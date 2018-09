La Unión respira tras su primera victoria

Voz 1 00:00 buenas tardes que importante no era

Voz 1200 00:02 a ganar un partido después de lo que había sido el comienzo de la temporada de la Unión para serenarse todo para que aunque queda un mundo de Liga por delante había que sumar ya de tres como fuera no

Voz 1 00:13 a pesar de que como otras dicho estaba empezando a todavía o mundo Dylan será importante de Mari Paz en casa y que la verdad que partido anteriores habíamos estado la verdad que un efecto buenos partidos pero no de cara a gol como querían que la victoria ha sido un punto de confianza para un voto de confianza para toda la plantilla

Voz 1200 00:37 te decía Alan como han sido estas semanas porque se pudo ver a una unión muy distinta en la primera jornada cuando caía derrotada en casa a una unión que en Coria lo intentó de todas las maneras posibles y que no se encontró con con el gol ya un partido ante el Puente Genil en el que la primera parte yo creo que a nadie le gustó la imagen que visteis pero cuando llegaste al vestuario Guti y empezó a tocar la tecla dijo aquí tenemos que salir así se salió así y al final pues llegó la victoria

Voz 2 01:06 sí a durante la semana sabíamos que el partido iba iba a ser así complicado iban en el descanso Guti llenas no

Voz 1 01:15 en en los ojos sino que que decidieron que el partido de las cosas no habían salido de esa forma poder única manera apretando y trabajo iba iban a validar el resultado

Voz 1200 01:27 cómo ha sido el Vestuario Alan durante esta semana también porque claro el hecho de que de puertas para afuera se escuchará a aquellos sonidos de que la Unión otra vez empezaba como en estas dos temporadas anteriores con un arranque de liga titubeante que de nuevo la metía bajo quiera que no él no marcar él no sumar puntos no sé si quienes la intranquilidad en el grupo

Voz 1 01:48 Abel nosotros como equipo estaba muy tranquilo porque sabíamos que se está trabajando en Washington el beso acompañado tranquilo y esta semana con la victoria por la verdad que se respira otro otro besar

Voz 1200 02:05 hoy vuelve al trabajo para comenzar a preparar en lo que va a ser la visita al Betis Deportivo el próximo domingo a las once y media de la Ciudad Deportiva del Sol calendario complicado no pero prácticamente todos los partidos sino son difíciles son trampa porque la próxima semana llega el Conil al San Rafael luego vais a fiel que prácticamente no no podéis capitanes momento no

Voz 1 02:24 si no no me que este año no el calendario el bastante bastante bueno ir este año de mucha competencia por todos lados

Voz 1200 02:34 el estás Galán porque bueno te estamos viendo muy activo con confianza con con

Voz 3 02:38 unidad en el once el la semana pasada en el minuto ochenta y cinco seguía corriendo la inmediaciones del Área de Puente Genil y además ayudó a ese centro al interior del área al al primer gol de la temporada

Voz 1200 02:49 ha renovado por por la Unión Se te ve cómodo en los barrios

Voz 1 02:53 sí es verdad que aquí estoy a gusto porque este año como te digo hay mucha competencia ahí lo que yo quería es aquí irá lo mejor de mí aquí yo aquí me encuentro muy cómodo con el equipo cuando el compañero Si yo creo que esto va a seguir tirando para arriba desde el cosas ganan buena cantera

Voz 1200 03:17 bueno pues esperemos que la situación siga siendo positiva en la Unión que ya empieza en la luz poquito a poco al final del túnel después de ese triunfo ante el Puente Genil este pasado fin de semana que siga yendo bien la cosa y a seguir trabajando un abrazo