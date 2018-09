Usted Dirá, martes 18 de septiembre

Voz 1 00:00 entramos en materia el tiempo para los oyentes como hacemos siempre nuestro espacio dedicado a las quejas los comentarios las opiniones el nueve cinco seis sesenta y seis cuarenta y ocho siete nuestro contestador automático o el seiscientos ocho cuatrocientos treinta seiscientos sesenta y seis puesto el número de interactuación ustedes el Whatsapp de la radio una llamadita Telefónica Ono día

Voz 2 00:27 mira resultan los siguientes que hace ya de esto

Voz 3 00:32 junio primero de junio puede primero unos amigos

Voz 4 00:36 el al cierre de una escritora respetó una calle que tenemos un problema que tiene uno boquete en una orquesta que está casi hundida entonces está muy mal y entonces pues creemos hicieron digo mira hacer vuestra escrito de optimismo como decidiendo y total que hicimos recorrimos número de firma Interreg drone en el Ayuntamiento en uno dirigido al alcalde y otra dirigida a la delegación de Urbanismo llevaban ciento veintinueve firma yo creía que esto con ciento nueve veintidós decirme dónde iban a llegar al alcalde iban a llegar al delegado de Urbanismo Juan fue admito prensa calmen pero déjame que te dice que yo es un vistazo estrella preguntan alcaldía preguntamos Alcaldía a ver si ha llegado a de han recibido escritos que tiene un total de puede un mes alcaldía en Alcaldía no tenían nada bueno pues mire usted total de nuevo el escrito puede usted inscrito otros a esta oferta en concreto de que el alcalde no tiene constancia ninguna pues me voy a Urbanismo da lo mismo nos va vimos tenía ninguna constancia habían pasado directamente a la obra yo no entiendo que lo tendrá que hacer obra organismo que no desconozco el tema lo que sí es cierto es que no se entera ni el alcalde ni el delegado de Urbanismo del problema que planteando planteándolo vecinos que estamos hablando de ciento veintinueve firma yo pienso que hay una mano ahí que no quieren que les de qué información al al señor alcalde que has tenido el delegado de Urbanismo

Voz 1 02:04 pues ahí quedaba la denuncia que los dejaba nuestro amable oyente que les llamaba al nueve cinco seis sesenta y seis cuarenta y ocho cero siete por cierto los escribe una oyente un oyente nos dice hola ha escuchado a una mujer que había perdido unos gafas en el parque de Cristina yo el sábado

Voz 5 02:20 por la noche encontré unas de color rosa cerca de la puerta como lo puedo poner en contacto con ella por si son suyas bueno la señora que nos llamó al contestador automático no los dejó su número de tal

Voz 1 02:30 de Francia hubiese enviado un Whatsapp sí que tendríamos aquí es un Humbert podíamos habernos puesto entra en contacto con ella así que les rogamos a la oye a la oyente que no se dejó su mensaje que por favor contacte con nosotros para que no pueda ver si esas son sus gafas vamos con más llamadas telefónicas usted dirá

Voz 2 02:48 buenas tardes a ver cuando concejal de Limpieza se da un paseo por la avenida Carlos Cano hice da cuenta de cómo está esta avenida por la parte donde la gente van andando ska de vergüenza de sus ciudades no vamos de vergüenza y sobre todo ese parque de niños que hay enfrente del supermercado Dia eso está que da pena verlo allí estuvieron Nieto no tarde como tal par que da vergüenza de verlo concejal de Limpieza paseo allí hombre que usted las barbaridades que hay por allí que pasea mucha gente ida de pasar por allí muchas gracias

Voz 1 03:36 bueno pues en unos de esta esta mañana hace un ratito Nos ha enviado precisamente una nota de voz diciéndonos esto al respecto

Voz 6 03:44 bueno es tarde por fin hoy están limpiando la avenida Carlos Cano tanta porquería hay tanta basura como había gracias

Voz 1 03:54 ahí está Nos alegramos de que es este limpiando lo de la Avenida Carlos Cano vamos con más llamadas telefónicas a nuestro buzón de voz dice

Voz 3 04:01 arde con sparring acabo de escuchar atentamente las quejas de los ciudadanos con el que habla de los concejales del Ayuntamiento yo lo he nombrado uno porque la verdad no hace nada que haya una persona que no sirve para nada no hay no se puede ver a una cosa que tantas fama y que deja una playa que existe porque la naturaleza es noble y fuerte Hinault y no nos deja de de que aprovechamos lo que queda pero no hay derecho a pacta un verano gastarse Angelo claque apartamento otra paga acota que trabajan para Nothing actividades de ninguna clase nada nada nada de nada los de los chiringuitos lo ponen aprovechan los nombres este que nada tenían que da la licencia para abrirlo idea así sin servicio a la a las personas que tienen a primeros de septiembre militó dormiditas quiere eso no pedazos pesca total en la playa de paro mi enorme hoy si él no le puedo decir

Voz 1 05:12 hay que daba el comentario que les dejaba nuestra oyente que está muy enfadada dice que no le gusta cómo funcionan el tema de las playas sin concretó el concejal de Playas del Ayuntamiento Algeciras Dicenta ha vuelto de vacaciones y aún sigue sin abrir el tramo de calle que se ha construido en la barriada de rinconcito al final de calle Salinas les recuerdo o te recuerdo que la obra empezó eso antes del día cuatro de junio que es cuando te envié mi primer Whatsapp terminó el día nueve de julio la calle la han abierto los vecinos ya circulamos por ella a falta de que lo haga el Ayuntamiento pero la explicación para hacer este tramo de calle es que fuese la entrada a la barriada del Rincón Filho dejasen la que está ahora solo de salida sino no tiene ningún sentido haberla hecho pues no ha sido así el tramo solos ha hecho para gastar dinero pues no han cambiado el sentido de la circulación de la calle Salinas ni tampoco se han tapado los agujeros del tramo de la calle anterior que cruza la organización Bahía Azul así que seguimos con las colas en el semáforo del cruce la Iglesia que ese agravan ahora con la entrada y salida de los niños del colegio La presidenta de la barriada Trini ha estado ahora con el alcalde por lo de entre bares pues gran parte de los trajes que se usan en esa fiesta se hacen en la asociación de vecinos de esta barriada buena oportunidad para haberle pedido algo de cambio para la barriada más llamadas en casa sino que no nos va a dar tiempo pero bueno escuchamos esta última que dice a ver si ahora sí la podemos escuchar esta última

Voz 2 06:40 me gustaría denuncia el trato que están tanto a entrada Siria que Vanessa currículum para entrar a trabajar en conformar Illes dicen que no los recogen que tienen órdenes nada más que recoger a gente de los barrios de Palm One todos somos la misma comarcas tardes empleado en a lo mismo que parece empleado los barrios me gustaría investigar tema M es muy grave