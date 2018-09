La Copa Diputación se celebra en Algeciras

Voz 1 00:00 buenas tardes bueno bonita cita no para medir el termómetro de los equipos participantes de los dos ex rivales de San Fernando de la ULEB IT detener denim Cudeca que bueno ya lleva tres partidos de pretemporada dos triunfos y una derrota aunque bueno en la pretemporada los resultado el lo menos importante pero como acto viendo la trayectoria del equipo

Voz 1176 00:18 bueno la verdad que con bastante contento estaban recurriendo la cosa contentísimos tenía tres partidos de pretemporada los decomisos como una derrota pero bueno que era él entonces teníamos que haga era jugar a fútbol punto que quizás fenómeno minuto una buena temporada pues tengan esa emocionado ahí que bueno que me ha desmaya pueda probar cosas más íntegro de bueno que está transcurriendo tal como tenemos pensado en la Copa Diputación del jugando que me es muy bueno creo que que vamos ya semana casi de preparación forma parte de una pretemporada que que a todo el mundo no beneficia de de la comarca no tenemos que aceptar largo y iba encima de otra ciudad pues creo que es bastante positivo todos

Voz 1 01:05 se han hecho muchos fichajes Álvaro de de cara esta temporada eh Miquel Ortega el món cuya en uva Andrew que él y compañía me qué tal ha sido está confección de la plantilla Cuéntame cómo de de contento está con el grupo que se ha formado

Voz 1176 01:19 bueno yo voy a mi me gusta mucho cómo acaba la plantilla lo quizás hemos podido hacer creo que hemos acertado y no me creo que que lo vi con lo que hemos renovado a casi todos nacionales ha jugado importantísimos como José balcón como a hija de jugar aquí y bueno en fin casi todo lo para nosotros la renovación han sido claves porque había mucha mucha la ofertas por ello oí bueno pues al final buena hemos conseguido retenerlo cuando lo ficharle porque creo que hemos acertado en todo en la incorporación de Miquel Ortega creo que es un plus que que es muy difícil tener un equipo y nosotros por suerte lo hemos podido conseguir y creo que es una plantilla que nos puede dar mucho mucho más polivalente creo que Javi Hervás a sacarle partido al cien por fin jugadores y el público creo que va disfrutará el año pasado disfrutamos este año el equipo dará mucho también para que la gente pueda disfrutar

Voz 1 02:25 el año pasado empezaba la andadura de nuevo de Algeciras era un proyecto bisoño donde se hizo bueno la verdad que que un proyecto bastante interesante a medida que van pasando los tiempos uno va aprendiendo un poquito más de de la materia de de todo y no creo yo que se ha hecho un proyecto para no sé si algo más que la pasada temporada Álvaro

Voz 1176 02:44 bueno lo había pasado Facebook con mucha fuerza energía Hay que está al final pues bueno pues nos hallamos se pequeño el mal sabor de boca de no llegar a la fase final quizás con la con la competición podíamos más cerca es esa opción este año bueno en la idea era consolidar el club lo hemos conseguido yo creo que vamos por el buen camino ya estamos trabajando para que no sea un año oí yo se a desaparecer proclama esa línea nosotros los vivos vamos a marcarlo poquito a poco creo que nuestra primera meta pasar la fase de decir que grupo después bueno también tenemos que tener en cuenta que el otro grupo siempre para Fuerte Marbella Invitro no nosotros nos puso las cosas muy difíciles pero faltaban dos jugadores pueden porque legal vimos el encuentro en el que también hubo hay una diferencia en es bueno pues nosotros el objetivo de pasar este primeros casos de grupo sí hay vamos al trapo que pueda bajar Dios me gustaría llegar a ese hasta fascina final porque creo que Algeciras se lo merece y creo que el equipo tiene capacidad para ello pero ya el año pasado se teniendo Bachir no condicionó a que bueno pues no depende de nosotros y casi en que por otra parte seguramente de todo lo que no podemos marcar combativo se llegar a ese final seguro que lo vamos a creer

Voz 1 04:09 para acabar Álvaro que he tenido este año la ayuda de un patrocinador que siempre importante en estas categorías de Enel Green que los está ayudando la verdad que yo creo que bastante Nick además ha firmado con vosotros por dos temporadas

Voz 1176 04:20 sí la verdad es que lo hemos visto patrocinado en el dream y para su su disco Manuel Benítez es una persona encantadora ha volcado con nosotros y para nuestra vamos siempre podemos contar con él para cualquier cosa y el otro estábamos Marbella me escribía porque tal como de que estoy esperando noticias y hemos ganado hemos perdido tal la verdad es que él se ha volcado con la marca completamente pesaba volcado en los próximos días con mucha más cosa que no a proporcionar nada el yo creo que queda agradecer incrementará en el tríptico al Algeciras entera porque creo que vea ya llama a las puertas de los escuchas eran poco eso totalmente imposible ahora tú llama a la puerta ahí estaban escuchando y el que te puede ayudar en algo que ayuda y te facilita otro tipos de cosas que que lo que estamos consiguiendo que a día de hoy hemos conseguido muchísimas cosas