Voz 1 00:00 ya saben los oyentes que en estas últimas semanas se han incorporado muchos alumnos de Primaria Secundaria Bachillerato a sus clases los de Formación Profesional han ido un poco más escalonados porque se ha prolongado algo más en en el tiempo la incorporación de estos alumnos aunque todo apunta a que el curso sea iniciado con bastante normalidad decía el pasado lunes Sebastián Halcón el el el responsable territorial de Enseñanza de Comisiones Obreras el hoy vamos a hablar con la delegada territorial de Educación en la provincia de Cádiz de la Junta de Andalucía Remedios Palma Zambrana que ya está con nosotros Remedios qué tal muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en el Hoy por Hoy Campo de Gibraltar ha sido un año y delegada en el que la Administración ha cumplido nos lo decía precisamente Sebastián el pasado lunes la ampliación de la plantilla de trabajadores en educación Iggy bueno pues gracias a las oposiciones hay cinco mil nuevos funcionarios muchos interinos que han estabilizado su vida cubrir las vacantes bajas jubilaciones etcétera será ahora una realidad

Voz 2 01:09 por su puesto hemos salido salimos a iniciar el curso educativo con casi quince mil docentes en el sistema público con catorce mil ochocientos trece gente eso supone que mientras docente más con respecto al curso anterior en nuestra provincia Hay por tanto eficaz que vamos a poder como estamos haciendo como ya lo hemos hecho con la educación primaria un incremento importante en más de en casi cien centros de de de nuestra provincia fruto de un trabajo de participación del todo las provincias donde la primaria profesoras de primaria solicita ese incremento docente un incremento además que suele ver en cada año incrementado hasta llegar a los mil trescientos docentes en en Andalucía en en la primaria al margen de los sistemas de de oposición bueno y un incremento de secundaria notable importante debido al cambio de hora a las dieciocho y se benefician todos los centros de secundaria

Voz 1 02:16 entonces se este año por tanto el tema de las bajas las sobre todo las bajas que se prolongan en el en el tiempo muchas veces los alumnos se quedan sin las clases y pues me imagino que se solventan con cierta rapidez

Voz 2 02:31 bueno esto hecho aquí tenemos un hándicap como bien sabéis que no depende de la Administración autonómica estamos obligados a cumplir un decreto estatal que el Partido Popular ha aprobado en su momento el decreto dos catorce pilotos y entonces eso nos obliga en este momento a esperar diez días antes de cubrir una baja esto es algo que ya la ministra Zelaya ha dicho que va a ser modificado este decreto que nos impide hacer la las sustituciones Matas y esperemos que sea que sea pronto es verdad que luego que la Administración puede ser o no en fin ágil a la hora de de de solventar el asunto pero es verdad que estamos atados de manos y pies con un decreto que nos obliga a esperar diez días antes de la explosión

Voz 1 03:17 es palmas y se quejan eso sí los sindicatos de la falta de personal no docente en los centros escolares en los institutos etcétera que prevé la delegación que prevé la Junta de Andalucía en este sentido

Voz 2 03:30 pues la ha está trabajando intensamente para ellos en la provincia hemos mejorado muchísimo tras tengo que decirlo también y ha sido una foto también de de de todos hemos mejorado tendríamos dificultades para para sustituir puesto que que bueno que estaban dotados pero no cubiertos infernal que es una que es un problema de renovación de las de repente en muchos casos el éxito tenemos Ferrer las RPP de la mayor parte de los centros educativos andaluces no en esta provincia datan de de años atrás y por tanto el proceso de renovación de Thomas R T es complejo es complejo pero sería el inicio de esta modificación lo que nos permitiría abordar la renovación de todos esos pues esto yo creo que ya está en ellos Función Pública ya se ha iniciado el diálogo el último Consejo de Dirección nació planteaba la consejera esperemos que vaya bien mientras tanto en las provincia estamos intentando en la medida de lo posible pues atender con con con con rapidez todo aquí todas aquellas necesidades que nos van surgiendo

