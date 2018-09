Comienza el curso en secundaria

Voz 0994 00:00 vamos ahora con el primero de los temas que vamos a abordar en nuestro programa y para ello vamos a saludar Sebastián al común que es el responsable de Educación del sindicato Comisiones Obreras Sebastián qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes bueno pues hoy ha comenzado el segundo gol en la segunda entrega la de la secundaria en los centros educativos en la provincia de Cádiz y muy especialmente que no interesa interesan los otros el tema del Campo de Gibraltar eso contactamos a esta hora con con Sebastián para que nos diga qué ha pasado cómo estamos en el en el día de marras en el río el día de autos

Voz 1 00:37 bueno pues como todos los años no con pequeños problemas pequeños desajustes que bueno pues que algunos podrían haber sido editado y otro no porque son sobrevenidos pero bueno ahí estamos no parece que sea un año especialmente conflictivo por la llamada que hemos recibe más

Voz 0994 00:57 o sea que de momento podemos decir que la cosa eh anda funcionando no

Voz 1 01:02 sí de momento va funcionando en algunos cortó en algunos sitio porque es cierto que la delegación convocó un acto público el viernes por la tarde para llamar a los ultimo lo que el llamamos nosotros vacantes sobrevenida no son plaza que aparecen a última hora bueno pues el viene podían haberlo hecho el jueves no que hubieran tenido un poquito más de tiempo y hubiera sido más fácil que los profes llegaran a los censos no bueno seguimos compró el problema es que son por así decirlo endémico no que están todos los años y que no hay forma de solucionar en los que como él la falta de personal y servicios que sigue faltando muchísimo muchísimos de lo de estos profesionales que tenían que estar en plantilla y que no están y que no se cubren las sustituciones de esa plaza y bueno ahí seguimos seguimos con los problemas de de la falta de dinero para mantenimiento y para el funcionamiento del centro que las partidas son realmente casa y no permiten que los centro en condiciones Ivo cosa pero bueno hay cosas también positivamente

Voz 0994 02:08 bueno es las positivas sabemos también de las positivas en este inicio de curso que hemos arreglado con

Voz 2 02:13 Francia ha al al al curso pasado

Voz 1 02:17 bueno hemos arreglado pues por ejemplo que que se ha ampliado la la plantilla a nivel en Andalucía entre mil plazas de docentes de Secundaria Hay sino que revivir especial no eso es muy importante no que también muy importante que gracia a la empleada al a las oposiciones desconvocar el curso pasado negociadas con con algunos sindicato pues hay cinco mil doscientos nuevos funcionarios de los cuales más de un setenta por ciento son interino estos son personas que han estabilizado su vida tal su vida familiar de de una manera importante a él como coincidió también por ejemplo que en Secundaria gracia un acuerdo que firmamos el curso pasado ya los docente van a tener las dieciocho horas lectivas de semanales santificar de clase con niños no que traba en dieciocho y siete horas

Voz 0994 03:07 pero bueno tienen de clase directa

Voz 1 03:09 ocho horas también por ejemplo que es un acuerdo que se fíjese comienza a ejecutar este año con el cual en los tres próximos años nuestro salario a incrementarse hasta un ocho por ciento

Voz 3 03:24 bueno pues eso paso

Voz 1 03:26 poner que suban los horario entre uno cien cincuenta y uno a doscientos setenta euros mensuales bueno oí también muy muy importante que a partir de el uno de julio pues ya cuando un docente au un personal en servicio Se está enfermo pues no se les descuenta nada por por están enfermos que que como consecuencia de la crisis sino de contaba uno concentrada de nuestro sueldo

Voz 0994 03:54 de acuerdo que el el año pasado hablábamos de de algunos problemas que tenían que haber por ejemplo y de que usted de que muchas veces lo el profesorado estaban más dedicado a temas administrativo

Voz 2 04:05 lo que a la a la la la la propia los propios las propias clases no

Voz 1 04:10 sí eso sí los si eso dijo una dinámica que ha tomado la Consejería de Educación de Andalucía bueno en ciertos sectores de ha conseguido educación de centrarse en el papeleo no parece ser que teniendo papeles ella por lo menos se puede vender que lo solucione los problemas solucionados cosa que no es cierta no porque por muchos papeles que uno rehenes y luego en el aula no se trabaja lo que hay que trabajar por falta de tiempo pues que es imposible que se solucionen el problema ahora eso se pues hay que quedó sepultado con los hoteles

Voz 0994 04:44 evidentemente una cosa y elevación a lo mejor no tiene mucho que ver con usted que representa al aún sindicato en concreto el tema educativo presta mañana al inicio de nuestro programa contaba un caso que me llegaba hoy mismo y que tenía que ver con con el tema educativo el asunto este de de cómo se entrega como se Matic Lula al al niño o la o la línea al alumno la alumna en cuando te dicen tiene usted que elegir tres centros a los que usted quiere que vaya a sus su hijo su hija

Voz 4 05:12 aquí resulta que luego a la hora de la verdad sino

Voz 0994 05:15 te toca el primero al que tú has elegido tienes que buscarte la vida literalmente para que tu hijo pueda acudir a otro centro porque los otros dos no sirven para nada no

Voz 1 05:25 sí es una cuestión que está un poco muy mal hecha no es muy incomprensible que claro tú pide tres centros pero claro si sino entrar en el primero el segundo y el tercer grupo has pedido probablemente ya tienen también toda su para el campeón

