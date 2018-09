el título de En parte sí pasaje andaluz a mí siempre me llamó la atención es el hombre no hay bueno él es por varios motivos también pasaje porque un pasaje como un billete de avión no porque la música de este concierto como que te lleva varios lugares no a veces suena a Argentina a veces suena Cuba yo creo que quizás es un pues un poco el resumen de todos los lo que viajado todos lo que en mi vida toda la música que diferente que tocado uno con los artistas diferentes y al final pues pues estaba lo de pasajes porque como un billete de ida y vuelta el único Andalucía hacia otros lugares del mundo no y también por pasaje musical que también es una obra que va cambiando mucho de un de un sitio a otro no tiene mucho eh muchos motivos musicales muy diferente no ir también por pasajes andaluz me gustaba mucho no podemos recordar un poco por Antonio Sánchez no era el lugar donde él tocaba la guitarra por la noche

Voz 3

05:02

pues yo creo que esta obra y como he dicho ante un poco un resumen de todo lo que yo he vivido no y toda la cantidad de cosas que he hecho en la música no es lo bueno que tienen hacer algo así es que no te tienes que señalan ningún palo flamenco no ya sino que es música hay hecho lo que ha brotado de niños sólo me plante cada movimiento por donde lo quería llevar muy bueno el primero pues me plantee que quería hacerlo común pasodoble no ir lo que tiene ritmo de Paso doble pues una obra musical no es así bueno hay ir la verdad que que no es tampoco un concierto flamenco no son palo flamenco es música yo creo que es música andaluza no muy bueno ya tengo muchas ganas de tocarlo en España no paras la que hice grabarlo hasta también lo quiero graba para que todo el mundo lo conozco