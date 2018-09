Programa "Conecta con el empleo"

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Campo de Gibraltar Juan Manuel Dicenta pero aquí seguimos en Hoy por hoy y canto

Voz 3 00:13 a a una gran mayoría de nuestros oyentes porque tiene que ver con el mundo del empleo siempre damos quejándose de la falta de empleo de cómo anda en una comarca con él la fortaleza que en principio parece que debería tener y que nos encontramos con unos índices de paro de desempleo e increíbles preso les vamos a hablar de un programa que se llama conecta con el empleo cuya técnico responsable de la realización del mismo es Eva Caravaca que hoy está aquí con nosotros y nos acompaña hola qué tal buenas tardes

Voz 4 00:41 hola buenas tardes bueno conectó con el empleo imagino que

Voz 3 00:43 es algo que debe resultarle atractivo a una buena parte de la población del Campo de Gibraltar no

Voz 4 00:50 eso espero porque además cuando explique en qué va a consistir pues seguro que aparecer atractivo muy bien

Voz 3 00:56 es abierto el plazo hasta la semana pasada pero Avis prolongado una semana más hasta el próximo viernes para que aquella persona que esté interesada pueda eh presentar su solicitud poder participar de este programa no que existe programa de conecta con el empleo

Voz 4 01:12 pues este programa lo que vamos a trabajar durante cuatro meses empezamos el uno de octubre vamos a trabajar algo que no se trabaja tanto en la orientación laboral que es desarrollar capacidades de la persona vamos a a despertar las herramientas internas externas de de lo de lo de las personas que van a participar en el programa para que realmente conecte con el empleo es decir es un enfoque totalmente activo proactivo por parte del buscador de empleo

Voz 3 01:40 o sea que no se quede solamente en en el hecho de decir bueno pues mientras dentro de un programa que es para buscar empleo y que busquemos algo más no una formación etcétera no si lo Calamocha entrenar

Voz 4 01:51 va a ser el tronco de de esta de este programa va a ser el entrenamiento en cinco competencias principales que hemos destacado nosotros como las importantes para insertarse en una empresa como son conócete que es el autoconocimiento comunícate es les vamos a enseñar a comunicarse que es importantísimo emociona T que es la gestión de las emociones pongamos a trabajar Flaca de fracaso gestión de conflicto negociación se creativo vamos a trabajar la creatividad que es muy importante para desarrollar tener un puesto de trabajo y por último vamos a a trabajar Conoce tu entorno que va a ser la parte en la que vamos a tener contacto tanto con con la con la con las empresas que hay en la zona sobre todo vamos a trazar un mapa de recursos de todo de todas las empresas y organismos que ayudan a la inserción laboral

Voz 3 02:43 a quién va dirigido este programa hay quien puede participar cualquier y un poco el perfil

Voz 4 02:48 pues el perfile jóvenes entre dieciséis dieciséis y veintinueve años que estén empadronados de Algeciras y que sean demandantes de empleo esa es eso sólo los tres bueno y sobre todo el requisito más importante que tengan ganas de cambiar ese es que no me llaman por o ese no te llaman desde sentaban tu sofá o que tengan ganas de de de entrar en un programa totalmente activo en el que van a a integrar en en en su persona capacidad es que le van a servir para su vida laboral y para su vida personal que es difícil que tienen que empeoran sí pero siempre decimos aquí no inhala eh no me llaman bueno vamos a cuestionar no eh aquí ni nada no es así porque no te llama tu programa pueda moda trabajar intensamente durante cuatro meses vamos a empezar a el uno de octubre vamos a terminar a finales de enero

Voz 3 03:42 esa desde el uno de octubre y hasta finales de enero se va a prolongar este programa que como decimos Se llama conecta con el empleo quieres participan de este programa instituciones el Ayuntamiento veo que la empresa de Pak Ui Connect de la Fundación también participa que participan del del evento

Voz 4 03:59 pues huy Kone que la la Fundación debo PAC sólo impulsor en los creadores lo los que realmente van a financiar el proyecto y son los que están los que han impulsado meridiano que es para la para la organización cuyo trabajo somos los ejecutores X de íbamos a impartir este tipo de formación que está diseñada especialmente para la población de Algeciras se lo hemos hecho al hecho ideas pues tenemos el Ayuntamiento no menos importante el Ayuntamiento da es decir aquello que nos proporciona los espacio y la logística los contacto lo que es todo el desarrollo para que podamos trabajar grupo

Voz 3 04:37 personas para participar en este en él

Voz 4 04:40 el problema si como como el hilo conductor es coach coaching tanto personal como grupal pues íbamos a tener un máximo de veinte personas porque sería ya imposible dedicarnos a más personas entonces serían veinte personas la la cama seleccionan

