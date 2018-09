La Balona recibe el domingo al colista

Voz 1 00:00 que está AENA

Voz 0072 00:05 no puedo Mi cuerpo tras

Voz 1 00:08 ven detrás de la tarde abrimos el programa de este viernes catorce de

Voz 0072 00:10 septiembre poniéndonos con toda la actualidad que la Real Balompédica Linense nos deja después de la penúltima sesión de la semana que ha realizado el conjunto blanquinegro en el campo hoy de los Olivos en San Roque para preparar ese partido del domingo las seis ante el Atlético Malagueño en el Municipal de La Línea como bien sabe lo blanquinegros suman cinco puntos en tres jornadas dos empates consecutivos que bueno uno ha sido Calderón ha logrado del todo malo por cómo han llegado hoy por los rivales también ante lo que han sido toca ganar llega el Colita al municipal este fin de semana la comparecencia de Jordi fluye eh Dios sonidos para todos los gustos porque el técnico catalán hablaba especialmente durante dieciocho minutos en gran parte de esa comparecencia de un nombre propio el de que Vince CERI de la sal

Voz 2 00:51 el del argentino de la Balona se pronuncia

Voz 0072 00:53 Eva acerca de la marcha del jugador sudamericano

Voz 2 00:56 Cecilia ha hablado tres veces de poder par de campo en Ceuta en Los Olivos entrenando otra la semana de Algeciras aquí en mi despacho y otra la semana pasada aquí en mi despacho

Voz 3 01:10 tres veces tres veces

Voz 4 01:14 huy

Voz 2 01:16 el BNG y le dejé muy claro que lo tenía muy complicado pero no es creo que ofrecer y no ha sido un tema futbolístico cernía tenido bueno o no se ha adaptado porque lo vemos muy grande igual ese cuerpazo poderes no no no no podemos olvidar que si tiene veintiún año es un chaval joven es un crío viene desde la otra punta de del océano no es fácil vinos fácil

Voz 0072 01:39 señala incluso ya que tuvo ofertas para marcharse a otro equipo de Segunda B pero que bueno que en el que para él no había oportunidades de momento a corto plazo en esta valora

Voz 2 01:49 la última semana de Algeciras lo meto ahí yo sé que tiene la oportunidad de irse a un equipo de Segunda B de aquí que un equipo de Segunda B yo le digo cogerla cogerá cogerá porque aquí vas a tener muy difícil jugado pero dije después de Ceuta ir escúchame ante voy a buscar una solución cobrado buscado esta semana que no tiene modo centrales dispuesto a Sergio pero porque confiaba pero eso son cosas que a lo mejor viene otro entrenador y juegas siempre CERI que yo digo que futbolísticamente ese jugadores buen jugador pero que aquí no nos lo ha demostrado vale entonces eso lo digo él me dice que no que él ha venido aquí es un puesto y se va a romper te pasaste todas llevaron los huevos cada entreno para demostrarme que yo le coma cinco esta palabra perfecto perfecto pero yo no he visto esa evolución in son decisiones técnica y el otro día volvió a repetir que lo tiene muy difícil va a jugar

Voz 0072 02:47 muy difícil lo mucha cosa porque parece que no da el rendimiento esperado para jugar en Segunda División B y entre otras por ha tenido problemas incluso para su aclimatación a la ciudad de La Línea

Voz 2 02:57 decía yo sé yo sé que el martes ofreciendo con el club ya a partir de ahí yo ya no no la conozco demás y le deseo lo desee le deseo lo mejor era el jugador le deseo lo mejor y vuelvo a repetir es un jugador que aquí no ha demostrado un jugador que es yo hablé con él de puede de Ceuta dgt una facultades ser un central lateral zurdo espectacular pero por lo que sea final cuando la la cabeza tiene que es lo que mejor tiene que funcionar sino lo demás no no tira este chico hemos o lo ha pasado mal no Santa viene de muy lejos la novia extrañaba mucho yo yo esto lo sé porque yo he hablado con él a mí me lo dijo aquí personalmente que la novia Se marchaba al seguiría Bachar porque extrañaba mucho no es más que el vuelvo a repetir que es que lo beige con ese cuerpazo pero tenemos que olvidar que tiene veintiún años que su niño Isabel ir a la otra punta del mundo ostias pues es difícil yo me pongo en su piel vuelva a repetir yo esto lo sé porque yo he hablado con él yo he hablado con él pues que con el jugador que más se ha hablado así XI Feria