Voz 0994 05:42 males que tú digas sino a entrar el primero segundo y en tercero no claro pero ha habido

Voz 1 05:47 más niños que han pedido que han perdido el segundo que tiene el segundo pues segundo ya están agotadas de todo es que está está hecho de una forma extraña que a esos problemas habría que cambiar la forma de adjudicación

Voz 0994 06:02 yo lo he contaban los oyentes que el pasado jueves a las doce de la noche llegó una persona a las puertas del Kursaal doce de la noche a la una llegó la siguiente y un poquito más tarde la tercera a la cuarta la quinta sexta séptima llegó un montón de gente porque esperaban que como siempre pues quedan algunas una oferta de últimas plazas que han quedado vacantes en septiembre y bueno pues las que no tuvieron la suerte de haber llegado de las primeras tuviera que salir como despavoridos para buscarse la vida en otro centro educativo es decir la Junta no sea te garantiza que escolarizar pero no te garantiza que tú puedas escolarizar tu hijo donde eh donde donde tú quieres no

Voz 1 06:42 eso es el problema es que tú piensa que el baremo que se utiliza para decidir qué niños entre Reino entran en el cual nos encontramos con muchísimo empates y además de al pedirse por centros Carlos centro de los alumnos que en pedir a ese centro pues el primer día seleccionan si cumple los veinticinco plaza que tiene pues ya ya la arena con los que han pedido ese centro en primera instancia claros sitúa tú centro no las periodistas en primera instancia el que has tenido en primera instancia no te han dado cuando vas saltaran de segunda resulta que ya está completo porque los que sí lo habían pedido de primera juegan entrado bueno o una parte de ellos ahí habría estudiar otra forma de hacerlo bueno pues hubo propuesta en su tiempo pero bueno parece que que de momento la Junta sigue con esta opción

Voz 0994 07:33 sí es es bastante bastante complejo porque sobre todo hace que sean los padres los que tengan que ponerse a buscar la vi a buscarse la vida porque porque sino se encuentran que aunque a su hijo lo puede mandar a un sitio que está claro que a lo mejor a ellos no les no les apetece que lo manden al quinto pino porque no era el sitio elegido para para para eso habíamos querido habría hablado hoy con alguien de la de la delegación pero imagino que hoy en un día como hoy pues Strand todos bastante bastante bastante aliados pero sí sí

Voz 1 08:01 oye oye donde bastante intenso y es complicado criticó el castigo

Voz 0994 08:05 que que resulta desde luego muy llamativo que en el siglo XXI demos con estas estas situaciones que desde luego pues dicen muy poco dice muy poco a favor de la de la de los ciudadanos que al fin al cabo esto se paga con los impuestos de todos

Voz 1 08:19 está claro son pobres todo hay que decirlo que las cosas han mejorado mucho en los últimos años pero si todo sigue habiendo muchos problemas porque hay cosas que no están bien ajustado y que no están bien pensadas no el cómo cómo hacerlo no hay quizá habría que que pararse a buscar un sistema para que que los niños entren puede hacer posible la primera que pida pero claro el primer centro que sólo tiene veinticinco plaza inútil entre siendo pues eso es literalmente

Voz 0994 08:48 el asunto de los de los puntos que también se las trae

Voz 1 08:52 claro también el terreno de los puntos pero como son tan pocas cosas en las que se ganaron al final hay muchísimo empates sea no estamos hablando por ejemplo en el acceso a la universidad que cuando los niños algo que estudió en la Universidad fue la nota tiene el niño tiene un diez cero coma siete ocho cuatro estamos hablando de diez milésimas con lo cual los empates son muy difícil siempre y uno que está el otro entonces pues vamos por orden aquí no encontramos creo que niños que entren en en tres años Infante pues pues en en Algeciras que tengan la máxima nota ahora pues yo soy muchísimo muchísimo muchísimo que tiene la máxima nota todavía lo mejor en un centro que hay veinticinco plaza pues resulta que hay XXXII niños que tienen la máxima nota claro a ver cómo hacemos eso cómo cómo bailamos con eso

Voz 0994 09:38 bueno pues algo algo algo habrá que hacer porque desde luego es un quebradero de cabeza para las los parques han visto que han tenido que salir corriendo para buscar un centro educativo para sus hijos Sebastián me alegro que yo que que haya salido la cosa bien hace unos días me ponía se ponía en contacto conmigo por cierto la presidenta de la AMPA del colegio de Los Arcos del cobre y me contaba cómo estaban allí con la situación ya sabes aquello de de las con las aulas prefabricadas

Voz 1 10:06 si los niños al cole

Voz 0994 10:08 es un dislate no

Voz 1 10:10 sí bueno aparte de las aulas prefabricadas que un problema enorme que viene de antiguo y que y que se ha comprometido varios años consecutivos la delegación aquello eliminada pero todavía no eliminan tiene un problema grave con que no tienen conserje como en todos los centro hay un Consejo de personal del Ayuntamiento allí no tiene ninguno luego han tenido otra serie de problemas importantes de de robo y medio trayectorias no y eso hay que darle una solución

Voz 0994 10:38 evidentemente hoy Sebastián muchísimas gracias un abrazo y a ver si el año que viene cuando hablamos hablar hemos solucionado algunos otros problemas