Voz 1 04:31 hablemos de otros asuntos que atañen muy directamente a los alumnos de un centro educativo en concreto el CEIP Los Arcos del cobre sabe usted que el próximo martes han convocado una manifestación lo la Asociación de Madres y Padres de Alumnos por las circunstancias que se han encontrado este nuevo curso escolar un asunto por cierto el de este centro educativo que lleva coleando desde principios de ese de de desde septiembre si no recuerdo mal de la del curso anterior cosa que que nos ha llamado la atención que aún no han sido resueltos algunos de los asuntos que se denunciaron en en su momento Isabel habían presupuestado partidas importantes para la solución de este de este tema en qué situación se encuentra este este centro educativo

Voz 2 05:19 pues yo creo que ahí también cada dos cuestiones hay una parte de mantenimiento del ciento que corresponde a a las vistas estación municipal la administración local y que tiene de ser abordada que así lo marca la ley y el mantenimiento de los edificios públicos es de los ayuntamientos y por tanto los ayuntamientos tienen el y la obligación de de de velar por el cumplimiento de de esa norma que al margen de ello la acción educativa en este caso la Junta de Andalucía que bueno a nosotros tenemos ahora cursó ayer hoy se ha iniciado la licitación de la ampliación de la de las seis aulas del colegio estamos hablando de una inversión de seiscientos cincuenta mil euros es verdad también que de las inversiones siempre a la comunidad educativa siempre aparecen que llegan tarde pero la Administración tiene unos plazos yo extraños pues en las inversiones a mí han chocado han topado con la con la nueva ley de contratos y ha habido que modificar un infinito los pliegos para para ellos lo que sí puedo garantizar es que ya está el explicación esta nueva obra de ampliación lo que corresponde a a la Junta de Andalucía que se trata de de aún Lario importa de un nuevo comedor porque el el nuevo Aulario ir a ese comeros las dependencias galesa iba a construir edificios además negó en infantil con cuatro aulas con aseos icono porque aparte de que de que la reforma del edificio de Infantil ya existente también se contempla porque vamos a construir un aula ahí un almacén ya la obra chabolistas ejecutarla en un plazo de catorce meses una vez que se adjudicaba ETA llegan a la programación que permita compatibilizarlo con la actividad docente Ellos siempre enormemente que que los padres y madres pues que se sienten insatisfechos ellos los entiendo ha hecho porque uno quiere lo mejor para sus hijos en la mejora de las condiciones nosotros yo ahora puedo darle la provincia Hay por tanto pues me me preocupa muchísimo esta situación la rehabilitación integral de la que estoy hablando no ha podido llegaran de porque porque los plazos porque tenemos que cumplir plazos y porque no podemos saltar dos ningún procedimiento bien es verdad que hay creo que también es importante que se atienda el mantenimiento de de del centro lo comentaba al principio son aparte de de de de de las competencias municipales y hace falta que que bueno que también se les atienda deseado no

Voz 1 07:41 muy ese una pregunta que le quería hacer porque como decía anteriormente ha habido algunos datos casi anecdóticos sobre el asunto de la elección y la adjudicación de colegios e personas que elegían un centro educativo no lo no lo tenían habían colocado tres centros que es lo que hay que colocar a la hora de hacer una una inscripción Il Begoña resulta que si no tienes el primero el segundo y el tercero no está garantizado y ahí es donde viene el el problema es justa cree usted que es justa ese sistema de elección de adjudicación de colegios

