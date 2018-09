Voz 1 00:00 en

Voz 0536 00:17 bailo Claudia un conjunto arqueológico localizado en Tarifa Cádiz que conserva una de las mejores muestras del urbanismo romano que se conocen algunos edificios son de la época de Augusto Si bien

Voz 3 00:30 la mayor parte fue construida bajo el mandato de Claudio parece ser que el centro monumental donde se sitúa el foro todos los edificios necesarios para la organización administrativa fue construido de una sola vez siguiendo un eje perpendicular a la orilla del mar el mar de Bolonia no es la primera vez que visitamos este conjunto pero hoy vamos a llegar a sus entrañas de la mano de la pintora algecireña afincada en Tarifa Blanca Orozco que tras pasear por bailo en muchas ocasiones queda prendada de la riqueza de este conjunto quizás el culpa sale de esta historia sea el poeta romano capítulo Cayo Valerio capítulo que con sus poemas de amor hacia su querida Claudia a la que llamaba les vía hizo volar la inspiración de esta artista ayudando la adentrarse

Voz 4 01:19 en la historia de bailo pues me gusta venir y pasear me relaja mucho pasear por aquí dieron como un sueño no exponer aquí porque me inspiraba mucho nuevo también una de las veces no esos paseo compré un libro de culo porque digo mira me voy a comprar un libro y me lo voy a leer en la carita y era un día bueno entonces leyendo capítulo a la verás en algunos cuadros habla de un barquito en un mar que te temporal de vientos inicia este hombre ataque en Bolonia y entonces mi cabeza claro va funcionando desde bueno llovió el espacio llame Moltó a la cabeza

Voz 3 01:58 hoy junto a Blanca Orozco nos perdemos por los rincones de este conjunto que ha plasmado en treinta obras el resultado P desintegra acceder avisos con los pies en la tierra y la mirada en el cielo el proyecto más ambicioso de la pintora hasta la fecha su madurez creativa queda reflejada en esta exposición Mega

Voz 4 02:18 por presentarle el proyecto al director del Museo de de aquí de vuelo Claudia que por desgracia no está ahora aquí se fue a Cary estamos sin director esto ha hecho que el museo baje mucho desde mi punto de vista en calidad aquí por ejemplo tenemos un guiño a un alga que digamos el presente no es ahora mismo la economía no no podría decir que se basa la economía de Bolonia en eso pero sí se están haciendo mucho come ético muchas cosas basadas en el algas están investigando entonces como el presente quizás el alga el como lo más presente el resto son recto valga la redundancia de que se pueden ver ahora ahí los restos que quedan en la ruina teatro visto desde arriba

Voz 3 02:55 palpar parte de la historia romana a través de sus pinturas esculpió yendo con su pincel cada curva del cuerpo de Julia Rufina enigmática hay poderosa romana de la que ha aparecido recientemente el sepulcro ven bailo zambullirse unos en los tenues colores de la tarde de Bolonia mientras una lluvia de estrellas se derrama sobre nuestras cabezas es sin duda la atractiva propuesta que nos regala esta pintora hasta el mes de diciembre

Voz 4 03:21 el acueducto de Punta Paloma me ha inspirado muchísimo de hecho hay muchísimos boceto yo esto lo llama estudios en realidad estos son mis estudios de hecho he dejado el papel del cuaderno que se ve que son estudios previos no está Trajano que lo puesto muy guapo muy favorecido y luego en todos aparece la frase el libro de Caturla vale porque a mí siempre me gusta meter la poesía mi obra entonces ya nunca más robar tuve eso eso de capítulo capítulo evidentemente no estuvo aquí porque es anterior pero yo me imagino en mi mente mi historia que capítulo estuvo aquí en Bolonia en doce siempre también una historia de amor inevitable

Voz 3 03:56 para Blanca Orozco Ibai lo Claudia se funden en una sinfonía de trazos enamorados que bajo la batuta de esta artista despliegan imágenes de este conjunto Un viaje al pasado a través de la mirada de Blanca Orozco reivindica una mejora de este museo que necesita inversiones es que es uno de los más visitados de Andalucía el año pasado ciento sesenta y cinco mil quinientas cuarenta y siete personas pasaron por aquí cifra que va a superar este año

Voz 4 04:23 lo que es el Centro de Interpretación lleva hecho diez años tiene graves problemas de goteras tiene graves problemas de mantenimiento doce aprovechó para hacer una crítica porque esto realmente sino fuera por el equipo humano que te digo tan profesional y tan fantástico esto no se mantiene sea el yo el día de la inauguración y pase un poco de vergüenza porque había cubos recogiendo aguas

Voz 3 04:44 con los pies en la tierra y la mirada en el cielo un seductor encuentro con el arte en este conjunto arqueológico que cautiva al visitante y que a la pintora le gustaría que permaneciese en estas paredes los hallazgos expuestos en el Museo acarician las obras que los reflejan cómo capítulo acariciaba con sus versos a su eterna amada Claudia

Voz 4 05:04 quiero decir a mi me gusta trabajar los materiales trabar el medio muy disciplinada en el sentido de no me gusta la acuarela la técnica de la acuarela tal como es la técnica de no no no yo creo que los materiales están para nosotros no nosotros para los materiales SIVE este por ejemplo extintas China la lejía le meto texto Lemaitre una acera en ese cuadro por ejemplo que a mí me encanta pues ahí para mí está toda la historia de Bolonia

Voz 3 05:30 compuesto por obras de varios formatos y soportes con este proyecto la pintora intenta plasmar las sensaciones que provoca este yacimiento tan cercano a su propia historia esta luz de nuestra tierra que eligieron allá por el siglo II antes de Cristo los romanos para instalar una de sus ciudad Hades bailo estos azules tan mediterráneos tan presentes también en toda su obra hasta el mes de diciembre el Museo de bailo Claudia sirve como escenario para la exposición de la pintora Blanca Orozco P de sin Terra Sirera vi sus con los pies en la tierra y la mirada en el cielo