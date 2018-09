El Algeciras defiende su liderato en Utrera

Voz 1378 00:00 Honduras contadas

Voz 1 00:03 vamos a ponernos también con todo lo que tiene

Voz 1378 00:05 adelante la Algeciras Club de Fútbol que visita al San Juan Bosco de Utrera el domingo la doce buscando mantenerse en el liderato del Grupo X en uno de los campos más complicados de la categoría donde va a buscar sumar una jornada más sin perder muchos quebradero de cabeza tiene Javier Viso para completar una convocatoria en la que no tiene ausencias ya aviso precisamente el que hablaba ayer en comparecencia de prensa eh queriendo pocas excusas por lo que se juega el equipo en Utrera porque busca una victoria ante un duro rival

Voz 1 00:30 es un equipo que le da un buen trato al balón la verdad que que me gustó bastante aquí bueno Sexpe artificial sintético que que lo tienen ya pues como como suele estar en hecho caso campo que que hicieron hace tiempo que está muy pisado pero lo que bueno nos tenemos que poner excusas ninguna nosotros tenemos que ir allí a jugar e intentar ganar tras los tres puntos yo creo que la excusa no valen nosotros somos un equipo que necesitamos

Voz 2 00:58 decir Jiri competir al máximo hoy

Voz 1 01:01 ya lo que vamos si es verdad que es un equipo muy bueno donde se ha reforzado con respecto a la campaña anterior ya el año pasado no hicieron una mala temporada y este año pues se han reforzado en sitios clave que que pretendían o que creían que se podían reforzar hay ya verdad que va a ser un partido muy competitivos que él

Voz 1378 01:20 me preocupa al entrenador del Algeciras del rival de esta semana

Voz 1 01:23 yo creo que las ideas y el concepto de juego que tiene es decir eh saben a qué juega tiene las ideas muy claras tiene un concepto de juego muy claro también es muy ofensivo también es un equipo que es bastante ofensivo donde prácticamente bueno excepto el primer partido que empataron lo otro ganaron en Ecuador que hacían gala los incas al Jerez eh por lo tanto yo creo que es eso que es un equipo hecho y formado para para echar a lo más alto de la tabla Hay iba a competir

Voz 1378 01:53 son dos equipos muy similares habla de un partido también con condicionantes el técnico al Gecevicius

Voz 1 01:57 si coincidimos en el modelo de juego prácticamente tenemos las mismas ideas pues va a coincidir eso va a conceder un poquito lo que es la la suerte de poder marcar pronto oí igual a ver cómo cómo se Nozal latido de caras porque ya te digo que puede ser que les ya que la climatología pues bueno no influya aunque siempre digo que influye hacia los dos equipos pero nosotros igual nos podemos defender un poquito malo que es el terreno de juego

Voz 1378 02:25 como esta de responsabilidad aviso porque bueno la Algeciras lleva nueve de nueve está ocupando pues todo el protagonismo durante toda la semana por el buen fútbol que está haciendo por lo bien que está jugando al al balompié pero como esta de reponsable yo creo que la responsabilidad

Voz 1 02:39 decir en el momento que ellos dije que me hacía cargo del equipo la responsabilidad la misma porque sabemos donde estamos si es verdad que que un me siento feliz pues Si puedo hacer cinco minutos feria a la gente no yo creo que eso es bonito me gusta que la gente esté feliz que igualmente disfrute sobre todo lo que de lo que pienso y lo que más me gusta que la gente disfruta ya eso es lo que tenemos que ir que la gente que deben aquí al mirador se desplace fuera puede disfrute de su equipo que al final pienso que están pagando un espectáculo por ver un espectáculo y el espectáculo tiene que estar acorde a lo que a la disidencia de que yo necesitan ir por eso siempre nuestro trabajo va enfocado a eso a que el público se disfrute no de lo que digo que está bien

Voz 1378 03:23 hablamos del nueve de nueve del Algeciras de lo complicado que va a tener Javier Viso acercamos porque qué tal equipo que se come el CP

