La Balona visita al líder Melilla

Voz 1643 00:00 ya a esta hora no tenemos que poner también hablar de la Real Balompédica Linense que no es poco lo que tiene por delante porque el conjunto blanquinegro se ejercitaba como todos los jueves está siendo tónica habitual en el Estadio Municipal de La Línea para posteriormente tener a su entrenador Jordi Ruiz ayer en comparecencia de prensa antes del partido del domingo a las doce en Melilla donde el conjunto Linense va a intentar mantenerse en esa zona de play off de puede este buen arranque Higuero hablaba Jordi diluye de Melilla al que ve a final del campeonato ahí arriba

Voz 2 00:35 el gran partido disputado dudo e jugamos de de muy muy muy buen equipo muy buen equipo eh para mí hay aquí este grupo al cuatro equipos e a priori por presupuesto y jugadores que están seguro encima es uno es Velilla ahí pero bueno e los partidos hay que jugarlos vi vamos a hacer nuestro partido allí os desde te hace las cosas bien que vamos con la idea de de sacar algo positivo segundo de ahí lo veremos a partir igual confió que es un equipo está a un nivel óptimo en todos los registros tendremos posibilidades

Voz 1643 01:16 la ausencia este fin de semana la del central Carrasco ya saben que ETA durante un mes de baja Ilha de David Moreno esta última que ya se producía la semana pasada le preocupa al técnico del balón

Voz 2 01:26 el sí porque la insistencia muchos acabe el martes y no pudimos ver que que a cultura tenido de su bajón aquí arriba el reto no es musculado el cual hemos Elise que podíamos tener tanto de rotura tantas semanas tendrá que esperar un poco la evolución como cicatrizar alto lo o tener cuidado poder quitarse puede comprarlos

Voz 1643 01:54 una Balona que suma ocho puntos en este arranque de campeonato que ya sabemos que está haciendo las cosas la mar de bien Ike visitará al líder el domingo pero claro

Voz 3 02:02 mediría el nivel de esta valona actual el partido este fin de semana

Voz 2 02:07 a partir de una historia e tenemos un rival que nos va a exigir mucho pero o taninos exigido el mala también es exigió muchísimo el Jumilla nosotros queremos que se conscientes de que cada partido sea contra quien sea que tenemos que que jugar al límite eh rendir bien viene siempre con humildad y entonces accede conseguiremos contra cualquiera

Voz 1643 02:33 esta semana se ha hablado mucho de la cubierta del Municipal de La Línea tema candente parece que la grada supletoria está empezando a coger

Voz 4 02:41 a fuerza para qué

Voz 1643 02:43 se imponga eh de cara al próximo partido ante el Sevilla Atlético básicamente porque uno paga en tribuna para no ver el fútbol de cara también para ver un poquito mejor pero para que no le del sol de cara con lo cual parece que sea tomado en cuenta la opinión de muchos aficionados pero también habría que tener en cuenta la opinión de la plantilla como afectado todo esto al equipo

Voz 2 03:01 qué solución adoptar pero hay que buscar una solución la posible e para tener el campo lo mayores fusiles porque Si el equívoco está funcionando el equipo se está entregando ir la afición está enganchada en este momento

Voz 1643 03:15 venga que acudieran a la gente

Voz 2 03:20 Tribuna no lo sé ni tampoco estoy un poco al margen de los eh su la problema de la víscera la tenían en mayo también se podía haber previsto poco antes pero bueno que no me quiero meter yo hago la calidad humana de método en un chaleco eh eh es decir que es natural hablando claro que tenemos un problema de de tribuna ahí el ambiente que se vivió el domingo que su espectacular con la gente entregada el animando que no se pueda vivir la semana que viene contra el Sevilla

Voz 1643 03:51 decíamos de la baja Carrasco no va a estar tampoco va estar David Moreno en una Balona que tiene una pluralidad de jugadores para meter en el once que le tiene un quebradero de cabeza a su entrenador de locos

