones de de este partido sí que es verdad que en casa sobre todo el otro día no contar su partido bastante bueno por otra parte aparte sí que abrimos rápido enmarcado oí los dominamos arte bien sí bueno Alba yo ya lo conocía de un poco en el Sevilla así sigue en la pelota además iguale que no hay que está eso fue maneja opciones harto de domina el

Voz 3 03:20 lo que es la posesión de balón intercambiarlo por la velocidad que tenemos con Pablo

Voz 1 03:27 en serio tenemos gente yo creo que te mucho perfile y yo creo que eso es importante sobretodo en esta categoría que cada equipo que te puede jugaba de muchas maneras

Voz 2 03:37 de muchas maneras este Algeciras Club de Fútbol que ha arrancado como ya ha comentado de tan buena manera la la temporada partido siempre especial no baratijas bien Fernando qué tal que fue tu equipo

Voz 1 03:46 sí siempre estas ya además cada vez que me enfrentó a decir pues siempre me llama siempre siempre es bonito enfrentarse a un equipo que yo la Vera que tengo buena recuerda el equipo de la ciudad como siempre menciona ahí que para mí son capitán y un ejemplo allí es decir sí bueno yo ya ya te diría Di que que quería que depués el domingo lo que reprochó pero lo único cada uno vamos a barrer para no

Voz 2 04:17 cómo estás viendo también había este Algeciras porque ha hecho mucho refuerzos también de jugadores importantes es el tercer curso consecutivo que el conjunto de Tercera también eres consciente de que ellos quieren estar arriba pero que hay muchos equipo no para pelear por esas cuatro primeras plazas y que todavía queda un mundo por delante no

Voz 1 04:36 si este año hay muchos equipos se han reforzado yo diría que que para mí como como un grupo más de de Segunda B el que está forma expresiva de grupo Die ay si sabe se ha reforzado muy bien además conozco yo diría que a la mayoría de los jugadores que ha enfrentado a ello o voy coincide con ellos Antón

Voz 3 04:56 no conozco Juanjo secreto de ella iba a cargar

Voz 1 05:03 pero por supuesto tose yo creo que se ha hecho un equipo también bastante completo en todos lo ha dicho que que puede coordinar muchos perfiles Hay que puede Huarte pues rápido por banda que tiene ser muy rápido como gente con mucha calidad por dentro y luego con rematadores comen poderse Antonio entonces basó partió de Benito

Voz 3 05:24 el que vamos a vivir domingo apetece muchísimo

Voz 2 05:26 cita el domingo por la mañana que uno de los partidos marcados en rojo de esta jornada en el Grupo X entre Utrera y Algeciras Club de Fútbol Javier Medina calla suerte y que será un buen partido este fin de semana un abrazo