Voz 1 03:29 es complicado yo puedo darle muchas vueltas hecho pero creo que no no no voy a convencer a nadie y mucho menos va a intentar engañar a nadie cuando un equipo funciona como está funcionando es complicado hacer cambios sino un cambio es obligado o bien porque crees que se debe de hacer como ya dije en pretemporada acababa ya se acababa el tiempo de de de hacer invento todo alimentos hicieron durante la pretemporada los que están iniciando creo que es lo que mejor pretemporada han hecho por lo tanto son los que mejor físicamente están son los que ahora mismo está jugando oí el resto tiene que esperar a su turno y aprovecharlo

Voz 1378 04:04 una palabra que también se ha medido mucho durante los últimos días en el algecireño la palabra exigencia un estreno nota mono del Algeciras tiene que tener también pues algo por detrás es exigente también con lo que queda por delante que es un mundo

Voz 1 04:17 a niveles de residencia si de verdad que no somos accidente iraquí cada vez no lo ponemos más difícil a nosotros mismos es decir aquí sabemos que algún día nos tocará pero mientras que no toqué vamos vamos a disfrutar como digo pero sí es verdad que son altas porque porque ahora son tres mañana eran cuatro Hiroshi querremos quinto pero bueno esto es así lo importante es que van va vamos a Utrera con con la intención de los tres puntos y es lo que valoramos lo que tenemos en mente

Voz 1378 04:49 ya que viso dice que hay que darlo todo siempre sea la jornada uno ahora Juana A42 vayan uno o vayan cien aficionados otredad

Voz 1 04:56 yo creo que la incidencia en la tenemos dentro este club el que o esta institución porque más concluyó que una institución ya conocen años yo creo tanto el que está aquí sentado ahora mismo me toca a mí en esta temporada hasta día de hoy me toca a mí tiene que saber lo que esta institución y lo que conlleva por lo tanto la excedencia tiene que ser máximo sí vale diez veinte cincuenta desperfectos que van cien perfecto porque porque van a animar el el equipo se va a encontrar arropado eso no gusta eso les gusta al jugador cada vez que haya una jugada buena Se va a aplaudir eso eso huchas dentro de campo por lo tanto su obra agradecido oí cuando se terminó el partido lo agradeceremos que que que hayan ido allí espero que no solo espero creo que vas a disfrutar porque nosotros preparamos durante la semana para eso para disfrutar y para ganar el partido y lo que sí está claro que la deficiencia no la marcamos nosotros aquí en el club tú o la institución como digo en la que está por encima de todo es la que marca la excedencia

Voz 1378 05:52 es que el preparador tiene una cosa clara que hay que tener tranquilidad que hay que tener humildad y hablaba de Amen viso de balance personal de lo que ha cambiado desde su llegada al banquillo e a principios del mes de junio con aquella marea tan revuelta que tuvo con declaraciones un poquito fuera de tono Hypo la tranquilidad que ahora envuelve a todo al que dirima

Voz 1 06:11 ahora que estamos en la otra para que todo el mundo va bien si es como debemos decir que estoy maravilloso por eso porque estamos todo el mundo bien inflacionista la labor de todos tampoco quiero leerlo es decir yo tampoco me puedo creer porque estamos en la tercera jornada esto no es nada Ikeda un mundo todavía en fase vamos tranquilos vamos a seguir trabajando yo no puedo venirme arriba porque se me vengo arriba del cuadro compañeros y que me iban a dar una hostia para que me venga abajo Mi Familia la primera que me dice aquello que esto acaba de empezar el amigo que me quiere me dicen ellos déjate de tonterías que esto acaba de empezar sé tengo la gente que me conoce que me ánimos que lo agradezco estupendo pero tengo el que metiera al lado que Dorta porque sabe que esto acaba de empezar y que no que que esto es trabajo trabajo y trabajo

Voz 3 06:59 con mucha tranquilidad mucha mano fría Eva hay mano firme va al técnico del Algeciras a lo que le queda al cuadro el que utiliza por delante un arbitraje del partido que va a correr a cargo de la UE