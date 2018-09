Teatro en el Día Mundial del Alzheimer

Voz 1 00:00 esta misión Hoy por Hoy Campo de Gibraltar ya abrimos nuestras

Voz 0994 00:08 segunda hora del programa para hablar del Alzheimer para ello nos acompañan Isabel Arana o Isabel qué tal muy buenas tardes en Gaza en la que es vicepresidente de la selección de Familiares de Alzheimer me interesa comedia también Ana Belén Avilés que es trabajadora social de la entidad hola Ana Belén qué tal muy buenas tardes a la moda es buena pues hablemos unos minutos de de la entidad que es lo importante porque hoy venimos hablando desde primeras horas de la mañana de cómo anda como está esté en estos momentos la enfermedad pero la asociación que tanto trabajo tan buen trabajo desarrolla desde hace tanto tiempo Isabel Ana Belén

Voz 2 00:45 nada eh la asociación sigue para adelante lo que pasa que claro ahí algunas plaza que no sean concertado todavía pero lo demás sigue bien como siempre lo enfermo van y viene pero estamos todo bien

Voz 0994 01:01 vamos a escuchando muchas personas que no sé que nos hablan de la labor que se desarrolla en esta entidad lucen labor impresionante porque facilita mucho la vida especialmente también a los familiares no Ana Belén

Voz 3 01:13 sí sobre todo ello en el sentido de que no podrían ni siquiera muchas veces trabajar en necesitan veinticuatro horas de atención es como en muchos casos cuando ya va muy avanzada la enfermedad requieren la atención de un niño entonces claro la dependencia esa pues cambien el rol de manera que lo que son los hijos ahora son los padres es como cuando te encuentras con un niño que lo tienes que llevar a la guardería pues exactamente igual lo bueno es que en nuestro caso el centro de día lo que es es un centro pues que el tratamiento complementario lo fármacos que no solamente una guardería sino que hay diferentes sala de atención para diferentes fases de la enfermedad y podemos adaptarnos de hecho procuramos adaptarnos a las circunstancias a la a los momento porque es verdad que hay momentos en los que mucha lista de espera momentos aunque hay menos lista de espera ahora no sé por qué pero siempre sucede que en septiembre viene muchísima gente y ahora pues lo que estamos en un proyecto de aumentar la atención de las plazas en nuestra unidad de estancia diurna vamos a poder contar con Veintitrés Usuarios más en una obra en la que los módulos pues tenemos pensado que se termine enero febrero toda su plaza reguladas con la Junta así que aumentaremos para que las personas que hemos teorizado espera que muy a nuestro pesar no han podido venir pues tengan ahí una ocupación no necesariamente concertada

Voz 0994 02:46 porque el máximo que podemos atender en estos momentos a cuánto de cuantas

Voz 3 02:49 pues eso no es en el de ocho horas y cuarenta y dos en el de cuatro horas que es que tenemos de nueve y media a uno y medio hay hasta veinte

Voz 0994 03:01 ya poderse hacer una ampliación eh que yo creo que era algo que estabais pendientes desde hace algún tiempo lo que creo que hemos hablado del asunto en en otras ocasiones me imagino que porque siempre pensamos que son necesarias más plazas para atender a los enfermos

Voz 3 03:15 claro es verdad que ha coincidido un poco el empuje de decir venga vamos a meternos en esto tenemos muchísima lista de espera eso siempre te motiva a moverte más no ciertamente pues todo el dinero a esto está clarísimo no existe ningún tipo de ayuda económica desde la Junta de Andalucía para iniciar un nuevo proyecto de construcción o reforma por lo tanto hemos tenido que buscar a nivel privado a una persona que va solicitarlo vale es Le Caser la la entidad que gestiona nuestro Katerin nosotros nuestros enfermos comen allí es un catering en el cual lo que lleva el catering de León una empresa León lleva diez años por otro es el tema de la contratación de las muestras pero la comida se hacia allí y nos hemos encontrado con una financiación ahí con la que lo contábamos como caída del cielo imagínate una obra para Veintitrés

Voz 0994 04:07 el recuerdo todavía Isabel y a Carmen cuando debería que reclamando ayudas y hablando del proyecto hoy hasta que se sacó aquello

Voz 2 04:15 pero todo hace cuánto que es empezó cinco año cuando empezó la crisis Banco banco Sur no era no hizo a la cimentación no entera sino los pivotes esos hay que meter Illa cómo empezó la crisis y nadie quiso te quedo ahí parado

Voz 0994 04:36 oye y hoy vais a tener una obra de teatro de que que se llama Tick tac contarnos algo porque es a las seis y media de la tarde contarnos algo de de esta obra

Voz 2 04:47 pues nada debía con Forqué yo voy de cuidador tu actriz no lo allí hablado hablando nada más los dos principales los demás canta amo ahí tenemos que ayudar a las que bueno a la niña nosotros usuarias hacía dentro le decimos la niña porque yo sí saben pero se equivoca mucho como natural pues pieza una obra de tic tac es el tiempo todo va sobre el Alzheimer tiempo porque ha ido todo dos artistas principales que es un hombre de una mujer que Gustavo Peña Peñate también ser directo pues ellos son los dos artistas los demás estamos aquí

Voz 0994 05:37 en figurantes y ahí haciendo

Voz 2 05:39 la cosita pero no hablando

Voz 0994 05:42 era la tarde en el salón de actos de de la ONCE en la entrada gratuita hay que pagar una entrada cómo funciona el asunto

Voz 2 05:49 no es gratuita porque es el Día Mundial de las Jaime como nosotros siempre tenemos algo el Día Mundial del Alzheimer siempre a eso a un médico que ha venido una proyección una charla

Voz 3 06:01 para dar visibilidad al Parlamento

Voz 2 06:04 se va hemos decidido que creemos que es la primera de Andalucía que se hace con enfermos de Alzheimer estos días ha de España no está lleno pero quizá en ellos nosotros no nos hemos enterado está con que mira aunque yo pero llevan tres meses ensayando eh porque quedan tres meses después si no ya han disfrutado mucho es otro me Celia que ensayaban disfrutar

Voz 0994 06:23 y entonces este tic tac representa una situación

Voz 2 06:27 en un centro que no no no un centro no hemos sobre todo protagonismo al binomio

Voz 3 06:32 Ador enfermo es un poco el parar las horas para que podamos aprovechar ese minuto de esta persona que siempre hemos querido es algo complejo que ha querido mostrar aquí Gustavo no un poco el devenir de una pareja de comediantes que está haciendo al final el resultado bueno hay que ver lo que hay que verlo es que no

Voz 0994 06:53 pues hoy a las seis y media en el Salón de Reinos

Voz 2 06:56 diez y media de la tarde en salón de actos de la ONCE

Voz 4 06:58 tic tac o el devenir de una pareja de comediantes una idea original de Gustavo Peñalba en el el día precisamente del Alzheimer Ana Belén