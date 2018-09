El Ateneo de Algeciras distinguido por la Federación Andaluza de Ateneo

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Campo de Gibraltar Juan Manuel Dicenta

Voz 0994 00:06 venga vamos a continuar porque no me he podido no he podido remediarlo tenía hay que llamar a a la siguiente persona la siguiente invitado porque resulta que nos ha llegado la noticia de que el Ateneo de Algeciras ha logrado una distinción por quinto año consecutivo de la Federación Andaluza de ateneo este año ha sido una mención honorífica por el proyecto que viene desde desarrollando el tenía algecireño que se llama banco de libros en peligro de extinción y que consiste en un proyecto esto de reeditar las obras de autores algecireño descatalogados creo que es una buena iniciativa Juan Emilio Ríos presidente qué tal muy buenas tardes buenas tardes qué tal bueno pues enhorabuena y muchas felicidades muchas gracias bueno porque aunque aunque el el premio en sí no es una es una gran cosa económica pero sí que caramba que a uno le reconozcan la labor que se desarrolla en el Ateneo creo que lo fundamental verdad

Voz 2 01:01 si tiene en cuenta que la federación andaluza Ateneo está compuesta por casi una treintena de somos veintiocho estar en quinto año consecutivo o dentro de los galardones de la de la Federación para un ateneo como has visto que Juan tenía joven muy importante

Voz 0994 01:18 además en los gustaría negras eficaces Juan Emilio cuál es el día en que consiste el banco de libros en peligro de extinción donde pretende is a volver a sacar a la luz a autores e algecireño especialmente no

Voz 2 01:33 sí claro Ateneo se llama hacia Román y mucha gente que acude a algún acto a nuestro tener una pregunta quién fue doce Román donde podían comprar algún libro de hacerlo más que la respuesta es que ninguna parte porque están totalmente descatalogado entonces hace un año que venimos trabajando con la idea de conseguir sacar unas ediciones facsímiles de los principales libro de José Román ya hace más de ochenta años de la publicación de su obra por lo tanto ya no hay derechos de autor además la hija de once Roma Florentina pues estoy encantada de que se hiciera este proyecto cuando hablábamos con él desde que ya les gustaría que se dieran otro vea la luz los padre y por lo tanto vamos a empezar con visión del porvenir que era un libro de ese público en Granada en mil novecientos veintitrés iba a otra parte estamos en conversaciones avanzadas ya con la familia de éste una José Valdivia y Cabrera con la hija con los nietos que están también con muchas ganas de que las obras de Gran Premio cierre evitaran porque la única forma de encontrarlo encontrar tú no por casualidad en una tienda de libros de viejo un mercadillo por la Biblioteca Nacional que es pública es decir que también hay ejemplares pero claro a una persona interesada en estos autores muy difícil pudiera acceder a ellos

Voz 0994 03:05 oye me imagino que tenemos otros tantos autores también eh que están descatalogados y en los que estáis pensando en volver a actualizar su obra

Voz 2 03:16 sí sí sí la lista va ir creciendo y además algunos de ellos son autores jóvenes que no de aros hace poco pero que su libro de encontrados se uno de los casos que queremos estudiar con la familia de es la propia Julia Guerra cuyo libro fue ya son difíciles rincones la reedita Hay ningún caso interesante

Voz 0994 03:39 no incluso seguramente seguramente incluso dejó algunos poemas inéditos no

Voz 2 03:45 yo tengo gran amistad con el marido me dice que no que cree que que todo lo que Julia tenía lo publicó porque ella era muy constante en eso cuando tenía un libro ya terminado publicaba y creo que no hay material inédito de Julia pero sí que habría que reeditar los poemarios que sacó porque ahora mismo ya son una pieza de coleccionista no y una autora joven una autora que nombró hace poco años pues debería ser eh accesible para las nuevas generaciones de escritores de poetas tampoco notaremos estado inicial

Voz 0994 04:19 viva de este banco de libros en peligro de extinción

Voz 2 04:23 pues sobre todo surgió porque hace aproximadamente un año hoy algunos meses tuvimos la suerte de que una una tienda de estas de mil toxicómanos rehabilitados pues cayó nuestro por ver una colección practicamente impresionante de libros peor de José Román por lo tanto teníamos muchas ganas de tener originales de once Román que no tenemos en el Ateneo ahora ellas hijos tenemos y entonces ya puede con ese material de primera mano y los libros originales pues ya pudiéramos trabajar sin tener que depender de nadie para poder single tenemos la sí por el libro de José Román y también tenemos los libros de Bolivia Cabrera que el propio hijos a Cabrera Diego me lo regaló en su momento por lo tanto tenemos imprescindibles para

Voz 0994 05:13 empezaba todo proyecto que

Voz 2 05:15 es el material para hacer no y también el permiso de la familia de los autores tendrá lugar el próximo día