Voz 2 04:02 bueno pues eso es un problema que que bendito problema tengo yo mucha la verdad es que sí cuyo la Federación cuáles son catorce con quince porque quince dieciséis diecisiete jugadores es que cuando que estás barajaba eh pero vamos que eso es verano es lo que yo quería cuando estamos confeccionando la plantilla no tener once mira sino sacar o Carrasco sensación de David que lo que dije el primer día he escuchado violar ningún momento desestimó que tentada lo tengo al extra de colonos cómo saldrá lo harán mejor la mejor seguro oí sí está cumpliendo están cumpliendo finales puedes tener la plantilla de alquilar mira pues estas lesiones me hago la positivo cuando veo o reaparezca costar más frescos los Magano más imponemos ir rotando jugando con con con la gente que en ese momento en ese momento creemos

Voz 5 04:58 on para el partido escuchamos al principio a Jordi habla de lo que le preocupa del mes

Voz 1643 05:03 oye con equipos que ve entre uno de los cuatro candidatos a esta hora

Voz 5 05:05 arriba a final de temporada y que le preocupa también

Voz 3 05:08 tipo nosotros

Voz 2 05:10 lo mismo que nosotros somos nosotros mismos queremos personalidad con balones sin balón estamos juntitos defendemos como estamos defendiendo eh generaron las ocasiones que federados que generamos mucha si nosotros somos nosotros mismos me preocupa al Melilla relativamente lo que dice que preocupa pues en nosotros estamos bien competiremos ahí tenemos opciones hay tenemos socios nada también de nuestro fútbol pues va a golpes de un rival bueno delante que también sabe lo que hace hicieron unas también dirá que lo que más le preocupa es el Melilla no

Voz 1643 05:45 una Balona que además también ayer presentaba a su última incorporación que va a estar a prueba desde el jugador del Municipal de Guatemala Juan Pablo Estrada eso Work está en calidad de jugador a prueba hasta el mercado de invierno Easy convence pues se hará un hueco en la plantilla de de la Balona que recordamos tiene una ficha libre hablaba de Estrada hay de sus dos primeros entrenos con la Balona

Voz 2 06:04 lo hemos tenido un poco como de sparring trabajando a quienes nosotros tenemos que trabaja de cara al domingo no pero se le ven maneras maneras poquito a poco a me soy bueno pero no tanto para ver al jugador días de déjame en poco tiempo y lo iremos valorando pero los indicó además que se tiene que adaptar el único que viene de lejos eh que conoce a los jugadores se le ve con ganas con ilusión con trabajo insidia que poner bien físicamente del pero un poco de peso un proceso de de adaptación a lo que es el fútbol profesional aquí

Voz 1643 06:41 con la llegada de Juan Pablo letrado coincide con que la Balona ha llegado no acuerdo de colaboración con este equipo en el Municipal de Guatemala y que todo radica en que se ha roto el convenio con el Sion de Suiza que hasta hace poco pues eh poseía Nicolas Lucie y que ahora pues enrolado en este equipo guatemalteco vamos a ver cómo queda la situación y a ver si convence durante tómese lo que se va a adaptar a la vida en España y al fútbol español vamos a escuchar también un sonido ante de acabar de Pepe Romero que es jugador del Melilla Ike calificaba Si esta mañana en sala de prensa allí en Melilla a una valora vertical

Voz 6 07:12 bueno es un equipo peligroso en un equipo vertida Commodore jugadores rápido común Juanpe común como gato pero bueno estamos trabajando para bueno para ello para para nada para nosotros ponen le dificultad a ello oí hilvanada manos otro trabajando con un equipo trabajamos como grupo ni me llamó no miramos a nadie por individual miramos como colectivo que lo que que bueno que por eso estamos sumando ahí igual no estamos cosechando cosechando partiendo de Victoriano