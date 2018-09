Voz 0052 00:00 pues la Cámara de Comercio organizado en La Línea de la Concepción su tercera Feria del Empleo que inician mañana jueves y hoy está con nosotros Carlos que es el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar Carlos qué tal muy buenas tardes buenas tardes empezamos prestó hoy terminamos con la algunos asuntos importantes que han venido marcando a la agenda de alguna forma económica y demás del Campo de Gibraltar de parece de me parece bien pero vamos a empezar hablando de estos de esta Feria del empleo que se persigue con esta de Feria del Empleo que comenzará mañana en el palacio de congresos y exposiciones de

Voz 1 00:34 la línea bueno e lo que se persigue poner otro otro eslabón en la cadena de de de un programa que estamos ejecutando desde hace un año y medio practicamente que se llama pise Plan de Iniciación para cualificación el empleo dentro del sistema de garantía juvenil que va destinado a jóvenes entre dieciséis y treinta años que no estén estudiando no están trabajando actualmente no quiere decir que no hayan estudiado y no hayan trabajado sino que la actualidad estén en una situación de desempleo ir como digo este programa y lo venimos escuchando puede con un diagnóstico previo de los participante con una formación digamos troncal general y luego con formación específica destinado a poderlo a insertar en puestos de trabajo que previamente hemos hemo de localizado en en empresas de un determinado sector que hacen una formación específica para ese puesto de trabajo Ile ofrecemos a la empresa o profesional de esos jóvenes ya con una cierta cualificación este proyecto pues no ha permitido ya a realizar más de un centenar de de contrato de trabajo y alguno de ellos de más de seis meses de duración que además llevaría aparejado una un incentivo para la empresa de cuatro mil novecientos cincuenta euros por cada contrato este es digamos es otra de las actuaciones que poner en contacto empresas que tengan alta capacidad de contratación en el entorno de la zona bien sean pyme o bien sea empresa de ámbito nacional pero con implantación en la zona y estos jóvenes desempleados para que puedan intercambiar bueno pues los currículum puedan conocer las empresa con mayor detalle las empresas puedan conocer el perfil de esto texto desempleados además a lo completamos con una formación y una una sesión informativa y en este caso los anteriores también va muy relacionados con con la búsqueda de empleo con la utilización de redes sociales como afrontar una entrevista de trabajo etc etc creemos que somos que son herramientas útiles para para estos jóvenes y además en este en esta ocasión Hidalgo que contamos con la colaboración del Ayuntamiento de La Línea y no cede el Palacio de Congresos una instalación es muy amplia pues vamos a tener también una zona para una entrevista de un carácter más reservado no en el stand de cada uno de los de las empresas sino en el caso de que de que tengan interés en alguno de los demandantes de empleo puedan tener un contacto más directo donde lo puedan lo donde puedan intercambiar puedo opiniones pueda saber la empresa perfilar más el cómo es el trabajador oí el demandante de empleo conocer qué requisito y qué condiciones tener empresas

Voz 0052 03:05 a aquellos jóvenes de hasta treinta años que no estén estudiando no estén trabajando podrán acudir a esa feria del empleo y quién sabe si podrán encontrar un puesto de trabajo

Voz 1 03:14 hemos hemos hecho un un una una primera eh iba a una primera selección con las empresas que van a exponer allí que son dieciséis empresa como decía antes de ámbito comarcal o nacional pero con implantación en la comarca Iyad bueno detectamos más de medio centenar de ofertas de empleo que se iban a poner mañana sobre la mesa el Programa de Garantía Juvenil en un programa que queda tiene cofinanciación de fondos europeos de fondo social europeo y la cofinanciación de la Diputació a esto le tenemos que sumar la colaboración que decía antes del Ayuntamiento de de la línea por supuesto la Diputación Provincial como financiadores también va a estar un están de Andalucía Emprende es decir de la de la Consejería de Empleo de la Junta Andalucía que también va a colaborar en esta edición con nosotros este programa va destinado a a jóvenes entre dieciséis y treinta años Iyad tenemos las solicitudes que se han hecho Line ya cubrimos más de los doscientos que inicialmente preveíamos pero como decía anteriormente el espacios muy amplio el Palacio de Congreso en un espacio muy amplio y animamos a quién no se haya registra todavía que lo haga incluso si no está dentro de esos parámetro de dieciséis a treinta años que también Schäfer que porque aunque el programa no está expresamente dirigido a ello y a la oportunidad puede surgir en cualquier momento es decir que esté en situación de desempleo si quiera pues que sea que es hacer que mañana el Congreso o que intente a través de la web registrarse no estará en el plan de garantía juvenil pero a lo mejor se encuentra con la sorpresa de que va como desempleado y se encuentra con con el pueblo polaco

