Usted Dirá, lunes 17 de septiembre

Voz 3 00:47 yo los vi a la Cadena Ser que gira el domingo por la mañana yo yo por la calle reciben Martínez en una bien conocida como una ley anchas y nube pillo una bicicleta de milagro llegó a Dordain en mi niña todo lo ha sido Gobi iba a una velocidad tremenda no me pilló de milagro ya llevo amante cinco años que tengo aquí escrito damos el Ayuntamiento en que por favor con algún medio o alguna señal esté prohibido terminantemente pasar bicicleta por el hombre que está director de inmigrante mi billón de milagro eso lo puede hacer de todo inadmisible había buenos días

Voz 3 01:32 el Falla padre acaba de escuchar el programa Oberoi a nivel nacional

Voz 1973 01:40 muy bonito porque a mí me encanta la radio de la única pasa que es que digamos que me me me guste pero lo que no me adoptar final el programa tanta comicidad vino conmocionó hoy con la juventud está en la calle no se le puede dar esa comicidad personas mayores adulta que aunque gente anunciando ST promocionando pero una cosa es ahí entre corta e inducir a las personas a querer Gambino portavoces pero también hay que decirlo con moderación no lo que no se enfade nadie pero ese miedo

Voz 1 02:12 la opinión siempre acerca a la de los oyentes caramba nos llamaba esta oyente ella ya está en su perfecto derecho decir que no le gustaba cómo se en cómo finalizaba el programa con el tema del del vino y hablando haciéndole mucha publicidad al consumo de vino pues está en su perfecto derecho yo no se escribe un oyente en los dice buenos días los festejos que se realizan como Algeciras entre bares no entiendo que tiene que ver con los bandoleros de rondado de la sierra de Cádiz con el nombre que se le da al festejo si es entre madres como su nombre indica son los que están en la otra orilla Algeciras no es de bandoleros es de pescadores y de tráficos de barcos mercantiles y sacó las porque a un señor que es de Ronda ahí está afincado en Algeciras desde hace muchos años se ha plantado a hacer la misma fiesta de su pueblo y hacerlo en Algeciras eso está bien hacerlo una vez el próximo año inventarse otra cosa pero que tenga similitud con el nombre de los festejos igual bestia equivocando y no sé hasta donde abarca el nombre de Algeciras entre males si es así que alguien me lo explique pues bueno pues a alguien sólo puede explicar al amable oyente que no escribía en El Whatsapp de la radio seis cero ocho cuatrocientos treinta seis seis seis usted dirá

Voz 3 03:22 en la en lo de las que una señora que dice que el alcalde Ignacio andaluz porque va a hacer el alcalde que peor te va recortada de todos los tiempos no señora no eso sí que no mira que yo me que tanto por el PP como el PSOE por el que se me da igual porque quedo muy que me quedó el alcalde no bueno tiene su parte de culpa inopia tu parte de Khadr abre mucho tiempo ya que aunque entonces este hombre lo que tiene son los Ponce vale e hilos encargado es tienes que ir cambiando los esto fio cierto tiene que ir cambiando lo este número puede estar metió en todos los problemas que tenga unos responsable ahí tiene unos concejales y tiene unos ya te lo dicho un montón de veces es radio tengan abarcar de usted tiene que cambiar la plantilla tanto de concejales con ven cargados que no es que no estoy diciendo que van a termina con su carrera política en Algeciras por no un duro ahora bien las volteó el alcalde no pocas muchas cosas para decida eh lo hace los créditos dudosos

Voz 3 04:37 tarde hoy a contestarle a ese señor que ha dicho que yo sé muy poco de Pujol fue yo no seré tan leída como él fue se que nocilla pero sea algo de Pujol lo que sí quiero decir lo dije una y mil veces innecesarios que no es el momento de arreglar la casa porque no hay dinero suficiente en el Ayuntamiento para es cuando haya vinagre con la regla que pongan un museo que fonda café teatro lo que quisieras me da igual pero que ven cómo hace iré ya me da mucha pena se ve como pueblo frente era usted a usted a mí me duele como me duele lo digo se ante esa cosa que no es necesaria en estos momentos que hagan otras cosas más precisa es lo que les yo les digo al alcalde las cuando quieras pero cuando haya dinero luego en este momento no veo que tenga acarree Landa para poner a él lo que a él le parezca a meterme me parece bien pero cuando haya bienes así que lo vote usted me ido yo seis menos Cooper pero hace algo de Pujol fue en la tarde

Voz 1 05:49 pues muchas gracias si se refiere a un convenio que va a permitir la restauración de la casa natal de Ramón de Puyol y que Urbanismo bueno pues había abordado esta esta propuesta importante porque es verdad que la casa Ramón Pujol está de pena pero bueno esta señora los dice que hay cosas más importantes a solucionar que es la restauración de la casa de Pujol usted dirá

Voz 3 06:11 hola buenas tardes mire una cosita como ahora están investigando lo los todos los más y todo eso los político que tiene me gustaría que también investigaran aquí en el Ayuntamiento de Algeciras a ver qué curso tiene mucha gente ahí que han entrado a dedo sin a penas estudio Aline el Ayuntamiento vamos a poder contar con los veo de la mano la gente que tienen los estudio propia para estar ahí en el Ayuntamiento porque eso doce de buena tinta entonces nada mi renuncia a mi denuncia o mi forma de implicarme que aquí en el Ayuntamiento de Algeciras tampoco hay gente que no tiene nada Navas ni de curso si mi carrera me Navalcán entrado ahí a ver si sabes bien vestido y gracias

Voz 3 07:29 hola buenas tardes mira raro llamado era padre había encontrado unas gafas graduadas se perdieron el viernes por la tarde cuando

Voz 5 07:37 estaba el paseo de caballo y eso les de las ruinas me Arenys al parque son color claro y son graduadas y la verdad que hacen mucho de sabios si alguien la encuentran si a lo puede comunicar au algo que se comunique con con Algeciras ella nos pondríamos en contacto gracias