Voz 0072 03:56 bueno pues a macho y que tampoco es que haya sido moviliza que haya demostrado nada en la Balona

Voz 0301 04:00 la Ike ya es punto final de momento hay Mahmud

Voz 0072 04:05 ahora es que también se van a perder la cita del partido este fin de semana como por ejemplo el de Trujillo como por ejemplo Carrasco el central hablaba de la lesión que le va a tener cuarenta días apartado de los terrenos de juego

Voz 2 04:15 en principio vamos a ver cómo evoluciona sí que es verdad que de momento descarta la operación porque la rodilla bueno no se le no se le hincha pero aparte de la pequeña del pequeño desgarro que tiene un esguince que es lo primero que tenemos que curar entonces eh es un esguince de grado uno y a medida que vaya lo que sí que es verdad es un esguince de rodilla hay las podía es es jodían este aspecto toda medida que vaya evolucionando las semanas miraremos a ver cómo se encuentra ya parece que se encuentra viene desigualmente en el grupo pues esperemos que que todo vaya bien y que que que lo vayamos para atrás lo que es el el bloque la rodilla quedará ruido porque entonces sí que tendría que va ser un poco poco tendría que pasar por quirófano

Voz 0301 04:56 en un partido el de esta semana llega el Atlético Malagueño al Municipal de La Línea ya conocen que nos no ha sumado ningún punto es el único equipo que no ha apuntado esta temporada en el Grupo IV IU pese a ello dice Ruiz ya que partió de lo más temible porque si fuera con otro equipo está más tranquilo pero con el último no se fía de nadie

Voz 2 05:13 los partidos que un entrenador es el que más más temen sea estarían más tranquilos si no viniera el Murcia pues recital porque sé que son partidos que que el equipo va a rendir a un gran nivel sólo se eh pero vamos somos creo que somos conscientes de que esto es Segunda B de que jugamos contra un equipo de nuestra categoría que son chavales jóvenes que son muy bueno Ike viendo los tres partidos que han jugado seguramente nos hablan merecido perder en ninguno de los tres en ninguno de hecho en los dos primeros han tenido en el primero un penalti para empatar el uno uno y del penalti en la segunda las cuando siente el enmarcan y pierden la en campo el Marbella tienen para marcar el cero dos tienen otro penúltima marca el enorme tenían un minuto pierde del partido esas son partidos que han perdido que han la semana pasada le marcan en el noventa y tres de córner cuando parecía ya acababa ahí tenían un punto entonces son partidos que qué bueno que han perdido sitúan el partido al contrario no ha sido

Voz 0301 06:12 superior esto es una Balona que llevaba

Voz 0072 06:14 cinco puntos que lleva dos goles en tres partidos se preguntaba incluye le preocupa esta faceta de que no se esté viendo tanta materia ofensiva en el equipo

Voz 2 06:22 me preocuparía mucho más el no generar las eh eso sí que me preocuparía si generamos ocasiones sino ahora me temo bueno pues seguiremos trabajando para mejorar y para meterlas pero yo te digo generar generamos mucha lo dijo en rueda de prensa pocos equipos hay parte de una vez poco seguido fuera de casa general las ocasiones que hemos generado en nuca en Almería que cite las que generamos aquí en contra el Jumilla entonces en ese aspecto me quedo también ojalá esta semana generemos las mismas ojalá luego veremos a ver si las metemos pero bueno trabajamos para para para apuntalar aún para afinar la puntería el día menos pensado tendremos dos y marcaremos tres

Voz 0072 07:01 bueno esperemos que sea este fin de semana no partido de va a correr a cargo del granadinos Ruiz Aguilera que pitaba en la última jornada de la temporada dos mil dieciséis dos mil diecisiete al balón en aquel empate en Marbella no debe de haber muchos cambios tampoco en el once del equipo blanquinegro que pierda esa dos salidas que hemos comentado ya al que sí que va a perder también parece esa David Moreno que sufrió un pinchazo en el entrenamiento de ayer y que tiene pinta de que

Voz 0301 07:22 que no va a llegar el interior zurdo