Alternativas entrega el "Plan Integral Campo de Gibraltar" a la presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 0994 00:00 pero bueno vamos con el asunto que les comentábamos al principio del programa sobre ese documento de veinte páginas donde se recogen tantas cosas que no son de novedosas porque ese como decíamos algo que va de endémico en el propio campo de de Gibraltar son veinte páginas que nos resultan muy pero que muy bien eh conocidas pero que es bueno que con motivo de la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz en el día de ayer a lamerse Alaa al corazón de la Merz en las Torres de Hércules sea aprovecharse por parte de la coordinadora alternativas hiciese entrega de éste documento donde hacen una serie de reclamaciones muy pero que muy importantes Francisco Mena es su presidente está con nosotros al teléfono Francisco qué tal buenas tardes

Voz 1 00:49 hola buenas tardes como fue el entrar

Voz 0994 00:51 en contacto con la presidenta el quedar para hacer esta entrega del documento

Voz 1 00:57 la verdad es que estuvo la presidenta de Santa Lucía esas recogió el presidente de la Junta nosotros lo hicimos entonces junto con laboral integral para el que como decía anunció pues son cuestiones te históricamente hubo reclamando desde el campo hablar tal que creemos que es necesario que las diferentes administraciones es de su competencia hagan un esfuerzo para que nuestra comarca el índice de paro ahí la marginalidad y la exclusión social que hace que los lamentable mucha gente lamentablemente había mucha gente que vivían en el narcotráfico una forma de salir de esa pieza acusen social nosotros también hemos mucho entrega de este documento a los siete alcaldes que se reunen con el ministro de exteriores Madrid al que como al presidente de la Mancomunidad de forma de que lo que tienen tienen una iniciativa de todas las administraciones todos juntos todos los ciudadanos colectivos sociales y colectivos vecinales para decir por toda alguien se acuerda de nuestra comarca a cuestiones tan importante y tan necesaria como una vía del tren para que siga creciendo ese maravilloso puerto que tenemos polígono industrial o el de doble de la nacieron tres cuarenta hasta de ser que lógicamente desarrollaría tú estrictamente todo al verle en el municipio de Tarifa con riqueza medioambiental que tiene

Voz 0994 02:23 lo decía Borrell hace unos de hace unos días de forma desde luego muy cruda porque son no no sonaba muy fuerte pero decía que bueno la zona del Campo de Gibraltar convivía de manera o casi casi miserable frente a una colonia con la renta per cápita una de las rentas per capita más altas del mundo ese es uno de los temas que se vuelven a poner sobre la mesa verdad Paco

Voz 1 02:48 hombre claro dentro de que todo está buscando Hércules con Gibraltar para como bien decía Borrell ya una realidad nunca valla metálica que para el tres por ciento de paro faltar por el cuarenta por ciento que para él la línea hablamos los jóvenes pudo llegar hasta el setenta vamos a buscar soluciones más allá con aguas territoriales vamos a buscar soluciones mágicas la de de la colonia que pertenece vamos a buscar su difiere que dejó en el alza de los bíblica de Gibraltar es un polo de inversión a Guillermo pues puerto no buscamos soluciones para pasar a la línea yo la concesión de esta situación que ha tenido de cultivo el cosía a lo largo de su historia por otra persona porque estamos en el momento idóneo para poder llamar la atención que las diferentes administraciones sobre todo el Gobierno central para poner en este caso de valor la edil el potencial turístico el potencial industrial el potencial geográfico que tiene el alta no sólo desde luego vamos a poner toda la carne lanzador íbamos a llegar hasta donde tengamos que llegar ayer sin ir más lejos la luna construimos con la presidenta de la Junta también destacamos el compromiso que a través de la oficina de la Junta de Andalucía que hay en Bruselas poder ir a la Unión Europea explicar también es lo que ocurran estas muy libertad la responsabilidad que tiene también un europea todo

Voz 0994 04:21 desgraciadamente últimamente parece que se nos está escuchando y eso eso es bueno aunque sea por la situación es caótica que en estos momentos estamos viviendo pero sin embargo bueno pues parece ser que sean los empieza a escuchar cuál fue el tono de recepción de la presidenta ella era desde luego imagino conocedora de la gran mayoría de problemas no

