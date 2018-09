Capítulo 5 del Espía de SER Deportivos

Voz 1 00:00 qué tal bueno echar en Mier

Voz 1643 00:02 tenemos que ponernos como siempre con el quinto capítulo de la FIA del SER Deportivos para empezar a conocer lo que van a ser los detalle de los rivales de los nuestros este fin de semana vamos a marcharnos a Melilla si te parece porque allí va a esperar el rival de la Real Balompédica Linense el líder la Unión Deportiva Melilla que a diferencia la semana pasada que fue con el Colita esta semana la Balona se va a encontrar a un rival mucho más experimentado y mucho más peligroso

Voz 1 00:25 lo que sí muy experimentado que más conserva una buena parte de la plantilla de de los últimos años sí yo creo que están reforzando bien y además luego yo creo que un equipo correoso no es un equipo está encajando muy pocos goles pero también está notando muy pocos goles y que se puede resolver en un detalle ellos lo están aprovechando muy bien el equipo de de Carrión drenado experimentado que ha llegado de Córdoba ya te digo no mantenido parte del plantel la defensa en la mina no de de lo último no ha sido en los últimos tres o cuatro años no de estar Benabarre nombrando a la derecha Gilmar en banda izquierda no encontró veinticinco años siga ahí liderando la la defensa de de Melilla los Andes también totalmente yo creo que en el medio centro con Igor Martínez futbolista que de otra experiencia en Segunda División en Lugo en el Mirandés incluso a debutar en Primera División

Voz 1643 01:21 Bilbao

Voz 1 01:23 luego por delante pues gente como yo de Ortega que ha llegado de del Córdoba que te ha jugado con el filial del equipo gente como Otegi que es una son futbolistas de que pese a su juventud pero que se manejan bien en la categoría IMS y luego por ejemplo pues tenemos a menudo no el futbolista que ya están Gravina o en el Cartagena no recordamos casi casi toda la gente de la comarca que lo que me dio la es decir nominados en un fuerte importante no ya ya arriba puede echar a ella cine no que el entero corpulentos y cuatro con experiencia lucharán primitivo importante de la categoría y que un poco la referencia arriba aparte pues está claro delantero mucha movilidad podría entrada actúa aseguran más con aparte de Martín rubrica que la esa cantera de de buenos peloteros como decimos por aquí qué pues en este caso pues tiene allí en Melilla

Voz 1643 02:19 bueno amigo de People jugador del Algeciras Club de Fútbol todo hay que decirlo un Melilla que la verdad que está haciendo las cosas muy bien que únicamente ha encajado un gol que ha metido cuatro y que lleva diez puntos así que como cada temporada solemos decir en un equipo que rentabiliza a la perfección cada gol que anota eh otro equipo que también hace las cosas muy bien es el San Roque del PP porque el domingo a las seis recibe cada visita mejor dicho no Mirador de Algeciras siete puntos lleva el conjunto aurinegro muy buen equipo muy buena plantilla muy buena inversión

Voz 1 02:47 sí lo acaba de decir decirnos un equipo que que a desde la experiencia de de los últimos años y que mantiene parte de esa deseo que como ha dicho el promedio de inversión no principalmente se han reforzado bien en diversos puntos no de en todas sus líneas yo diría no en en defensa contra más gente como homogénea le veo fatal el que no va a poder este fin de semana pero que son futbolistas que que llevan ya varios Villa y por ejemplo encontramos así les no de que ha llegado a decirle al futbolista que creo que lo hice bien el año pasado eh seguramente en el edad pueda hacer para no que tiene un nombre ya experimentado en la categoría entre suben tú y que que principalmente muy grande varias uno noventa por delante vamos a encontrarnos con con Pablo Anel el futbolista que que también lo hizo es principalmente su primera temporada en su segunda temporada yo no más pensando en quedarse permiso el año pasado la Liga de si ese año pues enrolado en en el club para para hacer pareja principalmente con con Nico Gaitán puesto que ya lleva también varios años oí tienen mucha experiencia y no me quedo guineanos que tuvo el año pasado jugando también varios meses en los barrios e seguramente pueda estar en el centro del campo incluso Camacho no que es un mediapunta Aíto Don llevaba San Roque de Lepe con más movilidad y arribará referencia puede seguros que sea engorrosa que la referencia a este equipo no este año sino todas las últimas temporadas delantero fija a los centrales con mucho cuerpo un buen rematador vi que seguramente buques oportunidad no la otra opción sería Pedro Meridiana un delantero también mismo físico también grande que que ha llegado a Marbella

Voz 1643 04:36 el domingo actuaron los dos juntos

Voz 1 04:38 o efectivamente pueden incluso llegar a jugar juntos en el Nuevo Mirador no sé si se va a atrever a jugar con los ojos y eso va bien para los partidos en casa

Voz 1643 04:46 mucho cuidado sobre todo con un jugador con Keita PP porque ese jugador Levada la tarde seguro a la defensa del Algeciras es una bala y el domingo también incluso se quedaba suplente en ese triunfo igual Kazim ignoraba la también rápidamente de la Unión Balompédica Lebrijano el cuadro de Joaquín Hidalgo que suma cinco puntos que no termina de arrancar pero eso sí que para mí tiene una parte ofensiva con Gerardo que viene Adele Katy deja con lupa que siempre estuvo por todos los equipos de la

Voz 2 05:10 eh geografía sevillana Icon ranchero

Voz 1643 05:13 lo que ayudan mucho a Roberto la parte ofensiva esa delantero que ha llegado y que toma va a contar ahora por encima como pero me da miedo en la zona de arriba

Voz 1 05:22 tú ha descrito en pocas palabras es un equipo que bueno que en principio lo de equipo le bajini de haberlo yo creo que la principal característica de ser un equipo de de Joaquín porque es correoso peleón que lucha el último momento pero sí que es cierto que no es Caca todavía encontrándose un ese ese engranaje no de la la parte de atrás sigue los centrales no es Juan José Marín a un gol de Alexander de hecho llevan un gol cada uno mucho cuidado con las jugadas a balón parado it quizá el centro del campo lo que no es tanto la vía terminando no de paladín pasó no publica más de la zona arriba tiene mucha pólvora tú lo acaba de de civil para ranchero que el año pasado pues pues jobar allá hizo una segunda vuelta espléndida alegados Roberto que es en su treinta y cuatro años no vuelta muy grande de matador está en juego con muchísima experiencia encabecen en San Raffaele está Gerardo que entrar por la derecha que que una banda también a un gol este año mucha alternativa banda rematador incorporación desde atrás si son capaces llevaron hasta arriba pueden crear mucho peligro pero sí que es cierto que le está costando no llevarlo y le están echando encontrar una una dinámica de juego íbamos a ver no yo lo que hay que toca en casa pues pues si consigue no que que ellos no cojan el ritmo en el partido pues pues se pueda llevarle Catalá

Voz 1643 06:52 son equipos complicados él de este fin de semana porque la Lebrijano siempre da mucha guerra en el Murube ya lo dijimos ayer el Melilla el líder el San Roque de Lepe viene a por todas al Nou mirador así que vamos a ver porque sobre todo no esperan partidazo este fin de semana Pepe Álvarez en siete días te quiero habrá aquí un abrazo fuerte