EL COMERCIO DE LA COMARCA

pues mira la verdad es que en la campaña veraniega ha sido muy buena la rebaja en resultado favorable porque como él como El tiempo tú sabes que el verano entró un poco a veces siento las rebajas han sido muy beneficiosa es cierto que ya todos los comercios están con la nueva temporada que como tú dices el tiempo no acompaña mucho pero el el comercio siempre está al día en lo que es el Temporada evidentemente no no ha terminado verano porque aquí ese suele durar un poco más de lo normal pero nuestros comercios ya están preparados para la nueva campaña

Voz 3

05:39

pues mira tú sabes que que luchando no porque gracias aquí a la Cámara no la estrecha colaboración que tenemos tanto en curso de formación también las normativa bueno esto era que el análisis de lo cierto es que los negocio no cómo rentabilizar lo mejor porque tú sabes que la línea pues aparte de la circunstancia en orales de de que los comercios que estamos luchando contra competencia de la empresa online no pretenden por ONLAE contra la superficie o tenemos la circunstancia particulares de de la nueva salida de de implantar un europea que cree que no ha puesto ha producido una devaluación de la libra se nota que el excedente de dinero o menor la ciudad pero una así el pues mira no ha sido malo del todo el verano sobre todo muy bueno en la hostelería un poco menos bueno en el lo que es el comercio y esperemos que ahora que que queda ya el tema de de ofertar todo lo que hacía la campaña de verano puede tengamos una facturación Pina no vamos a ver con esperanza no por lo menos