Voz 1 04:43 totalmente la presentada juntas totalmente uno incluso no si lo saben nuestros oyentes ya estuvo viviendo durante tres años que su vida aquí en el campo y el altar por lo tanto conoce el campo libre hartar conoce a vecino que cuentan ya amigo que cuentan cuál es la situación de nuestra comarca ya conocedora lógicamente ella dice que le parece perfecto lo que tendremos que ver desde la Administración General del Estado presupuesto que dotación presupuestaria incluye con carácter finalista para el campo a través de la Junta de Andalucía como puede ser de otra manera la situación que estamos viviendo con los menores inmigrantes en la Comunidad Autónoma y nosotros pedimos la corresponsabilidad Teo tras he comunidad autónoma y otras comunidades autónomas no quieren tener esa responsabilidad por el Gobierno de la nación entera que dotar a la Junta de Andalucía para hacer frente a ese fenómeno porque son menores no viene buscando el campo vibrar también Andalucía vienen buscando la Unión Europea pues como eso es lo que nosotros intentamos trasladar al Gobierno de la explosión de una vez por todas Félix vea nuestra comarca aquellos yo dice cita ya que yo que no se bien que se Meléndez pero desde hace tantos y tantos años

Voz 0994 05:59 oye vosotros venís trabajando desde siempre con vuestra coordinadora Barrio Vivo etcétera en las zonas necesidad de transformación social que es así como se las llama la CNE TS y me imagino que que lo podréis de de manifiesto no el el esa necesidad imperiosa que que existen muchos barrios del Campo de Gibraltar por por ser transformados y eliminados de de de la o eliminar de ellos la la la vida que que tienen no

Voz 1 06:29 efectivamente es otro que estamos inmersos inmerso el una estrategia estoy estoy elabora la Junta Andalucía desde la Coordinadora alternativa estamos presente tanto en la que la Algeciras La Línea como la de San Roque en la Coordinadora despierta la línea y la coordinadora la mitad se tira desde hace muchísimo tiempo venimos hablando esta situación que hay esa marginalidad que se cruza no fundamentalmente por la falta de oportunidad de Tom del nuestros jóvenes son caldo de cultivo para la la organizaciones criminales tanto de contrabando de tabaco tanto muy de tráfico de drogas por lo tanto nosotros primo que a nuestros jóvenes Fele de la oportunista que se merece estos jóvenes que luego aquel cada cual para lo que considere oportuno habrá algunos jóvenes que entienden que su mundo está dentro del de lo ilegal pero otros muchos yo creo yo estoy convencido que van a tomar el camino del clavado normalizados de la legalidad por lo tanto nosotros no vamos a estarlo claro desde la coordinadora del campo Llibertat es lo que nos parece justo para nuestra comarca que es de derecho yo lógicamente pues otros tienen un compromiso con el campo hidratar que va mucho más allá de la lucha contra las drogas

Voz 0994 07:47 por último qué esperan ustedes de la reunión que se produce esta tarde con el ministro de Exteriores Señor Borrell

Voz 1 07:55 pues yo lo que espero que esto Borrell lo que tiene que hacer la alta las palabras como tú me decía me parecieron desafortunada eran puras pero hablar del altar como una planicie abandonada mire usted el tan pulgas ningún potencial Coco poquito arreció desde nuestro país tenemos el mejor puerto del Mediterráneo imposible hacer el mejor del mundo ya hace treinta años no hubieran es una herida que estoy para que ese puerto creciera por encima alguien tenemos la final cuarenta que se ha desdoblado estoy en Barcelona Tatary excepto el tramo más que sirve por lo tanto el tiene mucho que decir por lo tanto queremos que den de alta pues no se conozca la realidad lo que ha podido cortar confronta curvo como Gibraltar acuerdo para nada esencial a los ciudadanos que el Poulidor claro ya los y no no no

Voz 0994 08:50 perfecto Francisco Mena un abrazo fuerte muchísimas gracias

Voz 1 08:54 muchísimas gracias a vosotros