Voz 0052 04:45 empieza mañana jueves día veinte y se prolonga hasta cuando no sólo mañana no sólo mañana

Voz 1 04:52 es como decía está en el espacio expositivo están estos talleres también hay una una modalidad que que ya hicimos en el anterior la anterior edición que les Simón en vez de julio al es decir a nuestra sede de la Cámara que lo los técnico les denominan en un anglicismo unos es Jobs en uno una unas presentaciones rápidas de de de cada una de las empresas donde bueno cada uno podrá cada uno de los participantes de demandantes de empleo en en tramos de cinco siete minutos podrán oír de boca de los representantes de las empresas bueno pues a qué se dedican que que demandan que esperan de esos trabajadores cómo cómo actúan en su ámbito de de trabajo y creo que es otra oportunidad de acercar la oferta y la demanda para conseguir que haya cada vez más empleo

Voz 0052 05:41 escuchamos que está aquí Carlos Fenoll y el presidente de la Cámara de Comercio Industria y Navegación del Campo de Gibraltar que es el nombre y los apellidos de esta veterana institución ha metido en la última Ley del del año

Voz 1 05:52 Mir catorce no han puesto otro apellido más que de servicios

Voz 0052 05:55 servicio no añadimos el apellido también de servicios hoy tenemos que hablar con él de asuntos que han estado en que han salido a la palestra estos últimos días por ejemplo me gustaría saber qué opinión le merece al presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar con tanta industria como tenemos etc etc lo que dijo el otro día el señor Borrell sobre esa planicie de subdesarrollo que fue así como definió al Campo de Gibraltar

Voz 1 06:23 bueno creo que no que no estuvo de lo más acertado no creo que que precisamente no es su desarrollo contamos con con ese polígono industrial que es de lo más importante España contamos con el primer puerto de España contamos con una red de de pequeña y mediana empresa importante contamos juego con potenciales turístico de primer nivel como Sotogrande tarifa es decir aquí su desarrollo no hay aquí lo que falta son mucha infraestructura que venimos demandando a todos los gobiernos por tocas cada vez que toca uno es decir insistimos hizo todo esto todo toda la infraestructura siempre ha sido a pesar de decir no no hemos tenido una ayuda exterior o eh más allá de aquellos planes de desarrollo de los gobiernos de Franco y tal que que teníamos otros condicionante para nuestra realidad es ETA y lo que hace falta es en una provincia como la década di muy castigada en una zona tan con tan complicada por por compartir espacio pues con un continente con una colonia como la de Gibraltar que un tercer país bueno no sabemos todavía cómo quedará el tema como con con el Brexit pero lo que sí hace falta es que que pongan interés que ayuden porque con una mínima ayuda el Campo de Gibraltar siempre las inversiones la ha devuelto con creces el ejemplo está en la autovía el ejemplo puede está en el gaseoducto del Magreb es decir ejemplo de inversiones públicas estatales que han venido al Campo de Gibraltar ese han se han devuelto a la a las arcas del Estado a través de actividad económica de creación de empleo y riqueza es cierto que no falta mucho más que critica lo que necesitamos ayuda

Voz 0052 07:59 evidentemente que usted usted precisamente es de la Cámara de Comercio Elda han remitido una una carta al propio Mini

