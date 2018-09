Machimbarrena y Pepe Barroso nuevo diálogo en torno a la pintura

bueno PP como sabe todo el mundo es un enorme pintor algecireño el ha presentado una obra PP yo íbamos teniendo relacionan hace tiempo ha sido de las personas que me adoptaron también y me han tratado como todo el cariño del mundo animal apoyado en muchos sentidos por lo tanto ya llevamos dialogando primero hace tiempo entonces a mí mi experiencia con el tema del día lo los folletos sólo la publicación tiene no como nombres de la lista Él tenía una obra de de hace un tiempo que precisamente se titula si es un es una pieza figurativa

Voz 5

04:15

es un artista que se encuentra ahora mismo en Gaucín pero que es paisano para una persona sin es del norte no pudo ya sé que las de Fátima porque durante el verano como tantos veranos yo me encuentro bien no te estoy pero está bien así que lo FAS al jazz tiene que ya estaba yo ya incorporados a al año al año artísticos digamos no sí bueno efectivamente yo conocí a bien nos conocimos en en el coletas no presentaron allí ir a partir de ese momento bueno pues una una cierta amistad yo yo sabía que estaba exponiendo en aquel entonces precisamente los contenedores de Al culturas posición de la cual novia en verla porque no conocía la obra afónico de deja bien así que eso es lo comenté dijo tengo que mañana pasó dice sí pues él voy contigo y alguna una visita guiada y así lo hicimos entonces fuegos mantenido una estrecha relación tanto lo personal como artística deben cuando nos reunimos también como un artista muy bueno que Manolo Cano que también está afincada en un pueblo no casi casi puerta con puerta con Javier hacemos unas comidas de trabajo