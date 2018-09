Pablo de Castro da mucho valor al arranque del Algeciras

Voz 1 00:00 hola buenas tardes bueno habló vaya arranque liguero no del equipo es no sé si difícil de creer difícil de asimilar que hayáis arrancado como un tiro la competición lo hemos dicho anteriormente hace Bono en más de sesenta años no habría así la con la Liga

Voz 2 00:15 hombre pues verdad que he estado muy contento no con con el trabajo único con los resultados que estamos teniendo hasta ahora ahí y es fruto de de todo esperemos que que fuéramos así y si no puedo apretar los más que esta Liga ya estaba muy buen equipo pero aquí estamos nosotros que planta cara a todos los que no todo contra que

Voz 1 00:40 cómo surge todo Pablo porque bueno la pretemporada fumo

Voz 3 00:43 Mar de de probaturas de

Voz 1 00:46 que el equipo no terminaba de encontrarse cómodo con con este estilo de juego que se empezaba a fraguar poco a poco porque son mucho trabajo pero una vez que la pelota hecho rodar de forma oficial todo ha ido de corrido

Voz 2 00:58 bueno yo he exactamente no pienso no piensa lo venimos nosotros en pretemporada lo que hemos estado trabajando en el mismo modelo dejó que que estamos haciendo ahora mismo sólo que a lo mejor lo damas man han llegando estamos de fortunas pero creo que en pretemporada hemos intentado hacer juego siempre saca el balón jugado en este podía ir hacen un juego combinativo para generar las ocasiones como siempre y evadir no una jugada del contrario

Voz 1 01:32 llegaba la Algeciras Utrera Pablo con esa vitola de tres de tres de de que todos cada saliendo bien se sabía que era un campo complicado ante un rival aspira Thibaut pero incluso la segunda parte se vio la mejor versión del Algeciras decir bueno aunque ellos aprieten aquí también nosotros sabemos sufrir dentro de lo que cabe

Voz 2 01:47 sí ya demostramos también el primer partido contra eh que por mala fortuna era muy ameno igualmente apretamos no trabajo sacaba partido sufriendo porque claro fútbol también hay que sufrir y no oí las mejores visto había final todas las que más sufre no

Voz 1 02:06 estoy pensando todo en todo esto Pablo perdona porque claro no sé si da tiempo a disfrutar de lo que está haciendo el Algeciras Si como escuchábamos ayer en boca de Berlanga el pasado domingo el equipo de disfrutar lógicamente porque claro voy con cuatro de cuatro líder en solitario pero que hay que tener mucha cautela también no porque las vacas flacas a todos los equipos le llegan y ojalá vosotros os lleguen lo más tarde posible

Voz 2 02:29 efectivamente esperemos que no llegue lo más tarde posible pero como dice llegará nosotros intentaremos que no llegue pero que tenemos que seguir trabajando con intensidad para para seguir en este rendimiento está vamos en este estado de forma para seguir lo más adelante posible

Voz 1 02:51 precisamente también hablando de Berlanga y hacía mucho hincapié en en dedicarle la victoria a los que se habían quedado fuera no es el único jugador que que lo ha comentado ya en cuatro jornadas y lo lo complicado que está moverlos del once porque muy complicado porque claro al Algeciras está como está pero la competencia que hay para únicamente estará entre los dieciséis elegidos de Paolo porque esta semana se queda gente fuera como chapa Guddy que venían jugando asiduamente las últimas semanas

Voz 2 03:18 claro que venían jugando que aportan goles asistencia lo que te digo también este fruto de de toda la plantilla tanto a los que juega como lo habláramos quedan cien convocaba porque ya he comprobado que hace casi cinco asistencias por tu trabajo pues ahí es esto cuando tú tienes una plantilla amplia con muy buenos jugadores pues creo que en el la la posibilidad de no no se incrementa yo creo que es el fruto de que todos estemos apretando y que lo pongamos difícil apacible

Voz 1 03:53 lo más ante de Pablo cómo estás no te hemos visto ahora la faceta goleadora de manera espectacular con dos tantos en cuatro partidos pero reconvertido a esa posición de central con la cual te arrancaba en el Algeciras en la primera plantilla hace ya varios cursos cómo ha sido ese cambio porque bueno se te ve no sé si mucho más serenos jugando incluso eh

Voz 2 04:13 hombre es más tranquilos porque claro una de lateral Mikel lucha subir me gusta atracar puede tenía como es decir decían que tirara hacia Toledo pueda tira tiramos demasiado quién quién lo hizo el de centrarnos claro los tienes que guardar un poco mala no lo que el sitio para que no te lo crees hueco no creen esta posibilidad de rival y la verdad que es una posición cómoda que me hay que yo también se ve fútbol de otra manera obtienen pues nada más amplitud de campo estoy muy cómodo para acabar

Voz 1 04:47 lo una palabra también propia inicio del Algeciras ha sido la afición no esa comunión que tenéis con la grada que el domingo se desplazó en más austeridad que tú con vosotros alentó y que a través de las redes sociales ya empiezas el llamamiento para que el domingo este con el San Roque de Lepe otro de esos cambios que también más allá del Deportivo de la plantilla es el que ha pegado la la gente no está con vosotros a muerte

Voz 2 05:09 no lo vamos con nosotros han muerto doce pone todo el campo en pie como el organismo como canta esto también hace vamos no es que nos den muchas más fuerza ahí que cuando no por ejemplo está estamos con el tres cero e incluso pensemos por el quinto no ya te digo ojalá sea así toda la temporada porque es muy necesario que se apoyándonos en cada partido oí ir cada día de la semana

Voz 1 05:42 la verdad que está haciendo las cosas muy bien el Algeciras Club de Fútbol y Pablo de cazo también a la cabeza en ese centro de la defensa junto Miguel Angel Berlanga Pablo a seguir trabajando que ella San Roque del empezó a la vuelta de un abrazo