Voz 1 08:04 entró lamentando esas declaraciones no indicándole además que que es un buen momento la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para que consiste en la partida presupuestaria y que sean necesarias para culminar la red ferroviaria de Bobadilla en Madrid que que que siempre no quedan Boadilla pero después de Madrid también hay que hacer alguna pequeña cosa no es lo mismo pero pero también que que no nos dote de los medios Renfe en cuanto a a la composición de los convoy que que que ocasionen retraso en momentos tan importantes como el verano con una afluencia turística cada vez más destacada ahí ya no es que tengamos maravillas que tenemos malos malos traen es malo Falcone no se puede mejorar tenemos según me decía en una reunión hace ya algún tiempo un responsable de Renfe de las peores composiciones de de maquinaria que que pueda tener la la red española no que que determinen a decir con tarifa si quiere que que el proyecto de Zona Franca sea una realidad aportando lo los recursos que necesita la Zona Franca de Cádiz para hacerlo que los proyectos que está haciendo la Junta Andalucía en los espacios logístico tanto en Guadarranque como en el freno puede se termine de desarrollar es decir que que haya lo que ya lo hemos pedido mucho a la a la lo distinta administraciones un régimen especial de inversiones de fiscalidad para una zona que tiene que competir pared con pared con con con estos dos territorios que digo con con las oportunidades que se está generando en el norte de Marruecos con una fiscalidad hay uno y unos beneficios a la inversión muy importante y que nosotros mientras estamos peleando como se suele decir con las manos matar no tiene la impresión de que estamos hablando

Voz 0052 09:47 siempre de lo mismo llevamos años y años

Voz 1 09:49 igual va no tengo la impresión no tengo la certeza pero pero lo que no podemos hacer es no evidentemente hay que seguir con la misma con la misma batalla y hay que seguir insistiendo le a todos los partidos en el año pasado me reúne como fue un año atípico eh dos ocasiones en el Congreso con todos los representantes de los grupos políticos para hablarle de de todos estos temas y ahora pues bueno en cuanto puedan anunciar una una un proyecto de ley de Presupuestos estaba para dos mil diecinueve pues intentaremos hacer la misma ronda ahí volveremos a ir otra vez como si fuéramos que con perdón un mormón con la Biblia en la mano a predicar la buena nueva decirle que que esto es como dijo en algún momento un presidente de Mancomunidad un campo de oportunidades y no no sigan mirando pues como eso como un páramo desde su desarrollo como un problema es de tráfico de ilegales ego de de estupefaciente sino que aquí hay muchas empresas mucho trabajador en esa empresa que hacen su trabajo muy dignamente todos los días y lo que necesitan es algo de ayuda con qué con qué pongan algo de ayuda como decía antes esa ese ese apoyo lo devolvemos con creces con actividad con generación de empleo de riqueza de impuestos es decir que que el Campo de Gibraltar generoso cuando se le ayuda

Voz 0052 11:07 intervino ayer se reunieron los alcaldes el presidente de la Mancomunidad con el ministro Borrell precisamente no han venido nada contentos

Voz 1 11:16 bueno no es que exactamente no no sé la las conclusiones de la reunión oído algo en los informativos esta mañana en cuanto a a hecho a que esperaban algo yo normalmente de estas reuniones no sólo esperar que vengan con con con una carta con con los contratos de inversión y con los proyecto y demás pero lo que sí es importante ahí eso habría que preguntárselo a los asistentes a la reunión si percibieron en el ministro de de de Exteriores un cambio en su percepción con relación a la comarca aquí y una y una sensación de que está dispuesto a apoyar no desde desde su ámbito que le compete lo de lo de comercio internacional y lo de los Asuntos Exteriores hijo en el tema del Brexit ya es muchísimo sino que además vamos a tener un aliado en el Consejo de Ministros cada sección donde digan oiga libertad el Ministerio de Empleo el Ministerio de de de educación el Ministerio de Fomento todos los ministerios que tengan sensibilidad con esta comarca que que el primero no necesita y luego vuelvo a repetir no me canso nunca decirlo que el Campo de Gibraltar luego es generoso devolviendo esos ayuda en forma de inversiones de trabajo que al final es actividad todo el mundo se beneficia

Voz 0052 12:34 Carlos Ferrari muchas gracias por haber participado estos minutos con nosotros y mucha suerte