Voz 2 08:15 yo creo que es complicarlo que todos queremos contentos con el sistema de adjudicación el sistema pretende ser equitativo pretende ser igualitario y tratar a todos por igual y entonces permite asignar una contracción ahí sí puedo garantizar que una vez que se hacen a la puntuación de cada uno de cada alumno con respecto a la plaza de esas solicitando el sistema es escrupuloso es decir el sistema es justo y equitativo a partir de esa de esa puntuación se van haciendo cada las si tiene puntuación Eli el primero el primero sino se pasa al segundo sino que se al tercer en el tercero porque a veces la Familia saben que no haber plaza en en el uno el dos mil tres y no aciertan no no no no no plantean otros sean nosotros tenemos que estamos obligados a escolarizar que a veces pues la ratio no no nos permiten estar donde donde no lo quiere pero si intentamos que la dejó dedicación del sistema público esté en lo elegible elegible otra cosa que también toda la casuística que encontramos también a la hora de de de de de centro si en algún momento alguna de las también ha comentado alguna de la familia

Voz 2 09:23 sin nada con respecto al sistema yo le pongo en contar vámonos los ponemos a disposición de ellos porque el sistema pretende ser justo y así ya sin el gustaría que que sigue la senda

Voz 1 09:35 el el tema es lo comento porque el el viernes el jueves antes de que ese hiciesen las adjudicaciones de los centros educativos como siempre quedan algunas vacantes en los en los colegios e institutos hubo padres que pasaron la noche desde las doce de la noche del jueves hasta que abrió el colegio el viernes por la mañana para ver si podían conseguir una plaza en uno de los centros educativos porque sino decían que no sabían dónde iban a a terminar sus hijos los estudios

Voz 2 10:03 pues lo siento comunicar que se fuerte pues te digo es que nosotros no vamos a dejar sin escolarizar en centros públicos bueno hice una pura no hay plaza en público incluso llegamos hasta hasta ampliar ratios en público por supuestísimo para escolarizar nosotros no dejamos sin escolarizar a ningún escolar al ninguna absolutamente podemos tardar un poco más pues no tardaron poco podemos hacer mucho ajuste impidiese dijera que que están todos los niños escolarizados en el colegio no porque siempre hay muchísimos ajuste hay mucha complicación en los cambios de domicilio en fin la casuística es variada pero nosotros garantizamos un placer sistema escolar educativos no hace falta va a hacer cola en la entrada de de un centro para llegar el primero para enterarse porque nosotros estamos obligados a esos niños que esa niña estarán escolarizados en alguno de los de los de los centros educativos que sino es que no está en la lista que generalmente el noventa y cinco por ciento de las veces la adjudicación las adjudicaciones están en el marco de la venta de de de las de la estancia peticionarios Si no lo primero que hacemos es sentarnos con la familia lo hacemos muy a menudo a sentarnos con la familia las otras posibilidades tenemos

Voz 1 11:19 los medios los y los temporales de principios de este año de del mes de marzo en concreto ocasionaron algunos problemas en colegios como el Andalucía de la Piñera o el Puerta del Mar hemos llegado a tiempo para el inicio escolar en la solución de de los problemas que ocasionaba en estas circunstancias

Voz 2 11:38 bueno pues se ha podido llegar es verdad que que se puede llevar a unos más que otros y tengo también algunos centros vamos en Andalucía pues la actuación el Ayuntamiento solicitó una y una ayuda

Voz 3 11:51 que que que ponía

Voz 2 11:54 en ese momento el la vicepresidencia que para aquellos ayuntamientos que con motivos de las lluvias que hubieran sufrido daños en sus centros educativos y yo creo que también gracias a esa predisposición y a la ayuda de de vicepresidencial el colegio Andalucía sea podido abordar con con bueno con con mucho éxito y hemos podido comenzar el curso escolar en el tenemos otros centros educativos pues están dentro del programa de de de actuaciones todavía es decir se ha quitado el peligro que tenemos obligados a quitar ese de peligro el otro corresponde a la Junta de Andalucía en el montante de Andalucía estamos pendientes de de ir incluyendo las obras en esta programación lo que es urgente hay que ver qué pertenece a nuestro programa de urgencia se aborda con con rapidez porque son expedientes que llevan otro camino no quiero hablar de este mundo de del papeleo llevan otro camino de gente porque porque porque puede esperar va a La Habana un programa de de de infraestructuras se lleva su su procedimiento tenemos alguno alguno centros creo que algunos centros de El Ayuntamiento tiene que que abordar su mantenimiento para su puesta en marcha y tenemos un acierto que nosotros vamos a meter ya en en en programación encarga que serán en cuanto que que lo permita y y burocrático de Naciones de obras pues lo pondremos en marcha

