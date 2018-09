Usted Dirá, viernes 21 de septiembre

Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar Juan Manuel dicen

Voz 5 00:48 me debía pasadas sí estoy llamando desde las nueve de la mañana al Hospital Punta Europa para pedir una cita si aún no me han cogido hizo no hay derecho que para haya que desplazarse hasta así el solas que no pueden ir en autobús que necesitan multas y que le cuesta arriba su doce euro el siguiente hay vuelta ser una ficha creo que bien

Voz 6 01:11 yo soy una persona que coja el teléfono yo

Voz 5 01:15 comprendo que aquí están atendiendo pero una persona que coge el teléfono para los que necesitamos pedir cita porque eso es incomprensible ya no hay derecho

Voz 2 01:25 cierto no hay derecho a que a que éste desde las nueve de la mañana llamando a para acoger la cita se a las doce y media va a ser a la hora que nos ha llamado doce XXXV era la hora que figuraban a contestar en que no sabía llamado nuestra amable oyente usted dirá

Voz 1494 01:38 soy Anthony miedo o directivo de la Asociación de Pensionistas Jubilados campo es libre todo esperáramos fumata blanca al final la congregación de ayer de la comisión de evaluación y seguimiento del Pacto de Toledo con el objetivo de establecer el sistema de revalorización de las pensiones prevén del Gobierno otra vez ha torpedeado la reunión la culpa la cuestión del IPC volverán a reunirse el próximo miércoles día veintiséis de pensionistas y jubilados no nos queda otro remedio que seguir en la calle y seguir con más presión si cabe con toda la presión que seamos capaces de Hesse pues lo queremos tener claro es que si abandonamos la calle ningún Gobierno llevar a cabo las medidas necesarias para mejor el sistema de precios y mucho menos para hacerla sostenible para generaciones venideras compañero de pensionistas en consecuencia ruego que acuda modelos más a la manifestación del día veintidós a las doce hora partiendo desde la Plaza de Andalucía y finalizaremos en la Plaza Alta nos falte y hoy estamos jugando nuestro porvenir no se puede medir nuestro poder adquisitivo revalorización FRA por del IPC real no tengo que mendiga gobierne quien gobierne las sesiones se defienden ni un pato otra IPC real si os sí

Voz 2 02:50 pues se quedaba el comentario de este amable oyente directivo de la selección de pensionista que mañana nos recuerda que tienen manifestación doce de la mañana desde Plaza Andalucía hasta la Plaza Alta de Algeciras usted tira

Voz 1494 03:03 yo veía a decir agradecido por darnos esta oportunidad de poder hablar y prestando en la radio para que no escuchen esto político que tener quisiera decir de nuevo propósito que estoy haciendo aquí en el almirante Se ve que empezaron a hacer cosas aquí paso a hacer esto que hay de del Ayuntamiento de ella ir puede poner farolas en en en los jardines como comentábamos en medio de de un aparcamiento para romper el coche dado marcha atrás y perder un aparcamiento al vine echaron residuo de todo lo que limar on para para extraer el aparto en a lo han echado sobre sobre lo que era una zona verde y tenemos ahora un un gran hija aquí para para tirano piedra uno a otro y ahora encima estoy bien no para el lunes que van a pintar un aparcamiento y a la vez van a picar y entonces les ocurre otra monja al ayuntamiento que pone como pone continuo durante cincuenta metros cada diez metros más o menos veremos a ver cómo salimos lo que lo que estamos viviendo aquí o entramos por

Voz 2 04:17 porque si con cuatro pasos de cebra en tampoco espacios seguro que va a haber unos atascos importantísimos usted dirá

Voz 0277 04:25 buenos días a esto una vez más para el señor al que pena que yo no vivieran la tasa de Paco dan un Sevilla que Cela que pronto se están arreglando sin embargo mil calle que está a cincuenta metros de la calle de la casa de Paco Lucía que la calle San José que sí desde luego está llena de boquetes voz que es la la los los bordillos de las aceras los con los camiones los han reventado está todas las aceras levanta la calle San José en la calle UER va a la calle todas estas caras de colindantes aquí que están a cien metros de la casa de Paco Ussía está que da asco

Voz 2 05:19 diez San José recuerde en señores del ayuntamiento que necesitan también un poquito de cariño en esa zona hoy ustedes que hemos entrevistado a Remedios Palma delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía no han dejado una nota de voz al respecto de lo que decía sobre el tema en concreto de la elección eh de colegio la adjudicación de colegio por parte de la Administración andaluza escuche lo que dice

Voz 7 05:43 a esta señora Baker es la nariz de los usted que dice los marroquíes tienen preferencia

Voz 2 05:51 preferencia a la hora de elegir los colegios eso dice o denuncia este oyente en esa nota de voz en el Whatsapp de la radio usted dirá

Voz 8 06:01 mire voy a cerrar un problema mensaje que será la auctoritas un Pedro pueda decir aferra a la alta en el Hospital Punta Europa no eficaz hay que visiten la Cruz Roja para hacerlo ver psiquiatra como tiene que decir comporta dos veces a la semana ahí hay tanto es momento o claro el hombre buena persona atienda habíamos enfermo pero solo no puede a donde se comenta sale como Siro en el campo de CEAR entonces que que no lleva porque no negó Pita Pinto Europa aspira decía yo les suplico a las madres que tienen ningún problema que yo que un amo a ver si puede ser más bien un psiquiatra un al amo en la página de Sira Riera Ongil podríamos llevar porque es que no tenemos dónde llevarlo al Hospital Militar quinta ronda el hombre es un buen psiquiatra pero hay canto enfermo que tanto no pueda ascender así que yo les explicamos madre visto pregunte el número ahí entra había no una vez y problemas de Argo

Voz 2 07:23 nuestro teléfono no no no no no no vamos a ser número de teléfono ahora bueno vamos a continuar en Hoy por hoy otra llamada telefónica usted dirá

Voz 9 07:30 me acabo de escuchar la radio la noticia del Parla cohete de Torrelodones el pueblo de Madrid incitando hablando con la concejala de armas que hemos de armas Papa patentó político que si es que íberos de político de corrupción de políticos de este país que es mi país concibe tocar algo en este país

Voz 2 08:05 se quedaba la denuncia así nos sentimos todos perplejos ante estas circunstancias tema que comentamos el otro día de unas farolas en San Bernabé

Voz 10 08:14 sí buenos días hoy Juan Carlos Moreno presidente de la Asociación de Vecinos de la éxito de las palomas de San Bernabé en relación en relación alguna llamada que hizo una señora creo que fuentes de ayer de dos farolas

Voz 11 08:26 es decir que

Voz 10 08:28 de que ya el tiempo me llevaban apagadas en me puse en contacto con la Delegación del alumbrado oí como John me temía porque cuando hay algún punto de los apagado yo llamo oí suele solucionar el problema pronto remito como yo me tenía esos puntos de luz que esta señora hace alusión es cierto lleva mucho tiempo parado pero no es menos cierto que no son públicas que son privada con lo cual tendrá que ponerse en contacto con una de las dos urbanizaciones que que están en esos dos puntos los venga gracias

Voz 2 08:56 saben que esto de lo público y lo privado en cosas del Ayuntamiento termina

Voz 12 09:00 eh con un quebradero de cabeza