Voz 3 04:56 qué tienen que hacer como se pueden e informar hoy cómo se pueden inscribir

Voz 4 05:00 bueno pues se pueden escribir de distinta forma una de ellas irá

Voz 5 05:04 al al a la delegación de Fomento

Voz 4 05:07 no hay económico y empleo que está en la en la plaza de María de Molina sin número ir allí pueden pedir la solicitud de conecta con el empleo hice la darán amablemente pueden también con contactar en el número de teléfono seis cuarenta y siete noventa y tres cincuenta y uno ochenta y cuatro donde se atan atenderá hice les dirá también como inscribirse ir o mandar un correo electrónico a conecta con el empleo arroba Meridiano punto org

Voz 3 05:36 punto RG pueden hay se pueden dirigir para recibir mayor información sobre el asunto son sólo veinte plazas y y me imagino que si hay un mucho personal algún tipo de de criba etcétera

Voz 4 05:50 como si no va a hacer una selección es decir una vez que hacen todas las inscripciones el le haré una entrevista personal a todos y a todas las personas que cumplen los requisitos y sobre todo voy a hacerle como una prueba una entrevista de trabajo pero sí para atraer programa en en la que voy a voy ya a valorar mucho más las ganas de de cambiar la situación es decir eh no me importa tanto personas que tenga mucha formación como personas que que tengan ganas que es lo más importante para para hacer para ejercer el cambio

Voz 3 06:24 a mí en este cambio tiene que ver por ejemplo se personas con estudios sin estudios puede haber una gran variedad de de de

Voz 4 06:35 lo tengo sí pueden ser personas que no tengan ningún tipo de estudio porque bueno pues el momento también de de volver a a seguir es que para para para estar en este mundo que siempre formarse entonces bueno y también personas que tengan estudie porque hay muchas personas que terminan una carrera les da ese choque esa brecha que hay entre los estudios académico ir adelante sí porque está estamos totalmente desconectado estamos en el mundo académico como salimos a la realidad pues estamos bastante desorientado entonces pues tan ideal para para este tipo de personas porque realmente el el enfoque que le que les vamos a dar va a ser el el lo que quieren las empresas lo que busca la empresa

Voz 3 07:17 no tenemos que la duración del programa va a ser hasta desde primeros de octubre hasta final del próximo mes de enero El horario que se va a impactar impartir el programa mañana tarde

Voz 4 07:27 pues vamos a compartirlo en un horario súper fácil bueno estupendo que de no voy media un y media por si alguien tiene hijo de llevar al colegio a alguien que tiene problemas levantarse temprano que los buen

Voz 6 07:38 no haciendo buena cosa

Voz 4 07:41 pero pero que un horario bastante fácil después vamos a no va a ser una estructura académica he a tres día a dónde vamos a hacer dinámicas y talleres el lo jueves van a venir a visitarnos persona del campo Llibertat que están haciendo bastantes cosas importantes que tienen empresa el viene lo vamos a dedicar a tutorías individualizadas por lo tanto no es un tocho sino que va a ser algo bastante dinámica

Voz 3 08:06 a cuántas personas van a trabajar en este en este proyecto contra persona

Voz 4 08:10 pues ahora mismo estoy yo solita pero si yo tú sabes Juan Manuel que solo lleva todo p'alante pero tengo detrás un gran apoyo de meridiano que la empresa la la organización perdón que que se dedica a esto y tengo su gran apoyo pero estoy aquí solas

Voz 3 08:27 donde se va a desarrollar el programa donde se van a impartir las clases

Voz 4 08:31 esta semana se van a impartir en unas dependencias que tiene el Ayuntamiento en la calle del museo detrás de del parque Mig donde estaba donde está la antigua Mancomunidad no pues allí en una calle que sea Macaya del museo

Voz 3 08:44 calle del museo donde el antiguamente al Museo de toda la vida lamenta sí pero no en una

Voz 4 08:49 en una en una dependencia donde tenemos tenemos dos salas estupenda alguna para para hacer dinámicas y otras para con con ordenadores donde vamos a aprender pues a manejan redes sociales marca personal entonces bastante completo

Voz 3 09:05 muy bien pues vamos a recordar los teléfonos a los que se pueden dirigir que son seiscientos cuarenta y siete no veintitrés cincuenta y un ochenta y cuatro o al correo electrónico conecta con el empleo arroba Meridiano nos punto o RG una cosa más Eva

Voz 4 09:20 no puede por favor es de aquí a animar a toda persona que diga no me llaman no sé qué hacer no hay nada que se apunte porque porque va a tener algo distinto algo que eleva a animar algo que le va a motivar algo que le va a hacer cambiar su visión en lo que es la búsqueda activa eso en negrita y subrayado de empleo