Voz 1 13:28 hoy cambiamos de asunto la comentaba al principio del programa el tema de la formación profesional hay un impulso de que viene dándose desde hace algunos años eh sobre esta cuestión que evidentemente de ese importante de la que desde hace mucho tiempo venimos hablando en este programa porque participamos muy directamente en la Feria de ciclos formativos que se organiza cada año en La Línea de la Concepción la formación profesional a la que se le está dando un fuerte impulso no

Voz 2 13:54 pues sí la verdad es que en la provincia este años tenemos muy buenos resultados con la formación profesional el esfuerzo a variedad gracias también a los a los equipos directivos de los centros educativos de en estos institutos muy especialmente satisfecha con los resultados en el Campo de Gibraltar donde vamos estamos satisfechos del todo pero estamos muy contentos con el resultado este año la puesta ahí estamos hablando de que la línea estrena dos nuevos ciclos formativos de grado superior en mantenimiento de instalaciones térmicas en el Virgen de la Esperanza higiene bucodental estamos hablando por tanto que el territorio en el territorio a su queramos tenemos treinta ciclos formativos de cinco nuevos ciclos pasan a la modalidad dual que es algo en lo que estamos trabajando intensamente hemos duplicado la formación profesional dual experta en la provincia de trece a veintiséis cinco de esos nuevos ciclos de esas trece nuevos pues hace pagar a planta química en el Mediterráneo a sistemas está técnico de la esperanza ella el Mar de Poniente ida negras expirar con el Instituto de qué tal

Voz 1 15:01 ahora voy a terminar ya con la pregunta del millón en adelante tengo más delegada IES el Conservatorio Paco de Lucía en qué circunstancias estamos

Voz 2 15:12 estamos en estos momentos estamos ultimando el pliego de licitación para el proyecto que estamos hablando de un pliego de licitación de cuatrocientos mil euros que es lo que vale el proyecto de delimitación de el de conservatorio está incluido en la programación del presupuesto dieciocho por tanto puede entre el dieciocho y el primer trimestre del XIX saldadas dedicación creo que mucho más pronto que tarde por lo que por lo que consultaba esto último día

Voz 1 15:47 a la vuelta de la esquina osea que como muy tarde en el primer trimestre del dos mil diecinueve tendremos licitado el proyecto hoy podrá comenzar la las obras del nuevo edificio

Voz 2 15:57 nosotros lo tenemos para sacar la licitación del proyecto que tiene también unos meses porque es un proyecto muy grande y es este tipo de proyecto pues está entorno a los cuatro meses aproximadamente y estamos pendientes a la gente de que se publique esa licitación ya a partir de ahí pues contamos eso me sé que hacen falta para el proyecto luego vamos a hacer luego tenemos que necesitamos licitar la obra eh voy a hacer también precisa estamos visitando el proyecto y luego tenemos que quitar la obra porque porque bueno el año pasado que estamos hablando del año pasado hemos trabajado el estudio de necesidades es decir quienes decidamos incluyen el pliego de condiciones este año vamos a licitar el proyecto que estamos en él para poder luego quitársela

Voz 1 16:37 osea que nos nos queda un tiempo todavía para que podamos ver hecho realidad ese edificio que albergue el Conservatorio Paco de Lucía aquí en Algeciras

Voz 2 16:45 pero no mucho vamos a hacer los que bueno

Voz 1 16:47 ambos optimistas Remedios Palma delegada territorial de Educación de la Junta Andalucía mucha gracia para atender nuestra llamada un saludo hoy buenas tardes