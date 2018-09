Usated Dirá, miércoles 19

Voz 0994 00:00 bueno porque empezamos el tiempo de los oyentes nuestro espacio Usted iba a mí me voy a permitir que desde que que escuchen una cosita es un poquito larga pero nos acaba de llegar y además hace alusión a un tema que comentaba al principio del programa sobre una familia que viene desde eh Portugal son españoles pero trabajaban en Portugal iba a la hora de escolarizar a sus hijas se han encontrado con un problema el siguiente problema que nos explica esta señora

Voz 1 00:26 con la bueno si ya he voy a exponer el caso que voy a relatar a continuación sobre el derecho a la educación y escolarización en este país nuestro llamado España y más concretamente en Andalucía el Campo de Gibraltar relativo a tres menores vecino y empadronado en los Barrios nacido en Algeciras y que por razones de trabajo de su progenitora como tantos otro tuvieron que emigrar al extranjero y que afortunadamente sean trasladado de nuevo a su país Andalucía y concretamente a los barrios para escolarizar a continuar con su vida en su país como tanto de deseos obtenía han escolarizado a dos de ellos y empezaron sus clases el día diecisiete a la pequeña a la otra no la han escolarizado porque se pasa del cupo dice el director y los responsable tienen que pedir permiso a la Delegación Provincial de Cádiz hasta la fecha no han dado ninguna respuesta la niña evidentemente sigue sin escolarizar se van escolarizados los otros con transporte tal como están en ese en ese en esa ciudad esperando a la a su a su posible Modric matriculación no obstante pues sea reclamado han intentado ir pues al concejal de turno de la ciudad después se han ido otra vez a ver si el director lo había recibido el escrito han hablado bien teléfono por teléfono personalmente con una funcionaria de son una responsable de la Delegación provincial diciéndole que mande un escrito que ya le contestarán que ya está mandado ese escrito después ha dirigido a la Subdelegación de Gobierno aquí en el Campo de Gibraltar pero debido a que el responsable de ese área no se encuentra por asuntos familiares quién los UTI tuya han tenido que rellenar una solicitud para pedir cita con el posible responsable cuando venga pero sine díe no se sabe la niñas sin escolarizar y sin saber cómo va a recuperar esas clases perdidas entonces no ha ocurrido que podíamos hacer un llamamiento de socorro a esta asociación de padre a esas federaciones de padre a esas organizaciones no gubernamentales como pueden ser Cruz Roja que hacen esa labor tan buena ya otras tanto por si pudieran ayudar ya que los niños reúnen todas las condiciones y los requisitos son emigrantes de un país extranjero

Voz 0994 03:33 y ahí se quedó corta llevadas Brice ya que son inmigrantes que vienen de un país extranjero preso dice que haber hecho una mano desde la Cruz Roja desde alguna ONG en que pueda atender la demanda de esta familia la verdad es que llama la atención que podamos encontrarnos ante circunstancias os situaciones como estas pero ya les conté el otro día en el caso de los padres que fueron a las doce de la noche a colocarse a las puertas del del Kursaal del Instituto Kursaal para saber o para ver si podían conseguir al día siguiente una plaza para sus hijos para que pudiesen cursar sus estudios ahí sí sí estamos en pleno siglo XXI esto es hoy por hoy vamos a las llamadas de los oyentes

Voz 2 04:14 me gustaría denuncia

Voz 3 04:16 es el trato que están dando a a gente da es que Vanessa currículum para entrar a trabajar en conformada más que le dicen que no los recogen que tienen órdenes nada más que recordaré a gente de los barrios de Palm One todos somos la misma comarcas tardes desempleado en Algeciras el lo mismo que estar desempleado los barrios me gustaría que se investigar el tema es muy grave gracias

Voz 0994 04:46 allí vamos con un poquito de deprisa no sé si se dio tiempo explicarlo bien pero nos pusimos en contacto con responsables de comunicación de la empresa empresa con fama y nos dijeron que no que no que no se que no se impide que se entregan los currículos pero que sí tienen prioridad los currículum que llegan desde el municipio de Los Barrios eso es lo que se los Dico usted dirá

Voz 0433 05:06 buenas tardes estoy de acuerdo con este señor que llama tantas veces transfiriendo sea las bicicletas que andan por la calle Regino Martínez porque el otro día yo fui niño no metida son niños musulmanes no son niños de eh son niño por lo menos con lo que a mí me pasó son musulmanes Iván dos por la tarde por la mañana Ilan todo en su bicicleta IV y a mí no me acogió pero a mi perro dio un golpe eh la tuve que ir de Verne tira para arriba de ella porque si no me la Mata como es chiquitita pude tirar de ella pero a mí me dio el golpe en la policía no estaba por allí para eso lo dicho pero los niños no todos los días campan por la calle Ancha paso ancha

Voz 0994 06:03 nunca mejor dicho lo de por la calle Ancha a sus anchas le vamos a preguntar a Kazim tanto Muñoz concejal de Policía Local Ciudadana en el Ayuntamiento acudirá

Voz 4 06:12 a ver qué es lo que ocurre con este caso que denuncian desde luego muchos oyentes usted dirá

Voz 5 06:19 hola buenas tardes Radio Algeciras y creo que es la tercera vez que llamó mira es de alumbrado de El Far que de que hay al lado del crudo de paz de ensamblar naves que hay dos farolas que son patrimonio de la humanidad creo entender qué no la arregla pinos alumbrado allí las pistas de padres club que en el momento que esos apague esto de la boca del lobo por favor señorita Laura Ruiz que creo que la concederá del alumbrado a veces se pasa por allí pero por la noche no poner día por la noche